Palmeiras goleia Jacuipense em passeio que confirma vaga nas oitavas da Copa do Brasil

O Palmeiras passeou no Estádio do Café, em Londrina, na noite desta quarta-feira. O time avançou às oitavas de final da Copa do Brasil com goleada por 4 a 1 sobre o Jacuipense. No jogo de ida, os paulistas já haviam vencido por 3 a 0. O confronto da próxima fase será definido por sorteio.

Abel Ferreira mandou a campo um time reserva e deu oportunidades para garotos, também durante o jogo, após a construção do placar. Além de Benedetti, Luighi e Erick Belé, que iniciaram, entraram Luis Pacheco, Riquelme Fillipi e Larson.

Como esperado, não houve dificuldades. O Jacuipense, já ciente de que não reverteria o placar do primeiro jogo, armou uma retranca. Não contava, contudo, com um time reserva do Palmeiras bem azeitado, com destaque para a noite inspirada de Felipe Anderson. O camisa 7 fez o segundo gol e assistências para o primeiro e para o terceiro.

O Palmeiras não abriu mão da posse e do domínio do jogo. Desde o começo, o time teve chances de marcar. A primeira oportunidade apareceu com menos de cinco minutos, em cruzamento de Maurício que, por pouco, não encontrou Luighi na pequena área.

O Jacuipense armou uma retranca, mas a barreira era facilmente furada. Erick Belé fez fila e driblou o goleiro Marcelo, mas deixou a bola escapar. Na sequência, Felipe Anderson fez bonita jogada pela direita e pifou Luighi, que acertou a trave.

O time baiano não conseguia manter a bola por um minuto sequer. O Palmeiras mantinha todos os jogadores no campo ofensivo. Por volta dos 20 minutos, o Jacuipense até conseguia fechar mais os espaços, evitando finalizações dos palmeirenses.

Coube ao Palmeiras, então, ter paciência para buscar infiltrações. E funcionou. Felipe Anderson, caindo pela esquerda, novamente chamou atenção com lance individual e encontrou Maurício, que abriu o placar.

O gol pareceu mostrar o caminho, porque, dois minutos depois, o Palmeiras já fez o segundo. Desta vez, o time encontrou a defesa do Jacuipense desarrumada. Felipe Anderson recebeu livre pela esquerda e bateu cruzado para ampliar.

O cronômetro já marcava 30 minutos quando Marcelo Lomba participou do jogo pela primeira vez. Não foi, contudo, um ataque do Jacuipense. A zaga palmeirense que, mesmo sem ser pressionada, recuou a bola para o goleiro.

O Palmeiras diminuía o ritmo, mas sem deixar de reter a posse de bola. Quando acelerou, Erick Belé novamente lançou mão de dribles, tabelou com Felipe Anderson e, com um toque de bico, tirou de Marcelo para fazer o terceiro.

O segundo tempo começou como se não houvesse acontecido o intervalo. Com apenas cinco minutos, Luighi invadiu a área, foi derrubado e sofreu pênalti. Ele próprio pegou a bola e pediu para cobrar, fazendo o quarto gol.

O Palmeiras, enfim, diminuiu o ritmo de fato. Abel Ferreira rodou a equipe, enquanto o Jacuipense apenas esperava o tempo passar. Os garotos palmeirenses foram os que continuaram a buscar chances, mas sem tanta precisão.

Já aos 42 minutos do segundo tempo, o Jacuipense conseguiu achar o Palmeiras com a defesa aberta. O time conseguiu a primeira finalização em direção ao gol (e segunda no jogo), com Vicente. Marcelo Lomba aceitou o gol de honra dos baianos.

O Palmeiras volta a campo no sábado, quando recebe o Cruzeiro pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 34 pontos, o time tem quatro de vantagem para o Flamengo, vice.

JACUIPENSE 1 X 4 PALMEIRAS

JACUIPENSE - Marcelo; Vicente, Jhones, Railon e Ruan Nascimento; Gabriel Pereira (Gustavo Pereira), Daniel e Thiaguinho Martins (Vinícius Amaral); Thiaguinho (Adriano Jr), William (Sidney) e Pedro Henrique (João Pedro). Técnico: Rodrigo Ribeiro.

PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Khellven, Gustavo Gómez (Murilo), Benedetti e Jefté; Emiliano Martínez (Luis Pacheco) e Lucas Evangelista (Jhon Arias); Felipe Anderson (Riquelme Fillipi) e Maurício (Larson); Luighi e Erick Belé. Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Maurício, aos 22, Felipe Anderson, aos 24, e Erick Belé, aos 36 minutos do primeiro tempo; Luighi, aos 7, e Vicente Ferreira, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

CARTÃO AMARELO - Gabriel Pereira (Jacuipense).

PÚBLICO - 16.628 presentes.

RENDA - R$ 2.133.710,00

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).