Copa do Mundo 2026: conheça todas as sedes onde as seleções vão treinar Os 48 locais de treinamento foram definidos por cada uma das seleções Estadão Conteúdo 25.05.26 19h48 Neymar na Seleção Brasileira, pelas Eliminatórias da Copa 2026 (Arquivo Vitor Silva/CBF) A Fifa divulgou nesta segunda-feira, 25, todas as sedes onde as seleções participantes da Copa do Mundo 2026 realizarão seus treinos. Diferentemente de outras edições, desta vez as delegações ficarão espalhadas entre os três países que sediam o evento, Estados Unidos, Canadá e México. Os 48 locais de treinamento foram definidos por cada uma das seleções. De acordo com a entidade, 39 seleções ficarão nos Estados Unidos, outras sete no México e apenas duas no Canadá. Espécie de "lar longe de casa", as instalações de treinamento foram escolhidas cuidadosamente por cada federação para servir como o local onde jogadores, técnicos e funcionários passarão boa parte do tempo durante a fase de grupos do Mundial. "São os lugares onde os times fixarão suas raízes, treinarão, se recuperarão e viverão o dia a dia do torneio. Finalizar essa lista é empolgante por conta da escala sem precedentes (após aumento de 32 para 48 seleções e num primeiro Mundial organizado por três países), o que nos dá a oportunidade maravilhosa de envolver mais comunidades e torcedores no torneio", disse Heimo Schirgi, CCO da Copa do Mundo 2026. Ainda segundo a Fifa, o processo de seleção dos centros de treinamento começou oficialmente em 2024, quando um catálogo inicial de opções foi fornecido aos participantes ao final das Eliminatórias para o Mundial. Em 2025, essa lista foi refinada e aprimorada. Após o sorteio dos grupos da Copa em dezembro de 2025, as então 42 equipes classificadas começaram a enviar suas escolhas. Foram mais de 60 opções, baseadas em parte nas zonas geográficas onde cada seleção disputaria suas partidas da fase de grupos. Em janeiro deste ano, a CBF já havia definido que o Brasil ficará no Columbia Park Training Facility, em Morristown, Nova Jersey, que pertence ao Red Bull New York, franquia da Major League Soccer (MLS), a liga americana de futebol. O local foi um dos mais disputados entre as seleções, principalmente pelo design sustentável e toda a tecnologia disponibilizada. A abertura do Mundial será no dia 11 de junho, com o duelo entre México e África do Sul, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, válido pelo Grupo A. Já a seleção brasileira, que está no Grupo C, estreia no dia 13, às 19h (horário de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey. BASES DE TREINAMENTO DA COPA DO MUNDO 2026: África do Sul - San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo (México) - CF Pachuca - Universidad Del Fútbol Alemanha - Winston-Salem, Carolina do Norte - Wake Forest University Arábia Saudita - Austin, Texas - Austin FC Stadium Argélia - Lawrence, Kansas - University of Kansas Argentina - Kansas City, Kansas - Sporting KC Training Centre Austrália - Alameda, Califórnia - Oakland Roots/Soul Training Facility Áustria - Goleta, Califórnia UC Santa Barbara - Harder Stadium Bélgica - Renton, Washington - Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse Bósnia e Herzegovina - Sandy, Utah - RSL Stadium Brasil - Morristown, Nova Jersey - Columbia Park Training Facility Cabo Verde - Tampa, Flórida - Waters Sportsplex Canadá - Vancouver, Colúmbia Britânica - National Soccer Development Centre Catar - Santa Barbara - Westmont College Colômbia - Guadalajara, Jalisco - Academia Atlas FC Coreia do Sul - Zapopan, Jalisco (México) - Chivas Verde Valle Costa do Marfim - Filadélfia, Pensilvânia - Philadelphia Union Croácia - Alexandria, Virgínia - Episcopal High School Curaçao - Boca Raton, Flórida - Florida Atlantic University Egito - Spokane, Washington - Gonzaga University Equador - Columbus, Ohio - Columbus Crew Performance Centre Escócia - Charlotte, Carolina do Norte - Charlotte FC Espanha - Chattanooga, Tennessee - Baylor School Estados Unidos - Irvine, Califórnia - Great Park Sports Complex França - Waltham, Massachusetts - Bentley University Gana - Smithfield, Rhode Island - Bryant University Haiti - Galloway, Nova Jersey - Stockton University Holanda - Riverside, Missouri - KC Current Training Facility Inglaterra - Kansas City, Missouri - Swope Soccer Village Irã - Tijuana, Baixa Califórnia - Centro Xoloitzcuintle Iraque - White Sulphur Springs, Virgínia Ocidental - The Greenbrier Sports Performance Centre Japão - Nashville, Tennessee - Nashville SC Jordânia - Portland, Oregon - University of Portland Marrocos - Basking Ridge, Nova Jersey - The Pingry School México - Cidade do México - Centro de Alto Rendimiento (CAR) Noruega - Greensboro, Carolina do Norte - UNC Greensboro Nova Zelândia - San Diego, Califórnia University of San Diego - Torero Stadium Panamá - Alliston, Ontario (Canadá) - Nottawasaga Training Site Paraguai - San Jose, Califórnia - Spartan Soccer Complex Portugal - Palm Beach Gardens, Florida Gardens - North County District Park República Democrática do Congo - Houston, Texas - Houston Training Centre República Checa - Mansfield, Texas - Mansfield Multipurpose Stadium Senegal - New Brunswick, Nova Jersey - Rutgers University Suécia - Frisco, Texas - FC Dallas Stadium Suíça - San Diego, Califórnia - SDJA Tunísia - Monterrey, Nuevo León (México) - Rayados Training Centre Turquia - Mesa, Arizona - Arizona Athletic Grounds Uruguai - Cancun, Quintana Roo (México) - Mayakoba Training Centre Cancun Uzbequistão - Marietta, Geórgia - Atlanta United Training Centre Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo sedes seleções COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 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