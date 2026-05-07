Ítalo vive melhor fase no Paysandu e já ameaça recorde pessoal de gols Camisa 9 chegou a 11 gols na temporada e pode superar a marca mais artilheira da carreira nas próximas partidas do Papão O Liberal 07.05.26 19h47 Ítalo quer manter a fama de goleador. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O atacante Ítalo segue confirmando o status de principal referência ofensiva do Paysandu na temporada 2026. Com o gol marcado diante do Botafogo, pela Série C, o camisa 9 chegou a 11 gols em 19 partidas e igualou a melhor marca da carreira atuando por um mesmo clube. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O número alcança o desempenho que o atacante teve pelo Volta Redonda Futebol Clube, em 2023, e pelo Amazonas Futebol Clube, em 2022. A diferença é que, desta vez, Ítalo precisou de menos jogos para atingir a marca e ainda tem uma longa sequência da temporada pela frente. Além das rodadas restantes da Série C, o Papão ainda disputa a Copa Norte e a Copa do Brasil, cenário que aumenta as chances do atacante estabelecer um novo recorde pessoal com a camisa bicolor. VEJA MAIS Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida Aos 29 anos, Ítalo chegou ao Papão querendo manter a fama de goleador construída nas últimas temporadas. Antes de jogar no bicola, o centroavante ganhou destaque nacional no Volta Redonda, onde foi um dos principais nomes da Série C antes de seguir para o futebol sul-coreano. Contratado para a temporada 2026, o atacante rapidamente assumiu a titularidade e se tornou peça fundamental no setor ofensivo da equipe, participando de 19 dos 23 jogos disputados pelo clube até aqui. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu atacante ítalo futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Ítalo vive melhor fase no Paysandu e já ameaça recorde pessoal de gols Camisa 9 chegou a 11 gols na temporada e pode superar a marca mais artilheira da carreira nas próximas partidas do Papão 07.05.26 19h47 futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 Revanche? Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase 07.05.26 10h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 Revanche? Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase 07.05.26 10h26