Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos

A pouco mais de dois anos dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) oficializou nesta sexta-feira (15) uma parceria com a Vale para ampliar o financiamento ao esporte olímpico brasileiro. Novo acordo tem como promessa a expansão de projetos em estados fora do eixo tradicional, incluindo o Pará. O anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

O acordo prevê investimentos em diferentes etapas da formação esportiva, da base ao alto rendimento, e inclui ações de interiorização de projetos apoiados pelo COB. A estratégia envolve justamente estados onde a mineradora mantém operações, como Pará e Maranhão, além de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

A assinatura do contrato reuniu atletas olímpicos e nomes ligados ao ciclo de Los Angeles-2028. Entre os presentes estavam a ginasta Jade Barbosa, bronze em Paris-2024; o marchador Caio Bonfim, prata na última Olimpíada; e o ex-judoca Tiago Camilo, dono de duas medalhas olímpicas. Também participaram a lutadora Aline Silva e o jovem marchador Davi Gabriel.

Presidente do COB, Marco La Porta afirmou que a parceria busca fortalecer o alcance nacional do esporte olímpico brasileiro. “Sempre digo que o COB precisa estar ligado a grandes parceiros e ter uma gigante como a Vale entre os nossos patrocinadores é motivo de muito orgulho”, declarou.

Segundo a empresa, o investimento também será direcionado a programas educacionais e iniciativas de formação esportiva. O presidente da Vale, Gustavo Pimenta, destacou que pretende aproveitar sua presença em municípios afastados dos grandes centros para ampliar o acesso a projetos ligados ao esporte olímpico.

"Estamos ampliando nosso compromisso com o esporte brasileiro ao lado do COB, reforçando uma parceria estratégica que fortalece o desenvolvimento dos atletas e amplia o acesso dos brasileiros à emoção do esporte”, afirmou.