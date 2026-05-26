Embalado na Curuzu, Paysandu repete desempenho do início da Série C de 2021 Papão chega ao quinto jogo seguido sem derrota como mandante no Brasileiro e segue isolado na liderança da competição nacional O Liberal 26.05.26 19h35 A Fiel Bicolor anda animada com a campanha do time na Série C. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O bom momento do Paysandu na Série C de 2026 passa diretamente pelo desempenho dentro da Curuzu. Com a vitória por 2 a 1 sobre o Floresta, o time bicolor alcançou a marca de cinco partidas consecutivas sem perder em casa na competição e igualou um dos melhores começos recentes do clube em Campeonatos Brasileiros. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Até aqui, o Papão soma três vitórias e dois empates atuando diante da torcida. Depois de dividir pontos com Brusque e Barra-SC nas primeiras rodadas, a equipe engatou triunfos sobre Botafogo-PB, Anápolis e Floresta, sequência que consolidou a liderança da Terceirona. O desempenho repete a consistência apresentada pelo clube no início da Série C de 2021, quando também conseguiu manter uma sequência positiva como mandante nas primeiras rodadas. Além disso, o atual momento representa a maior série invicta do Paysandu em casa em disputas nacionais desde a Série B de 2024. VEJA MAIS CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus Após vitória do Paysandu, Júnior Rocha valoriza elenco e 'atmosfera' da torcida na Curuzu O treinador bicolor avaliou a atuação do time, disse que sempre espera mais dos jogadores e projetou a final da Copa Norte contra o Nacional-AM Paysandu vence o Floresta e retoma a liderança na série C Naquela temporada, o clube emplacou cinco vitórias consecutivas na Curuzu, diante de Ituano, Chapecoense, Coritiba, Brusque e Vila Nova, campanha decisiva para garantir a permanência na segunda divisão. Com 17 pontos conquistados em oito jogos e aproveitamento acima dos 70%, o Paysandu segue na ponta da tabela e vive uma das fases mais estáveis dos últimos anos na Série C. Agora, o foco bicolor se divide entre duas competições. Antes de voltar a campo pela Terceirona, contra o Figueirense, no próximo domingo, o time encara o Nacional-AM, nesta quinta-feira, em Manaus, na decisão da Copa Norte. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Pedro Henrique projeta decisão em Manaus e garante do Paysandu forte em busca do título Volante bicolor minimiza mudança de estádio para final da Copa Norte contra o Nacional-AM e reforça confiança do elenco na busca pelo título 26.05.26 20h35 Futebol Embalado na Curuzu, Paysandu repete desempenho do início da Série C de 2021 Papão chega ao quinto jogo seguido sem derrota como mandante no Brasileiro e segue isolado na liderança da competição nacional 26.05.26 19h35 futebol CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus 26.05.26 10h42 futebol Após vitória do Paysandu, Júnior Rocha valoriza elenco e 'atmosfera' da torcida na Curuzu O treinador bicolor avaliou a atuação do time, disse que sempre espera mais dos jogadores e projetou a final da Copa Norte contra o Nacional-AM 26.05.26 10h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos 26.05.26 11h21 futebol CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus 26.05.26 10h42 profissionalização Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência 26.05.26 12h26 Futebol Com lote promocional, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo Partida ocorre neste domingo (31), válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 26.05.26 14h30