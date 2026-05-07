Platense x Peñarol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/05) pela Libertadores

Platense x Peñarol disputam hoje, quinta-feira (07/05), a 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, na província de Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Platense x Peñarol ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O confronto pelo Grupo E da Libertadores coloca frente a frente duas equipes vivendo momentos distintos na competição continental. Estreante no torneio, o Platense ocupa a vice-liderança da chave, com seis pontos conquistados, e pode encaminhar sua classificação em caso de vitória diante da torcida.

Apesar da boa campanha na Libertadores, o clube argentino não conseguiu repetir o desempenho da temporada passada no campeonato nacional. Após o histórico título do Apertura em 2025, o Calamar terminou apenas na 12ª colocação do Grupo A do Campeonato Argentino e ficou fora do mata-mata.

Já o tradicional Peñarol vive situação delicada no torneio continental. A equipe uruguaia soma apenas um ponto e precisa vencer para seguir sonhando com vaga nas oitavas de final. No Campeonato Uruguaio, o time comandado por Diego Aguirre também ficou abaixo das expectativas ao terminar o Apertura na quarta posição.

No mesmo grupo, o Corinthians lidera com nove pontos, enquanto o Independiente Santa Fe soma um ponto.

VEJA MAIS

Platense x Peñarol: prováveis escalações

Platense: Borgogno; Lagos, Mendía, Cuesta e Silva; Ferreira, Gómez, Mainero, Zapiola e Retamar; Nasif. Técnico: Walter Zunino.

Peñarol: Aguerre; Escobar, Lemos, Álvez e Laxalt; Trindade, Togni, Fernández, González e Umpiérrez; Arezo. Técnico: Diego Aguirre.

FICHA TÉCNICA

Platense x Peñarol

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 7 de maio de 2026, às 19h