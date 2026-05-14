Atlético-GO x Athletico-PR: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (14/05) pela Copa do Brasil Atlético-GO e Athletico-PR jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 14.05.26 18h00 Atlético-GO e Athletico-PR jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Pedro Souza/ Atlético) Atlético-GO x Athletico-PR disputam hoje, quinta-feira (14/05), o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético-GO x Athletico-PR ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No confronto de ida, Atlético-GO e Athletico-PR empataram sem gols na Arena da Baixada. Com isso, quem vencer em Goiânia garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. O Atlético-GO vive bom momento na Série B, com duas vitórias e um empate nas últimas rodadas, e aposta na força do Estádio Antônio Accioly para buscar a classificação. Já o Athletico-PR chega pressionado, mas conta com a experiência do elenco para avançar na competição. VEJA MAIS Palmeiras goleia Jacuipense em passeio que confirma vaga nas oitavas da Copa do Brasil No jogo de ida, os paulistas já haviam vencido por 3 a 0 Neymar faz jogo morno, mas Santos elimina Coritiba e está nas oitavas da Copa do Brasil O próximo adversário do time santista será conhecido após sorteio realizado pela CBF Atlético-GO x Athletico-PR: prováveis escalações Atlético-GO: Paulo Vítor; Ewerthon, Tito, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Matheus Índio e Marrony; Bruno José, Gustavo Coutinho e Geovany Soares. Técnico: Eduardo Souza. Athletico-PR: Santos; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Portilla, Jadson (Felipinho), João Cruz e Mendoza; Bruninho e Viveros. Técnico: Odair Hellmann. Arbitragem de Atlético-GO x Athletico-PR Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ) Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) VAR: Marcio Henrique de Gois (SP) FICHA TÉCNICA Atlético-GO x Athletico-PR Copa do Brasil Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO) Data/Horário: 14 de maio de 2026, às 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Atlético-GO Athletico-PR COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 SÉRIE A Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Fluminense e São Paulo se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 18h00 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 jogo de hoje Internacional x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Internacional e Vasco se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 17h30