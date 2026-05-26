Sorteio das oitavas da Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e regras As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, mesmo formato da quinta fase Estadão Conteúdo 26.05.26 8h32 Os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil serão conhecidos nesta terça-feira, 26 de maio de 2025. O sorteio acontece às 11h (horário de Brasília), na sede da CBF. Assim como na edição anterior, os 16 classificados para as oitavas neste ano estarão em pote único no sorteio. Com isso, não haverá restrição de jogos e rivais estaduais e históricos, como Palmeiras e Corinthians, por exemplo, poderão se enfrentar já nesta fase. As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, no mesmo formato da quinta fase. Caso haja igualdade no placar agregado após os 180 minutos, a vaga para as quartas será decidida nos pênaltis. Quando serão os jogos das oitavas da Copa do Brasil? Por causa da Copa do Mundo, a Copa do Brasil volta apenas no segundo semestre do ano. Segundo a CBF, os confrontos de ida das oitavas estão previstos para os dias 1 e 2 de agosto, enquanto os de volta devem ocorrer entre 5 e 6 de agosto. Sorteio da Copa do Brasil: onde assistir e horário Data: 26 de maio de 2025 Horário: 11h (de Brasília) Local: Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ) Transmissão: Canal da CBF (YouTube) Pote único do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil Athletico-PR Atlético-MG Chapecoense Corinthians Cruzeiro Fluminense Fortaleza Grêmio Internacional Juventude Mirassol Palmeiras Remo Santos Vasco Vitória Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil sorteio oitavas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Após vitória do Paysandu, Júnior Rocha valoriza elenco e 'atmosfera' da torcida na Curuzu O treinador bicolor avaliou a atuação do time, disse que sempre espera mais dos jogadores e projetou a final da Copa Norte contra o Nacional-AM 26.05.26 10h04 Futebol CBF muda horário de jogo do Paysandu na Série C; confira De acordo com a entidade, a mudança ocorreu por “ajuste de tabela a pedido do clube mandante”. 25.05.26 18h08 futebol Léo Condé diz que Remo precisará de segundo turno 'beirando a perfeição'; veja cenários O time azulino perdeu para o Athletico-PR em casa, e a situação no campeonato ficou ainda mais complicada 25.05.26 12h50 futebol Na Curuzu, Paysandu recebe o Floresta e busca vitória para voltar à liderança da Série C Partida ocorre nesta segunda-feira (25), na Curuzu, às 20h 25.05.26 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Sorteio das oitavas da Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e regras As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, mesmo formato da quinta fase 26.05.26 8h32 ESPORTE Pode começar a correr aos 40 anos? Especialista explica cuidados antes da Corrida do Sal Avaliação médica, fortalecimento muscular e adaptação gradual estão entre os cuidados recomendados antes dos primeiros quilômetros 26.05.26 7h00 NBA New York Knicks completa 'varrida' sobre o Cleveland Cavaliers e avança às finais da NBA Karl-Anthony Towns fez um "double-double" com 19 pontos e 14 rebotes 26.05.26 9h03 Futebol CBF muda horário de jogo do Paysandu na Série C; confira De acordo com a entidade, a mudança ocorreu por “ajuste de tabela a pedido do clube mandante”. 25.05.26 18h08