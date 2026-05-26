Impedimento semiautomático deve estrear no segundo turno do Brasileirão; entenda CBF irá fazer testes nas próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro; Mangueirão já possui a tecnologia O Liberal 26.05.26 13h46 Mangueirão já possui equipamentos instalados desde o início do mês (Pedro Sodré / Seel) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já tem uma previsão para estrear o impedimento semiautomático nos jogos do Brasileirão. A nova tecnologia deve começar a ser utilizada a partir da 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, já no segundo turno da disputa, após a Copa do Mundo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo No último fim de semana, as instalações em 19 estádios que recebem jogos da Série A foram finalizadas e agora a CBF irá testar a tecnologia nas partidas. Assim, antes da estreia oficial, entre a 18ª e a 19ª rodada, a entidade fará testes em 20 jogos, sendo 10 já na próxima rodada. O Mangueirão, onde o Remo manda os seus jogos, é o primeiro estádio da Região Norte a receber os equipamentos do impedimento semiautomático. A instalação completa foi feita no início de maio. Conforme divulgado pela CBF, o funcionamento do sistema foi testado na partida entre o Leão Azul e o Palmeiras, pela 14ª rodada do Brasileirão. VEJA MAIS Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência Léo Condé diz que Remo precisará de segundo turno 'beirando a perfeição'; veja cenários O time azulino perdeu para o Athletico-PR em casa, e a situação no campeonato ficou ainda mais complicada A tecnologia é uma das apostas da CBF para dar mais agilidade e segurança às tomadas de decisão durante as partidas. Como funciona O impedimento semiautomático é uma tecnologia que utiliza inteligência artificial, câmeras de alta resolução e um sensor na bola para traçar linhas de impedimento em segundos, reduzindo o tempo de checagem do VAR. No sistema adotado pela CBF, serão cerca de 30 celulares com conexão à internet responsáveis pela captura das imagens e agilidade no processo de verificação. As gravações são feitas em 4K, a 100 quadros por segundo, o que permite a criação de uma versão digital da partida. Impedimento semiautomático busca acelerar as revisões de impediemto, assim como torná-las precisas (Divulgação / FIFA) No Brasil, a tecnologia será fornecida pela mesma empresa que atende ligas como a Premier League, da Inglaterra, além dos campeonatos da Bélgica e do México. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série a impedimento semiautomático COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com lote promocional, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo Partida ocorre neste domingo (31), válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 26.05.26 14h30 MMA Sport Club Shooto Brasil 137 terá cinturão dos moscas como atração principal 26.05.26 14h25 Carlos Ferreira Papão vence em jogo típico da Série C 26.05.26 14h22 futebol Impedimento semiautomático deve estrear no segundo turno do Brasileirão; entenda CBF irá fazer testes nas próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro; Mangueirão já possui a tecnologia 26.05.26 13h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos 26.05.26 11h21 futebol CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus 26.05.26 10h42 FUTEBOL Sorteio das oitavas da Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e regras As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, mesmo formato da quinta fase 26.05.26 8h32 profissionalização Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência 26.05.26 12h26