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Diretor do Paysandu fala sobre possível compra do atacante Ítalo: 'Ainda avaliaremos'

Jogador é o principal atacante da equipe, sendo o artilheiro com 10 gols em 17 jogos

O Liberal
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Jogador pertence ao Volta Redonda e está emprestado a equipe bicolor (Wagner Santana / O Liberal)

O atacante mineiro Ítalo é um dos principais jogadores do Paysandu na temporada. O jogador é o artilheiro da equipe e tem sido decisivo em alguns jogos. Por conta disso, segundo fontes ligadas ao clube, o Papão estuda a contratação do atleta. Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, Alberto Maia, diretor de futebol do clube, falou sobre a situação.

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Conforme o dirigente bicolor, o clube ainda vai avaliar com mais seriedade a compra em definitivo do camisa 9, que pertence ao Volta Redonda. No entanto, por conta da recuperação judicial, a equipe está priorizando os compromissos financeiros e evitando gastos elevados.

"É uma situação que ainda avaliaremos. Estamos concentrando todos os nossos esforços no pagamento dos compromissos com o elenco", declarou o dirigente.

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Ítalo foi um dos principais reforços adquiridos pelo Papão para a temporada de 2026. O jogador chegou ao clube por meio de empréstimo com o Volta Redonda, com contrato válido até o final do ano. O Bicola tem prioridade na compra.

Até o momento, o camisa 9 já disputou 17 jogos e marcou 10 gols, sendo o artilheiro absoluto do time.

Recuperação judicial

Respeitando o prazo de 60 dias, o Paysandu apresentou, na última quinta-feira (23), à Justiça o plano de pagamento de credores previsto no processo de recuperação judicial.

Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, Márcio Tuma, presidente do clube, disse que o objetivo do projeto enviado "é fazer com que o clube pague os credores de uma forma programada, sem que isso impossibilite nossas atividades".

Assim, caso o clube de fato leve adiante o interesse pela compra do jogador, o negócio só seria fechado no próximo semestre ou no fim do ano. O Paysandu ainda disputa uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, em que disputa a cota de R$ 3 milhões. A equipe chegou até a quinta fase e já recebeu mais de R$ 4 milhões, valores que, segundo Tuma, ajudam o time a manter os compromissos fixos.

No torneio, o Papão encara o Vasco. No jogo de ida, o Bicola perdeu por 2 a 0 em casa. O duelo de volta será no dia 13 de maio, em São Januário.

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