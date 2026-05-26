Com lote promocional, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo Partida ocorre neste domingo (31), válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Caio Maia 26.05.26 14h30 Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo. (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo iniciou a venda de ingressos para a partida contra o São Paulo, marcada para o próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto será o último antes da paralisação da competição nacional para a disputa da Copa do Mundo de 2026. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Os bilhetes terão valores promocionais até a próxima sexta-feira (29). As entradas para arquibancada custam R$ 80, enquanto os ingressos de cadeira estão sendo vendidos a R$ 160. Após esse período, os preços passam para R$ 100 e R$ 200, respectivamente. VEJA MAIS Impedimento semiautomático deve estrear no segundo turno do Brasileirão; entenda CBF irá fazer testes nas próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro; Mangueirão já possui a tecnologia Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos A torcida visitante ficará localizada no lado B do estádio ocupando, segundo o Remo, apenas 10% da capacidade do estádio. Os ingressos para os são-paulinos custam R$ 200 para arquibancada e R$ 400 para cadeira. As entradas estão disponíveis nas Lojas Rei da Amazônia, nas lojas oficiais do Remo e também pela internet. Dentro de campo, o Leão Azul tenta encerrar a sequência negativa como mandante. A equipe paraense divide com a Chapecoense o posto de pior mandante da Série ocupa a 19ª posição na tabela. Do outro lado, o São Paulo também chega pressionado. O Tricolor paulista acumula oito partidas sem vitória na temporada e busca o primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Dorival Júnior. A partida entre Remo e São Paulo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Com lote promocional, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo Partida ocorre neste domingo (31), válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 26.05.26 14h30 profissionalização Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência 26.05.26 12h26 futebol Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos 26.05.26 11h21 futebol Léo Condé diz que Remo precisará de segundo turno 'beirando a perfeição'; veja cenários O time azulino perdeu para o Athletico-PR em casa, e a situação no campeonato ficou ainda mais complicada 25.05.26 12h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos 26.05.26 11h21 futebol CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus 26.05.26 10h42 FUTEBOL Sorteio das oitavas da Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e regras As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, mesmo formato da quinta fase 26.05.26 8h32 profissionalização Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência 26.05.26 12h26