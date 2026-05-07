Mirassol x LDU: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/5) pela Libertadores Mirassol e LDU Quito jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 07.05.26 18h00 Mirassol x LDU: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/5) pela Libertadores (X/ @LibertadoresBR) LDU de Quito x Mirassol disputam hoje, quinta-feira (07/05), a 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, interior de São Paulo. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Mirassol x LDU Quito ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Mirassol entra em campo vivendo um dos momentos mais importantes de sua história. Em sua primeira participação na Libertadores, o Leão encara a LDU Quito diante de sua torcida buscando uma vitória que pode encaminhar a classificação às oitavas de final da competição continental. A equipe paulista aposta no fator casa e no apoio da torcida no Maião para pressionar desde os minutos iniciais. O técnico Rafael Guanaes deve manter a base da equipe que venceu o Corinthians recentemente, com o retorno de Reinaldo à lateral esquerda. Do outro lado, a LDU Quito chega ao Brasil embalada pela experiência internacional e pela tradição na Libertadores. Campeã continental em 2008, a equipe equatoriana tenta superar a ausência da altitude de Quito usando sua bagagem em jogos decisivos. Um empate fora de casa é considerado positivo, mas a equipe de Tiago Nunes mira a vitória para ficar próxima da classificação. VEJA MAIS Fluminense perde para Bolívar na altitude, é lanterna do Grupo C e se complica na Libertadores Flaco López e Sosa brilham, Palmeiras bate Sporting Cristal e assume ponta na Libertadores Mirassol x LDU Quito: prováveis escalações Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson, Shaylon e Neto Moura; Carlos Eduardo, Edson Carioca e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes. LDU Quito: Gonzalo Valle; Quintero, Allala, Segovia e Leonel Quiñónez; Pretell, Villamíl e Redes; Deyverson, Medina e Yerlin Quiñónez. Técnico: Tiago Nunes. Arbitragem de Mirassol x LDU Quito Árbitro: Alexis Herrera (VEN) Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Erzion Niero (VEN) VAR: Reyes Soto (VEN) FICHA TÉCNICA Mirassol x LDU Quito Copa Libertadores da América Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP) Data/Horário: 7 de maio de 2026, às 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje libertadores mirassol LDU Quito COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Tuna leva a virada nos acréscimos do Tocantinópolis, mas se mantém no G4 da Série D Lusa levou uma virada nos minutos finais e perdeu a chance de se consolidar no G4 10.05.26 22h09 FUTEBOL Águia goleia o Oratório em Marabá e assume a liderança do grupo A5 da Série D Azulão se recuperou da eliminação na Copa Norte para o Paysandu e venceu o Oratório jogando em casa 10.05.26 21h54 Futebol Águia e Tuna defendem vaga no G-4 em rodada decisiva da Série D Azulão tenta seguir na cola da liderança do Grupo A5, enquanto a Lusa busca reencontrar o caminho das vitórias antes do duelo paraense da próxima semana 10.05.26 8h00 Futebol Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. 10.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado 10.05.26 20h16 Futebol Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. 10.05.26 8h00 futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58