Edilson alcança marca histórica no Paysandu e celebra trajetória no clube

O lateral-direito Edilson está prestes a atingir uma marca importante com a camisa do Paysandu. Titular desde 2023, o jogador deve completar 150 partidas pelo clube no confronto deste sábado (9), contra o Anápolis, às 17h, na Curuzu, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

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“Uma alegria muito grande, um privilégio. Estou muito feliz aqui, sou muito feliz no Paysandu. Além dos títulos, das conquistas, poder completar 150 jogos, eu sei que não é para qualquer um. É uma marca bem expressiva em um clube tão grande como o Paysandu, em uma pressão tão grande”, disse ele, em tom comemorativo.

No Papão da Amazônia, Edílson experimentou todas as emoções possíveis para um atleta. Logo na chegada, participou da campanha do acesso da Série C para a Série B. Depois, acumulou conquistas importantes, como dois títulos do Campeonato Paraense, a Supercopa Grão-Pará e dois troféus da Copa Verde. Em contrapartida, sucumbiu com o grupo na ocasião do rebaixamento em 2025.

“Passa um filme, mas o mais importante é que o nosso momento também é muito bom. Espero que a gente continue muito bem e termine esse ano com os nossos objetivos conquistados”, destacou.

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Aos 34 anos, Edilson é referência em um elenco jovem. Ao lado do capitão Marcinho, é o jogador que mais atuou como titular na temporada, com 20 partidas iniciadas.

Além da experiência, o lateral também atribui o bom momento individual às mudanças táticas implementadas pelo técnico Júnior Rocha. Segundo ele, a função exercida em campo nesta temporada exige mais equilíbrio entre defesa e ataque.

“Essa temporada tem sido diferente, mas também muito pelo que o professor Júnior Rocha tem me instruído, me cobrado, muito desse equilíbrio, tanto defensivo quanto ofensivo. Até pela minha idade também, estou mais experiente, um pouco mais maduro. Então, eu creio que essa temporada realmente tem sido um pouco melhor que as outras”, completou.