Paraense conquista medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Neila Monteiro, faixa roxa, subiu no lugar mais alto do pódio na competição nacional, que é chancelada pela CBJJ O Liberal 13.05.26 11h49 Paraense superou dificuldades para chegar até o título nacional (Reprodução / Instagram) A atleta Neila Monteiro subiu no lugar mais alto do pódio na última edição do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, realizado entre os dias 24 de abril e 3 de maio, em Barueri, São Paulo. Por meio das redes sociais, a lutadora compartilhou um relato da trajetória até o título nacional. "Ser campeã brasileira de jiu-jítsu não foi sorte, foi fé. Fé nos dias em que o corpo estava cansado, mas o coração dizia 'continua'. A cada vez que a Marcelly Luise dizia 'Bora, Neila, que tem o brasileiro', foi garra nos treinos, frustração, incerteza onde ninguém vê, mas Deus vê", escreveu a lutadora. "Foi coragem de lutar mesmo com medo, de persistir mesmo quando parecia impossível, quando as ajudas relacionadas aos apoios falharam e as dificuldades pareciam maiores. Nesses momentos, a única opção e a maior delas era confiar nos planos de Deus", relatou. Neila foi campeã na categoria master 2 feminino de faixa roxa peso-pesado. Ela dividiu o pódio com Nathalia Silva, segundo lugar, Caroline Rosa e Lara Amorim, terceiras colocadas. VEJA MAIS Inteligência artificial ajudará a identificar atletas na Corrida do Sal Quem explicou os detalhes foi Ederson Correa, representante da Fotop. Paraense conquista medalha de bronze no Troféu Brasil de ginástica artística Andreza Lima, de 18 anos, dividiu o pódio com a medalhista olímpica Flávia Saraiva e Thais Fidelis Belém sedia 1º Torneio de Beach Wrestling "O Rei da Areia" em junho Ainda no relato, a lutadora destacou a importância do campeonato e o sentimento de ter conquistado o lugar mais alto do pódio na disputa nacional. "Naquele dia, cada luta carregou minha história. Cada pegada no quimono trouxe comigo a força da minha família, das minhas filhas, meus sonhos e tudo aquilo que eu me recusei a desistir. Hoje a medalha está no meu peito, mas a verdadeira conquista está dentro de mim: eu venci meus limites. E isso tudo é para mostrar que nada é impossível ao que crer. Não existem barreiras quando se vibra com o coração", completou. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A atleta, que treina na Menezes Team, agradeceu o apoio dos treinadores, familiares, amigos e professores. "Que venham novos desafios, porque eu sei de onde vem a minha força", finalizou. O Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu é chancelado pela Confederação Brasileira de Jiu-jitsu (CBJJ), uma das principais no cenário nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES mais esportes Paraense conquista medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Neila Monteiro, faixa roxa, subiu no lugar mais alto do pódio na competição nacional, que é chancelada pela CBJJ 13.05.26 11h49 mma Em entrevista, paraense Larissa Pacheco fala sobre tentativas de voltar ao UFC e revela frustração Lutadora lutou na organização entre 2014 e 2015, mas saiu após duas derrotas e agora tenta retornar 13.05.26 10h36 MMA Sport Club Belém sedia 1º Torneio de Beach Wrestling "O Rei da Areia" em junho 12.05.26 14h09 mais esportes Paraense conquista medalha de bronze no Troféu Brasil de ginástica artística Andreza Lima, de 18 anos, dividiu o pódio com a medalhista olímpica Flávia Saraiva e Thais Fidelis 12.05.26 9h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 Futebol Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém 13.05.26 8h00 mma Em entrevista, paraense Larissa Pacheco fala sobre tentativas de voltar ao UFC e revela frustração Lutadora lutou na organização entre 2014 e 2015, mas saiu após duas derrotas e agora tenta retornar 13.05.26 10h36 FUTEBOL Ancelotti fala sobre convocar Neymar para a Copa do Mundo: 'Depende dele, não de mim' A situação de Neymar segue sendo um dos principais assuntos nos bastidores da seleção brasileira 13.05.26 9h52