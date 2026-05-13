Neymar faz jogo morno, mas Santos elimina Coritiba e está nas oitavas da Copa do Brasil Estadão Conteúdo 13.05.26 21h47 A menos de uma semana para a convocação para a Copa do Mundo, Neymar mais uma vez teve uma atuação morna, mas o Santos derrotou o Coritiba, por 2 a 0, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O próximo adversário do time santista será conhecido após sorteio realizado pela CBF. No penúltimo jogo antes da convocação para a Copa do Mundo, Neymar mais uma vez teve apenas alguns momentos bons. Exagerou no primeiro tempo com toques de calcanhar, mas também levou perigo paranaense com pelo menos três finalizações. O segundo tempo foi apagado e o craque saiu aos 38 minutos. O jogo começou tenso para as duas equipes. Em menos de cinco minutos, Tinga, pelo Coritiba, e João Schmidt, do Santos, tiveram de ser substituídos por causa de lesões musculares. Com a bola rolando, o Coritiba dominou o início da partida. Pressionou o Santos, retomou a bola e acelerou as jogadas em busca do gol de Brazão, que teve de fazer bela defesa logo aos oito minutos em chute de Lucas Ronier. O Coritiba também usou bolas alçadas na área e Lavega quase abriu o placar,aos dez minutos. Aos 13, Bruno Melo mandou a bola para as redes, mas sua posição de impedimento foi flagrada pela arbitragem. Do lado do Santos, Rollheiser e Barreal não eram acionados e desta forma não se aproximavam de Neymar, isolado do lado esquerdo e bem marcado. Mas, aos 20, Gabriel Bontempo, que estava sumido na partida, pegou a bola pela esquerda, trouxe para direita e acertou um lindo chute colocado para fazer 1 a 0. O gol abalou muito o Coritiba. O Santos aproveitou para se impor e passou a tocar bastante a bola no campo de ataque. Neymar se entusiasmou e até arriscou de forma errada um toque de calcanhar. A confiança santista ficou muito grande e o segundo gol não demorou a sair. Adônis Frias surgiu no meio da área do Coritiba e subiu bastante para cabecear firme e fazer 2 a 0, aos 28 minutos. Sem opção, o Coritiba se lançou ao ataque. Teve bom momento aos 37 minutos, quando a bola ficou 'viva' na área do Santos e teimou não entrar no gol. Em um dos últimos momentos do primeiro tempo, Neymar arriscou um chute de longa distância e a bola passou perto do gol de Pedro Rangel. O segundo tempo começa da mesma forma. Após boa tabela, o camisa 10 santista finaliza com perigo, logo no primeiro minuto. O Santos fez marcação pressão e atrapalhou o início das jogadas do Coritiba. Aos nove minutos, o time paranaense conseguiu escapar e Pedro Rocha chutou para fora. O Coritiba tentou muito, mas não teve forças para buscar diminuir o prejuízo. O Santos se fechou, o técnico Cuca fez alterações conservadores, optando por reforçar a defesa, abdicando do ataque. FICHA TÉCNICA: CORITIBA 0 X 2 SANTOS CORITIBA - Pedro Rangel; Tinga (Felipe Jonathan), Tiago Coser (Taverna), Jacy e Bruno Melo; Vini Paulista (Gustavo), Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier (Renato Marques), Lavega (Breno Lopes) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra. SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Adonis Frías e Escobar; João Schmidt (Willian Arão), Oliva, Gabriel Bontempo (Gustavinho) e Rollheiser (Gabriel Menino); Barreal (Rony) e Neymar (Gabriel Barbosa). Técnico: Cuca. GOLS - Gabriel Bontempo aos 20 e Adônis Frias aos 28 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Adonis Frías, Escobar, Tiago Cóser, Oliva, Gabriel Barbosa e Gabriel Menino. ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC). RENDA - R$ 2.076.073,00. PÚBLICO - 36.100 torcedores. LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Coritiba Santos FC COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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