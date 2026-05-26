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Com lote promocional, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo

Partida ocorre neste domingo (31), válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Caio Maia
fonte

Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo. (Thiago Gomes / O Liberal)

O Remo iniciou a venda de ingressos para a partida contra o São Paulo, marcada para o próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto será o último antes da paralisação da competição nacional para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

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Os bilhetes terão valores promocionais até a próxima sexta-feira (29). As entradas para arquibancada custam R$ 80, enquanto os ingressos de cadeira estão sendo vendidos a R$ 160. Após esse período, os preços passam para R$ 100 e R$ 200, respectivamente.

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A torcida visitante ficará localizada no lado B do estádio ocupando, segundo o Remo, apenas 10% da capacidade do estádio. Os ingressos para os são-paulinos custam R$ 200 para arquibancada e R$ 400 para cadeira. 

As entradas estão disponíveis nas Lojas Rei da Amazônia, nas lojas oficiais do Remo e também pela internet.

Dentro de campo, o Leão Azul tenta encerrar a sequência negativa como mandante. A equipe paraense divide com a Chapecoense o posto de pior mandante da Série ocupa a 19ª posição na tabela. 

Do outro lado, o São Paulo também chega pressionado. O Tricolor paulista acumula oito partidas sem vitória na temporada e busca o primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Dorival Júnior.

A partida entre Remo e São Paulo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+.

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