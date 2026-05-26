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Embalado na Curuzu, Paysandu repete desempenho do início da Série C de 2021

Papão chega ao quinto jogo seguido sem derrota como mandante no Brasileiro e segue isolado na liderança da competição nacional

O Liberal
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A Fiel Bicolor anda animada com a campanha do time na Série C. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O bom momento do Paysandu na Série C de 2026 passa diretamente pelo desempenho dentro da Curuzu. Com a vitória por 2 a 1 sobre o Floresta, o time bicolor alcançou a marca de cinco partidas consecutivas sem perder em casa na competição e igualou um dos melhores começos recentes do clube em Campeonatos Brasileiros.

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Até aqui, o Papão soma três vitórias e dois empates atuando diante da torcida. Depois de dividir pontos com Brusque e Barra-SC nas primeiras rodadas, a equipe engatou triunfos sobre Botafogo-PB, Anápolis e Floresta, sequência que consolidou a liderança da Terceirona.

O desempenho repete a consistência apresentada pelo clube no início da Série C de 2021, quando também conseguiu manter uma sequência positiva como mandante nas primeiras rodadas. Além disso, o atual momento representa a maior série invicta do Paysandu em casa em disputas nacionais desde a Série B de 2024.

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Naquela temporada, o clube emplacou cinco vitórias consecutivas na Curuzu, diante de Ituano, Chapecoense, Coritiba, Brusque e Vila Nova, campanha decisiva para garantir a permanência na segunda divisão.

Com 17 pontos conquistados em oito jogos e aproveitamento acima dos 70%, o Paysandu segue na ponta da tabela e vive uma das fases mais estáveis dos últimos anos na Série C.

Agora, o foco bicolor se divide entre duas competições. Antes de voltar a campo pela Terceirona, contra o Figueirense, no próximo domingo, o time encara o Nacional-AM, nesta quinta-feira, em Manaus, na decisão da Copa Norte.

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