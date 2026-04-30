Abel volta a criticar calendário após empate do Palmeiras: 'Problema é não termos descanso' Estadão Conteúdo 30.04.26 0h46 Abel Ferreira voltou a criticar o calendário do futebol brasileiro e sul-americano depois do empate do Palmeiras com o Cerro Porteño por 1 a 1 pela Libertadores, nesta quarta-feira. Na avaliação do treinador, o tempo curto para descanso dos jogadores entre as partidas tem afetado no desempenho dentro de campo. "O grande problema é não termos descanso. Esse que é o grande problema da equipe", disse o técnico na coletiva de imprensa após o jogo. "Aliás, acho que somos a única equipe que tem um ciclo de quatro jogos seguidos, de dois em dois dias, eu não entendo porquê. Mas também não quero entender, não vou fazer força nenhuma. Vou jogar, vamos viajar e preparar a equipe sempre da forma que for, como for, contra quem for, é jogar para ganhar", completou o treinador. O Palmeiras dominou as ações do jogo durante os primeiro 45 minutos e criou as melhores oportunidades ofensivas. Aos 32 minutos da primeira etapa, Jhon Arias abriu o placar. O colombiano só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes após Allan receber enfiada de bola nas costas da defesa do Cerro Porteño. Porém, no segundo tempo, o time alviverde baixou a intensidade, viu o adversário crescer no jogo e levou o empate aos 27 minutos. Em infelicidade de Carlos Miguel, Iturbe acertou chute na trave e, na volta, a bola bateu nas costas do goleiro palmeirense e cruzou a linha do gol. Além disso, o treinador também criticou a Conmebol pela redução que o Cerro Porteño fez no gramado do Defensores del Chaco, palco do duelo desta noite. "Nunca vi na minha vida. Primeira vez que em minha vida que vi algo assim. Primeira vez. Tenho muitos anos de futebol, primeira vez que vi isso. Mas tens que perguntar à Conmebol. Sabes em que século estamos? Não tenho mais nada para te dizer." Sobre o resultado da partida, Abel Ferreira atribuiu o empate ao azar e lamentou a infelicidade de Carlos Miguel. "A equipe conseguiu empatar por que futebol é mesmo isso, imprevisível. De fora da área, bate no poste, bate no meu goleiro e entra. Explicações para isso? Não tenho, é futebol. Vamos seguir trabalhando e próximo jogo temos mais, não tenho muito mais nada a dizer." Com o empate, o time alviverde mantém a invencibilidade na Libertadores, vai a cinco pontos e agora é o segundo colocado, atrás do Sporting Cristal, com seis. Na sequência da temporada, o Palmeiras encara o Santos no próximo sábado, às 18h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Palmeiras Abel Ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 futebol Diretor do Paysandu fala sobre possível compra do atacante Ítalo: 'Ainda avaliaremos' Jogador é o principal atacante da equipe, sendo o artilheiro com 10 gols em 17 jogos 29.04.26 11h55 futebol Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados 29.04.26 10h47 Futebol Remo enfrenta o Galvez-AC em Castanhal para cumprir tabela na Copa Norte Sem chances de classificação para as semifinais, Leão Azul encara a partida como uma oportunidade de laboratório para o restante da temporada. 29.04.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Carlos Vinicius perde três pênaltis e Grêmio empata com Palestino na Sul-Americana 30.04.26 0h11 Atlético-MG perde para o Cienciano e fica na lanterna na Sul-Americana 29.04.26 23h58 acidente Arrascaeta fratura a clavícula, vira desfalque para o Flamengo e preocupa Uruguai para a Copa O incidente aconteceu logo aos 16 minutos do primeiro tempo 29.04.26 23h52 Palmeiras faz péssimo segundo tempo, empata no Paraguai e perde liderança na Libertadores 29.04.26 23h52