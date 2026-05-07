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Ítalo vive melhor fase no Paysandu e já ameaça recorde pessoal de gols

Camisa 9 chegou a 11 gols na temporada e pode superar a marca mais artilheira da carreira nas próximas partidas do Papão

O Liberal
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Ítalo quer manter a fama de goleador. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O atacante Ítalo segue confirmando o status de principal referência ofensiva do Paysandu na temporada 2026. Com o gol marcado diante do Botafogo, pela Série C, o camisa 9 chegou a 11 gols em 19 partidas e igualou a melhor marca da carreira atuando por um mesmo clube.

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O número alcança o desempenho que o atacante teve pelo Volta Redonda Futebol Clube, em 2023, e pelo Amazonas Futebol Clube, em 2022. A diferença é que, desta vez, Ítalo precisou de menos jogos para atingir a marca e ainda tem uma longa sequência da temporada pela frente.

Além das rodadas restantes da Série C, o Papão ainda disputa a Copa Norte e a Copa do Brasil, cenário que aumenta as chances do atacante estabelecer um novo recorde pessoal com a camisa bicolor.

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Aos 29 anos, Ítalo chegou ao Papão querendo manter a fama de goleador construída nas últimas temporadas. Antes de jogar no bicola, o centroavante ganhou destaque nacional no Volta Redonda, onde foi um dos principais nomes da Série C antes de seguir para o futebol sul-coreano.

Contratado para a temporada 2026, o atacante rapidamente assumiu a titularidade e se tornou peça fundamental no setor ofensivo da equipe, participando de 19 dos 23 jogos disputados pelo clube até aqui.

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