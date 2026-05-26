Sorteio das oitavas da Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e regras

Os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil serão conhecidos nesta terça-feira, 26 de maio de 2025. O sorteio acontece às 11h (horário de Brasília), na sede da CBF.

Assim como na edição anterior, os 16 classificados para as oitavas neste ano estarão em pote único no sorteio. Com isso, não haverá restrição de jogos e rivais estaduais e históricos, como Palmeiras e Corinthians, por exemplo, poderão se enfrentar já nesta fase.

As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, no mesmo formato da quinta fase. Caso haja igualdade no placar agregado após os 180 minutos, a vaga para as quartas será decidida nos pênaltis.

Quando serão os jogos das oitavas da Copa do Brasil?

Por causa da Copa do Mundo, a Copa do Brasil volta apenas no segundo semestre do ano. Segundo a CBF, os confrontos de ida das oitavas estão previstos para os dias 1 e 2 de agosto, enquanto os de volta devem ocorrer entre 5 e 6 de agosto.

Sorteio da Copa do Brasil: onde assistir e horário

Data: 26 de maio de 2025

26 de maio de 2025 Horário: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília) Local: Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ)

Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ) Transmissão: Canal da CBF (YouTube)

Pote único do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil

Athletico-PR

Atlético-MG

Chapecoense

Corinthians

Cruzeiro

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Mirassol

Palmeiras

Remo

Santos

Vasco

Vitória