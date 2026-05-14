Atlético-GO x Athletico-PR: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (14/05) pela Copa do Brasil

Atlético-GO x Athletico-PR disputam hoje, quinta-feira (14/05), o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético-GO x Athletico-PR ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No confronto de ida, Atlético-GO e Athletico-PR empataram sem gols na Arena da Baixada. Com isso, quem vencer em Goiânia garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

O Atlético-GO vive bom momento na Série B, com duas vitórias e um empate nas últimas rodadas, e aposta na força do Estádio Antônio Accioly para buscar a classificação. Já o Athletico-PR chega pressionado, mas conta com a experiência do elenco para avançar na competição.

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Atlético-GO x Athletico-PR: prováveis escalações

Atlético-GO: Paulo Vítor; Ewerthon, Tito, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Matheus Índio e Marrony; Bruno José, Gustavo Coutinho e Geovany Soares. Técnico: Eduardo Souza.

Athletico-PR: Santos; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Portilla, Jadson (Felipinho), João Cruz e Mendoza; Bruninho e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Arbitragem de Atlético-GO x Athletico-PR

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO x Athletico-PR

Copa do Brasil

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 14 de maio de 2026, às 19h