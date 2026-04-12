Técnico do Paysandu critica arbitragem após empate com o Brusque pela Série C: ‘confusa’ Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe e pediu mais efetividade ao time na hora de decidir a partida Fábio Will 12.04.26 22h31 Técnico do Paysandu Júnior Rocha disse que o erro do árbitro poderia mudar o jogo. (Reprodução TV Papão) O empate em 1 a 1 com o Brusque, dentro da Curuzu, “ligou o sinal de alerta” no Paysandu. O técnico Júnior Rocha avaliou como positiva a partida do Papão, porém, não aliviou a arbitragem, que segundo o treinador, teve uma atuação confusa. Em entrevista coletiva após o jogo, Júnior Rocha criticou a arbitragem de Tarcizo Pinheiro Caetano, do Rio de Janeiro (RJ). O técnico bicolor afirmou que em todos os lances capitais da partida foram confusos, inclusive no pênalti marcado para o Paysandu, que segundo o técnico do Papão classificou como “duvidoso”. “Estamos em uma sina. Temos que fazer dois gols pra valer um. Foi assim contra o Volta Redonda-RJ e hoje novamente. No momento, esse gol faria total diferença na partida, pois estávamos em cima do adversário e um gol anulado daquela maneira, sem ninguém entender. Eu não falo de arbitragem, não sou capacitado para isso, mas se sai gol era um momento em que o jogo se tornaria totalmente diferente. O gol também que o Brusque fez achei carga em cima do Marcinho, um pênalti que ele deu pra nós também foi duvidoso Enfim... uma arbitragem confusa de Série C”, disse. Júnior Rocha também exaltou a partida feita pelo Paysandu que, mesmo atrás do placar teve paciência para buscar o placar, porém, não aliviou na questão da efetividade na hora de decidir as jogadas. “Não posso deixar de enaltecer a partida que fizemos. O volume de jogo, as chances criadas e é continuar insistindo, para que tenhamos uma efetividade melhor nas partidas e não passarmos esses sustos como ocorreu hoje com a arbitragem”, comentou. O comandante bicolor falou sobre a demora em mexer na equipe. Segundo Rocha, ele viu um time compacto e sem jogadores abaixo de seu rendimento e por isso decidiu seguir com eles em campo. “Não vi diferença nossa do primeiro para o segundo tempo. Vi meu time superior, buscando os gols. As trocas [não foram feitas antes] porque não tinha jogador abaixo e não faz sentido trocar. Fizemos um jogo muito equilibrado e o que pedimos, mesmo atrás do placar, nossa equipe não pode desorganizar. Se isso ocorrer vamos fazer coisas que a agente não treina e fazer isso a possibilidade de dar errado é muito grande”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave técnico do paysandu Júnior Rocha PAYSANDU papão brusque x paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU ESPORTE Técnico do Paysandu critica arbitragem após empate com o Brusque pela Série C: ‘confusa’ Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe e pediu mais efetividade ao time na hora de decidir a partida 12.04.26 22h31 FUTEBOL Com polêmica da arbitragem, Paysandu empata em casa com o Brusque na Série C Papão e Bruscão ficaram no empate dentro da Curuzu pela 2ª rodada da Terceirona 12.04.26 19h11 FUTEBOL Paysandu está escalado para enfrentar o Brusque na Série C; veja quem joga Papão recebe a equipe quadricolor na Curuzu pela 2ª rodada da Série C 12.04.26 16h40 FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Do Marajó ao Catar: irmãos torcedores de Remo e Paysandu contam experiências na Copa do Mundo 2022 A família de empresários de Breves, no Marajó, enfrentou uma longa viagem ao país árabe para assistir o Brasil e confraternizar com culturas de todas as partes do mundo 11.12.22 7h00 Copa Libertadores da América Junior x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/04) pela Libertadores Junior Barranquilla e Palmeiras jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.04.26 18h30 F1 Por que a Fórmula 1 não terá corridas em abril de 2026? Entenda Cancelamento de etapas no Bahrein e na Arábia Saudita deixa calendário sem provas no mês 01.04.26 0h43