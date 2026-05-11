Inteligência artificial ajudará a identificar atletas na Corrida do Sal

A Corrida do Sal, que será realizada em julho deste ano, em Salinópolis, contará com um modelo de fotografia digital dos atletas. A Fotop, empresa especializada em captação de imagens, terá durante o percurso um time de fotógrafos responsáveis por produzir registros dos corredores, que poderão ser adquiridos pela internet.

Quem explicou os detalhes foi Ederson Correa, representante da Fotop.

"Os fotógrafos vão para o evento, eles fazem o registro, sobem na plataforma digital, entendeu? Então o atleta vai lá, através do link, e faz a busca. Ele faz hoje tanto a busca numérica, né? Tem aquele numerozinho que você utiliza na camisa, você coloca o número, encontra a sua foto ou agora, com a inteligência artificial, que é através de reconhecimento facial", disse.

A Corrida do Sal tem a realização do Grupo Liberal, com uma cobertura especial que envolve todos os veículos de comunicação, com vários profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio do Atacadão - Lugar de Comprar Barato; GAV Resorts - Férias do Seu Jeito; e Fibra - Uma Questão de Qualidade.