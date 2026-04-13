Paysandu avalia a contratação definitiva de Ítalo, artilheiro da equipe na temporada

Um dos destaques do Paysandu neste primeiro semestre de 2026, o atacante Ítalo pode ficar em definitivo no Papão. O clube bicolor tem interesse na contratação definitiva do jogador, que pertence ao Volta Redonda-RJ e está emprestado até o final da temporada.

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Conforme as informações repassadas por uma fonte ligada ao clube, o Paysandu está estudando meios para viabilizar a contratação. As tratativas ainda estão nos estágios iniciais, mas há um forte interesse na compra do atacante.

Importante destacar que, apesar do interesse, a decisão ainda não está fechada. O Paysandu passa por um processo de Recuperação Judicial e está na fase de apresentação do projeto de recuperação. Com isso, o clube tem priorizado honrar os compromissos atuais para evitar complicações.

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Sem a efetivação da contratação do centroavante no momento, Ítalo chegou a desfalcar o Papão na estreia da Série C contra o Volta Redonda por conta de questões contratuais. O contrato prevê multa ou a compra do jogador caso ele atue contra o clube cedente.

Ítalo chegou ao Papão no início desta temporada como uma das apostas para o setor ofensivo bicolor e para ser o "homem-gol". A aposta tem dado certo. O centroavante de 29 anos é o artilheiro do clube no momento, com nove gols em 14 jogos, e tem sido um dos principais jogadores da equipe.

O jogador, inclusive, foi autor do gol que evitou a derrota bicolor em casa para o Brusque-SC no último domingo (12), pela segunda rodada da Série C. Ítalo sofreu um pênalti por volta dos 35 minutos do segundo tempo da partida, cobrou e marcou para o Bicola.