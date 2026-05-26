Após vitória do Paysandu, Júnior Rocha valoriza elenco e 'atmosfera' da torcida na Curuzu

Mesmo com o gramado em condições ruins e chuva, o Paysandu conseguiu fazer uma boa partida e venceu o Floresta-CE. Após o fim do jogo, o treinador Júnior Rocha analisou o confronto, ressaltou a importância do apoio da torcida e destacou a confiança no time, que reassumiu a liderança da Série C.

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"O Paysandu foi menos do que eu esperava", disse Júnior Rocha. "Eu sempre espero mais [deles], sempre espero coisa boa. A gente tem feito jogos bons, principalmente aqui na Curuzu, onde a atmosfera feita pelo nosso torcedor é fora de série. Estava falando com o preparador físico do Floresta, que trabalhou conosco, e ele estava relatando algumas dificuldades. Eu falei: ‘Aqui é diferente, uma coisa que eu nunca tinha visto em 13 anos de carreira, a atmosfera criada aqui dentro’", destacou o treinador.

"A gente gosta de jogar no Mangueirão, mas ama jogar aqui, mesmo com o gramado não estando nas condições ideais - mas, nós combinamos entre nós que não iríamos ficar reclamando e íamos continuar dando o nosso melhor, independentemente de qualquer coisa. Então, eu não esperava outra coisa a não ser isso. Sempre espero muito mais dos atletas. Eu falo que confio muito mais neles do que eles mesmos, porque estou no dia a dia e sei do potencial de cada um", completou o técnico bicolor.

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Por conta da sequência de jogos e da final da Copa Norte, que será disputada já na próxima quinta-feira (28), Júnior Rocha promoveu algumas mudanças na equipe que entrou em campo contra o Floresta, deixando Edílson, Castro e Ítalo no banco e colocando Matheus Capixaba, Juninho e Lucas Cardoso como titulares. Na coletiva, o técnico destacou o trabalho feito pelo departamento médico do clube e a importância do controle de carga para que todos os jogadores tenham oportunidades dentro do time.

"Nós temos um departamento médico ativo e muito competente. Recentemente chegou o nosso fisiologista e a gente está tentando, nesse turbilhão de jogos, controlar as cargas. Isso oportuniza alguns atletas. Hoje o Capixaba iniciou jogando, o Iarley de novo, Taboca, conseguimos aproveitar novamente o Vargas, usar o Lucas o jogo inteiro, conseguimos iniciar com o Juninho, que merece muito. Marcinho jogou meio tempo, o que já era combinado. Então, nesse controle de cargas, a gente tem conseguido usar todo mundo. A gente fica feliz por isso e vamos continuar com esse empenho e comprometimento que têm dado bons frutos", ressaltou.

Agora, com apenas dois dias de treino, o Papão volta as atenções novamente para o Nacional-AM, para a grande decisão da Copa Norte, que será em Manaus, no estádio Carlos Zamith. Para o duelo, Júnior Rocha promete um time competitivo, como tem sido nos últimos jogos.

"Competitivo, organizado, respeitando sempre o adversário. Em nenhum momento, em nenhum campeonato, a gente deixou de respeitar ou levar a sério o confronto. No futebol, o que nutre, o que mantém o ambiente bom é vencer, e a gente tem sido feliz na maior parte dos confrontos, com muita dedicação, concentração, entrega e disciplina tática e física", concluiu o treinador.