New York Knicks completa 'varrida' sobre o Cleveland Cavaliers e avança às finais da NBA

O New York Knicks é o primeiro finalista da temporada da NBA. A equipe do técnico Mike Brown confirmou seu favoritismo ao atropelar o Cleveland Cavaliers por 130 a 93, na noite desta segunda-feira, mesmo jogando na Rocket Arena. Com a vitória, os Knicks sacramentaram a "varrida" da série, vencendo os quatro jogos dos playoffs.

A vantagem de 43 pontos no placar foi um dos pontos altos da atuação. O time conquistou sua 11ª vitória seguida, sagrando-se campeão da Conferência Leste. A franquia retorna a uma decisão de título pela primeira vez desde 1999.

Apesar de um início hesitante que permitiu aos donos da casa liderar o placar, a confiança dos Knicks não foi abalada. No segundo período, a marcação se encaixou, e os visitantes assumiram o controle da partida, garantindo mais uma vitória sem sustos.

Karl-Anthony Towns Pede Foco Para a Final

Para Karl-Anthony Towns, que registrou um "double-double" com 19 pontos e 14 rebotes, o conjunto nova-iorquino não pode se acomodar nas finais. Segundo ele, é preciso muito trabalho para alcançar o objetivo do título.

"É algo que Nova York anseia há muito tempo e vamos aproveitar a viagem de avião para descansar. Mas assim que entrarmos nos carros e voltarmos para casa, vamos retornar ao trabalho", declarou Towns. O jogador tem médias de 16,9 pontos e 10,6 rebotes nos playoffs.

"Amanhã, provavelmente, todos nós estaremos na academia treinando arremessos, fazendo tratamento, fazendo o que for preciso para nos prepararmos para a próxima série. Sabemos que o trabalho ainda não acabou", completou o ala-pivô.

Knicks Alcançam Marca Histórica de Vitórias

O New York Knicks chega às finais com uma sequência de 11 vitórias consecutivas, a terceira maior em uma campanha de playoffs. Todas, com exceção de uma, foram por dois dígitos de diferença, com uma margem média de 23,7 pontos.

Mike Brown, o 15º técnico desde 1976 a levar uma equipe às finais em seu primeiro ano no comando, já confiava no potencial do time. "Eu realmente sentia que este grupo era um time de finais de NBA. Sentia que tínhamos uma chance legítima se encontrássemos o caminho e se os jogadores permanecessem unidos", disse Brown.

Cavaliers Reconhecem Méritos do Adversário

Pelo lado dos Cavaliers, a forma da eliminação, com quatro derrotas em quatro jogos, confirmou o primeiro finalista. Cestinha do jogo com 31 pontos, Donovan Mitchell reconheceu o mérito dos rivais.

"Eles jogaram muito bem", afirmou Mitchell. No entanto, o jogador valorizou o empenho de seus companheiros: "Temos assuntos inacabados e não tenho dúvidas que este grupo pode chegar mais longe", afirmou o ala-armador.

Classificados, os Knicks agora aguardam a definição dos playoffs da Conferência Oeste. San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder disputaram quatro jogos até aqui, com o placar empatado em duas vitórias para cada equipe.