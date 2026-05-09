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Corrida do Sal exige preparação mais intensa dos atletas, explica maratonista

De acordo com Kenny Rodrigues, os treinos para a prova devem ser "pesados", sobretudo para aqueles que optarem por competir na prova de 7 km.

O Liberal
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Corrida do Sal exige preparação intensa dos atletas. (Igor Mota / O Liberal)

As condições climáticas de Salinópolis, onde ocorre a Corrida do Sal de 2026, devem dificultar a vida dos corredores em julho. De acordo com Kenny Rodrigues, maratonista e assessor de corridas, os treinos para a prova devem ser "pesados", sobretudo para aqueles que optarem por competir na prova de 7 km.

"Você deve fazer treinos intercalados, em intensidades diferentes. Se a pessoa for competir na prova de 7 km, deve treinar para uma prova de 10 km. Tem que fazer isso, senão vai sofrer durante a prova, virar 'passageiro da agonia'. Essa preparação vai além de um retorno em performance, mas também em saúde, pois evita lesões. É importante que isso seja aliado à musculação e a treinos de força, sempre com apoio de um profissional da área", explicou.

A Corrida do Sal tem a realização do Grupo Liberal, com uma cobertura especial que envolve todos os veículos de comunicação, com vários profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio do Atacadão - Lugar de Comprar Barato; GAV Resorts - Férias do Seu Jeito; e Fibra - Uma Questão de Qualidade.

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