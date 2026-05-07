Independiente Medellín x Flamengo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/05) pela Libertadores

Independiente Medellín x Flamengo disputam hoje, quinta-feira (07/05), a 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Independiente Medellín x Flamengo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Disney+ Premium, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Líder do Grupo A com sete pontos, o Flamengo pode garantir a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores caso vença o Independiente Medellín fora de casa. No primeiro encontro entre as equipes, disputado no Maracanã, o Rubro-Negro goleou os colombianos por 4 a 1, com gols de Lucas Paquetá, Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro.

Com 10 pontos, o Flamengo abriria vantagem suficiente sobre o Independiente Medellín, atual terceiro colocado, e levaria vantagem no critério de confronto direto, adotado pela Conmebol nesta edição do torneio.

O time carioca chega embalado pela liderança da chave, enquanto os colombianos vivem momento de pressão após derrota e eliminação no Campeonato Colombiano. Além disso, esta será a última partida do Independiente Medellín em casa na fase de grupos da Libertadores.

O Grupo A ainda conta com o Estudiantes, da Argentina, na segunda colocação com cinco pontos, e o Cusco FC, do Peru, já eliminado sem pontuar.

VEJA MAIS

Independiente Medellín x Flamengo: prováveis escalações

Independiente Medellín: Chaux; Chaverra, Londoño, Ortíz e Fabra; Serna Romana, Loboa e Catano; Yony González, Chaverra e Fydriszewski. Técnico: Alejandro Restrepo.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal (Luiz Araújo); Plata, Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

Desfalques

Independiente Medellín: Mantilla e Larrosa seguem fora por lesão.

Flamengo: Arrascaeta, Lucas Paquetá e Pulgar estão lesionados.

Arbitragem de Independiente Medellín x Flamengo

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Túlio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Andrés Cunha (URU)

FICHA TÉCNICA

Independiente Medellín x Flamengo

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, Colômbia

Data/Horário: 7 de maio de 2026, às 21h30