Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. Caio Maia 15.05.26 15h56 Gustavo Pimenta, presidente da Vale, e Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil, celebram parceria para fortalecer o esporte brasileiro. (Crédito da imagem: Arthur Toledo/Vale) A pouco mais de dois anos dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) oficializou nesta sexta-feira (15) uma parceria com a Vale para ampliar o financiamento ao esporte olímpico brasileiro. Novo acordo tem como promessa a expansão de projetos em estados fora do eixo tradicional, incluindo o Pará. O anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. O acordo prevê investimentos em diferentes etapas da formação esportiva, da base ao alto rendimento, e inclui ações de interiorização de projetos apoiados pelo COB. A estratégia envolve justamente estados onde a mineradora mantém operações, como Pará e Maranhão, além de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A assinatura do contrato reuniu atletas olímpicos e nomes ligados ao ciclo de Los Angeles-2028. Entre os presentes estavam a ginasta Jade Barbosa, bronze em Paris-2024; o marchador Caio Bonfim, prata na última Olimpíada; e o ex-judoca Tiago Camilo, dono de duas medalhas olímpicas. Também participaram a lutadora Aline Silva e o jovem marchador Davi Gabriel. Presidente do COB, Marco La Porta afirmou que a parceria busca fortalecer o alcance nacional do esporte olímpico brasileiro. “Sempre digo que o COB precisa estar ligado a grandes parceiros e ter uma gigante como a Vale entre os nossos patrocinadores é motivo de muito orgulho”, declarou. Segundo a empresa, o investimento também será direcionado a programas educacionais e iniciativas de formação esportiva. O presidente da Vale, Gustavo Pimenta, destacou que pretende aproveitar sua presença em municípios afastados dos grandes centros para ampliar o acesso a projetos ligados ao esporte olímpico. "Estamos ampliando nosso compromisso com o esporte brasileiro ao lado do COB, reforçando uma parceria estratégica que fortalece o desenvolvimento dos atletas e amplia o acesso dos brasileiros à emoção do esporte”, afirmou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes comitê olímpico brasileiro vale COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais esportes Entre traumas e medalhas: atletas compartilham histórias de vida em evento do COB Atletas participaram de um bate-papo mediado pelo ex-judoca e medalhista olímpico Tiago Camilo. Entre os convidados estavam a ginasta Jade Barbosa, a wrestler Aline Silva, o marchador Caio Bonfim e a jovem promessa da marcha atlética Davi Gabriel. 15.05.26 16h19 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 mais esportes Paraense conquista medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Neila Monteiro, faixa roxa, subiu no lugar mais alto do pódio na competição nacional, que é chancelada pela CBJJ 13.05.26 11h49 mma Em entrevista, paraense Larissa Pacheco fala sobre tentativas de voltar ao UFC e revela frustração Lutadora lutou na organização entre 2014 e 2015, mas saiu após duas derrotas e agora tenta retornar 13.05.26 10h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com lote promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para a final da Copa Norte Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h 15.05.26 9h59 Futebol CBF define data de sorteio das oitavas da Copa do Brasil Remo é o único representante do norte do país na competição 14.05.26 19h16 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14