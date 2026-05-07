Mirassol x LDU: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/5) pela Libertadores

LDU de Quito x Mirassol disputam hoje, quinta-feira (07/05), a 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, interior de São Paulo. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Mirassol x LDU Quito ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Mirassol entra em campo vivendo um dos momentos mais importantes de sua história. Em sua primeira participação na Libertadores, o Leão encara a LDU Quito diante de sua torcida buscando uma vitória que pode encaminhar a classificação às oitavas de final da competição continental.

A equipe paulista aposta no fator casa e no apoio da torcida no Maião para pressionar desde os minutos iniciais. O técnico Rafael Guanaes deve manter a base da equipe que venceu o Corinthians recentemente, com o retorno de Reinaldo à lateral esquerda.

Do outro lado, a LDU Quito chega ao Brasil embalada pela experiência internacional e pela tradição na Libertadores. Campeã continental em 2008, a equipe equatoriana tenta superar a ausência da altitude de Quito usando sua bagagem em jogos decisivos. Um empate fora de casa é considerado positivo, mas a equipe de Tiago Nunes mira a vitória para ficar próxima da classificação.

VEJA MAIS

Mirassol x LDU Quito: prováveis escalações

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson, Shaylon e Neto Moura; Carlos Eduardo, Edson Carioca e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

LDU Quito: Gonzalo Valle; Quintero, Allala, Segovia e Leonel Quiñónez; Pretell, Villamíl e Redes; Deyverson, Medina e Yerlin Quiñónez. Técnico: Tiago Nunes.

Arbitragem de Mirassol x LDU Quito

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Erzion Niero (VEN)

VAR: Reyes Soto (VEN)

FICHA TÉCNICA

Mirassol x LDU Quito

Copa Libertadores da América

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data/Horário: 7 de maio de 2026, às 19h