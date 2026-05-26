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Impedimento semiautomático deve estrear no segundo turno do Brasileirão; entenda

CBF irá fazer testes nas próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro; Mangueirão já possui a tecnologia

O Liberal
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Mangueirão já possui equipamentos instalados desde o início do mês (Pedro Sodré / Seel)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já tem uma previsão para estrear o impedimento semiautomático nos jogos do Brasileirão. A nova tecnologia deve começar a ser utilizada a partir da 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, já no segundo turno da disputa, após a Copa do Mundo.

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No último fim de semana, as instalações em 19 estádios que recebem jogos da Série A foram finalizadas e agora a CBF irá testar a tecnologia nas partidas. Assim, antes da estreia oficial, entre a 18ª e a 19ª rodada, a entidade fará testes em 20 jogos, sendo 10 já na próxima rodada.

O Mangueirão, onde o Remo manda os seus jogos, é o primeiro estádio da Região Norte a receber os equipamentos do impedimento semiautomático. A instalação completa foi feita no início de maio. Conforme divulgado pela CBF, o funcionamento do sistema foi testado na partida entre o Leão Azul e o Palmeiras, pela 14ª rodada do Brasileirão.

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A tecnologia é uma das apostas da CBF para dar mais agilidade e segurança às tomadas de decisão durante as partidas.

Como funciona

O impedimento semiautomático é uma tecnologia que utiliza inteligência artificial, câmeras de alta resolução e um sensor na bola para traçar linhas de impedimento em segundos, reduzindo o tempo de checagem do VAR. No sistema adotado pela CBF, serão cerca de 30 celulares com conexão à internet responsáveis pela captura das imagens e agilidade no processo de verificação.

As gravações são feitas em 4K, a 100 quadros por segundo, o que permite a criação de uma versão digital da partida.

image Impedimento semiautomático busca acelerar as revisões de impediemto, assim como torná-las precisas (Divulgação / FIFA)

No Brasil, a tecnologia será fornecida pela mesma empresa que atende ligas como a Premier League, da Inglaterra, além dos campeonatos da Bélgica e do México.

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