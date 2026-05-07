Platense x Peñarol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/05) pela Libertadores Platense e Peñarol jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 07.05.26 18h00 Platense x Peñarol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/05) pela Libertadores (X/ @caplatense) Platense x Peñarol disputam hoje, quinta-feira (07/05), a 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, na província de Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Platense x Peñarol ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O confronto pelo Grupo E da Libertadores coloca frente a frente duas equipes vivendo momentos distintos na competição continental. Estreante no torneio, o Platense ocupa a vice-liderança da chave, com seis pontos conquistados, e pode encaminhar sua classificação em caso de vitória diante da torcida. Apesar da boa campanha na Libertadores, o clube argentino não conseguiu repetir o desempenho da temporada passada no campeonato nacional. Após o histórico título do Apertura em 2025, o Calamar terminou apenas na 12ª colocação do Grupo A do Campeonato Argentino e ficou fora do mata-mata. Já o tradicional Peñarol vive situação delicada no torneio continental. A equipe uruguaia soma apenas um ponto e precisa vencer para seguir sonhando com vaga nas oitavas de final. No Campeonato Uruguaio, o time comandado por Diego Aguirre também ficou abaixo das expectativas ao terminar o Apertura na quarta posição. No mesmo grupo, o Corinthians lidera com nove pontos, enquanto o Independiente Santa Fe soma um ponto. VEJA MAIS Arrascaeta passa por cirurgia bem-sucedida após fratura na clavícula no Flamengo: 'Um sucesso' Procedimento para correção de fratura na clavícula direita foi bem-sucedido e atleta inicia recuperação Abel volta a criticar calendário após empate do Palmeiras: 'Problema é não termos descanso' Platense x Peñarol: prováveis escalações Platense: Borgogno; Lagos, Mendía, Cuesta e Silva; Ferreira, Gómez, Mainero, Zapiola e Retamar; Nasif. Técnico: Walter Zunino. Peñarol: Aguerre; Escobar, Lemos, Álvez e Laxalt; Trindade, Togni, Fernández, González e Umpiérrez; Arezo. Técnico: Diego Aguirre. FICHA TÉCNICA Platense x Peñarol Copa Libertadores da América Local: Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, Argentina Data/Horário: 7 de maio de 2026, às 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Platense Peñarol Libertadores COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Tuna leva a virada nos acréscimos do Tocantinópolis, mas se mantém no G4 da Série D Lusa levou uma virada nos minutos finais e perdeu a chance de se consolidar no G4 10.05.26 22h09 FUTEBOL Águia goleia o Oratório em Marabá e assume a liderança do grupo A5 da Série D Azulão se recuperou da eliminação na Copa Norte para o Paysandu e venceu o Oratório jogando em casa 10.05.26 21h54 Futebol Águia e Tuna defendem vaga no G-4 em rodada decisiva da Série D Azulão tenta seguir na cola da liderança do Grupo A5, enquanto a Lusa busca reencontrar o caminho das vitórias antes do duelo paraense da próxima semana 10.05.26 8h00 Futebol Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. 10.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado 10.05.26 20h16 Futebol Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. 10.05.26 8h00 futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58