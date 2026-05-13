Paraense conquista medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

A atleta Neila Monteiro subiu no lugar mais alto do pódio na última edição do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, realizado entre os dias 24 de abril e 3 de maio, em Barueri, São Paulo. Por meio das redes sociais, a lutadora compartilhou um relato da trajetória até o título nacional.

"Ser campeã brasileira de jiu-jítsu não foi sorte, foi fé. Fé nos dias em que o corpo estava cansado, mas o coração dizia 'continua'. A cada vez que a Marcelly Luise dizia 'Bora, Neila, que tem o brasileiro', foi garra nos treinos, frustração, incerteza onde ninguém vê, mas Deus vê", escreveu a lutadora. "Foi coragem de lutar mesmo com medo, de persistir mesmo quando parecia impossível, quando as ajudas relacionadas aos apoios falharam e as dificuldades pareciam maiores. Nesses momentos, a única opção e a maior delas era confiar nos planos de Deus", relatou.

Neila foi campeã na categoria master 2 feminino de faixa roxa peso-pesado. Ela dividiu o pódio com Nathalia Silva, segundo lugar, Caroline Rosa e Lara Amorim, terceiras colocadas.

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Ainda no relato, a lutadora destacou a importância do campeonato e o sentimento de ter conquistado o lugar mais alto do pódio na disputa nacional.

"Naquele dia, cada luta carregou minha história. Cada pegada no quimono trouxe comigo a força da minha família, das minhas filhas, meus sonhos e tudo aquilo que eu me recusei a desistir. Hoje a medalha está no meu peito, mas a verdadeira conquista está dentro de mim: eu venci meus limites. E isso tudo é para mostrar que nada é impossível ao que crer. Não existem barreiras quando se vibra com o coração", completou.

A atleta, que treina na Menezes Team, agradeceu o apoio dos treinadores, familiares, amigos e professores. "Que venham novos desafios, porque eu sei de onde vem a minha força", finalizou.

O Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu é chancelado pela Confederação Brasileira de Jiu-jitsu (CBJJ), uma das principais no cenário nacional.