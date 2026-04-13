Paysandu avalia a contratação definitiva de Ítalo, artilheiro da equipe na temporada Clube bicolor tem interesse em comprar o jogador, que pertence ao Volta Redonda e está emprestado ao Papão O Liberal 13.04.26 10h31 Jogador já soma nove gols em 14 jogos pelo Paysandu (Thiago Gomes / O Liberal) Um dos destaques do Paysandu neste primeiro semestre de 2026, o atacante Ítalo pode ficar em definitivo no Papão. O clube bicolor tem interesse na contratação definitiva do jogador, que pertence ao Volta Redonda-RJ e está emprestado até o final da temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Conforme as informações repassadas por uma fonte ligada ao clube, o Paysandu está estudando meios para viabilizar a contratação. As tratativas ainda estão nos estágios iniciais, mas há um forte interesse na compra do atacante. Importante destacar que, apesar do interesse, a decisão ainda não está fechada. O Paysandu passa por um processo de Recuperação Judicial e está na fase de apresentação do projeto de recuperação. Com isso, o clube tem priorizado honrar os compromissos atuais para evitar complicações. VEJA MAIS Técnico do Paysandu critica arbitragem após empate com o Brusque pela Série C: ‘confusa’ Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe e pediu mais efetividade ao time na hora de decidir a partida 'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea Com polêmica da arbitragem, Paysandu empata em casa com o Brusque na Série C Papão e Bruscão ficaram no empate dentro da Curuzu pela 2ª rodada da Terceirona Sem a efetivação da contratação do centroavante no momento, Ítalo chegou a desfalcar o Papão na estreia da Série C contra o Volta Redonda por conta de questões contratuais. O contrato prevê multa ou a compra do jogador caso ele atue contra o clube cedente. Ítalo chegou ao Papão no início desta temporada como uma das apostas para o setor ofensivo bicolor e para ser o "homem-gol". A aposta tem dado certo. O centroavante de 29 anos é o artilheiro do clube no momento, com nove gols em 14 jogos, e tem sido um dos principais jogadores da equipe. O jogador, inclusive, foi autor do gol que evitou a derrota bicolor em casa para o Brusque-SC no último domingo (12), pela segunda rodada da Série C. Ítalo sofreu um pênalti por volta dos 35 minutos do segundo tempo da partida, cobrou e marcou para o Bicola. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Paysandu avalia a contratação definitiva de Ítalo, artilheiro da equipe na temporada Clube bicolor tem interesse em comprar o jogador, que pertence ao Volta Redonda e está emprestado ao Papão 13.04.26 10h31 futebol 'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea 13.04.26 9h10 ESPORTE Técnico do Paysandu critica arbitragem após empate com o Brusque pela Série C: ‘confusa’ Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe e pediu mais efetividade ao time na hora de decidir a partida 12.04.26 22h31 FUTEBOL Com polêmica da arbitragem, Paysandu empata em casa com o Brusque na Série C Papão e Bruscão ficaram no empate dentro da Curuzu pela 2ª rodada da Terceirona 12.04.26 19h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea 13.04.26 9h10 ESPORTE Técnico do Paysandu critica arbitragem após empate com o Brusque pela Série C: ‘confusa’ Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe e pediu mais efetividade ao time na hora de decidir a partida 12.04.26 22h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.04.26 7h00 Liga dos Campeões da AFC Al-Ahli x Al-Duhail: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League Al Ahli e Al Duhail jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 13.04.26 10h45