Independiente Medellín x Flamengo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/05) pela Libertadores Independiente Medellín e Flamengo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 07.05.26 20h30 Independiente Medellín x Flamengo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/05) pela Libertadores (Gilvan de Souza/Flamengo) Independiente Medellín x Flamengo disputam hoje, quinta-feira (07/05), a 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Independiente Medellín x Flamengo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo Disney+ Premium, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Líder do Grupo A com sete pontos, o Flamengo pode garantir a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores caso vença o Independiente Medellín fora de casa. No primeiro encontro entre as equipes, disputado no Maracanã, o Rubro-Negro goleou os colombianos por 4 a 1, com gols de Lucas Paquetá, Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro. Com 10 pontos, o Flamengo abriria vantagem suficiente sobre o Independiente Medellín, atual terceiro colocado, e levaria vantagem no critério de confronto direto, adotado pela Conmebol nesta edição do torneio. O time carioca chega embalado pela liderança da chave, enquanto os colombianos vivem momento de pressão após derrota e eliminação no Campeonato Colombiano. Além disso, esta será a última partida do Independiente Medellín em casa na fase de grupos da Libertadores. O Grupo A ainda conta com o Estudiantes, da Argentina, na segunda colocação com cinco pontos, e o Cusco FC, do Peru, já eliminado sem pontuar. VEJA MAIS Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF Leila cita 'atitudes predatórias' e tira Palmeiras da Libra após Flamengo ter R$ 150 mi a mais Todos os clubes do grupo perderam um pouco de dinheiro para que fosse possível chegar ao número desejado Independiente Medellín x Flamengo: prováveis escalações Independiente Medellín: Chaux; Chaverra, Londoño, Ortíz e Fabra; Serna Romana, Loboa e Catano; Yony González, Chaverra e Fydriszewski. Técnico: Alejandro Restrepo. Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal (Luiz Araújo); Plata, Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís. Desfalques Independiente Medellín: Mantilla e Larrosa seguem fora por lesão. Flamengo: Arrascaeta, Lucas Paquetá e Pulgar estão lesionados. Arbitragem de Independiente Medellín x Flamengo Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN) Assistentes: Túlio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN) VAR: Andrés Cunha (URU) FICHA TÉCNICA Independiente Medellín x Flamengo Copa Libertadores da América Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, Colômbia Data/Horário: 7 de maio de 2026, às 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Flamengo libertadores independiente medellín COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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