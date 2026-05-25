Na Curuzu, Paysandu recebe o Floresta e busca vitória para voltar à liderança da Série C

Após perder a primeira partida na Série C de 2026 para o Caxias-RS na última rodada, o Paysandu entra em campo nesta segunda-feira (25) para encarar o Floresta-CE. A partida será às 20h, no estádio da Curuzu. O time bicolor caiu para a terceira colocação da tabela e precisa vencer para reassumir a liderança.

Mesmo após o baque diante do Caxias, o Bicola retornou para Belém e fez o primeiro jogo da final da Copa Norte contra o Nacional-AM. A equipe de Júnior Rocha, apesar de não ter feito uma grande partida, conseguiu vencer por 1 a 0 para garantir vantagem para o segundo jogo.

Assim, o Paysandu vai com tudo para cima do Floresta para se recuperar da derrota na rodada passada e se manter no topo da classificação. Do contrário, o time pode cair até para a quinta posição ao fim da rodada.

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Para o jogo, o treinador Júnior Rocha não poderá contar com o atacante Kleiton Pego, que tem sido um dos jogadores de confiança do técnico bicolor. O atleta foi expulso na partida contra o Caxias e cumpre suspensão.

O atacante Juninho pode ser o substituto de Pego na partida. Apesar disso, Matheus Vargas, que voltou de lesão contra o Nacional, além de Caio Mello e Iarley, que cumpriram suspensão, estão disponíveis para o jogo desta segunda-feira (25), que promete ter casa cheia para empurrar o Bicola.

Para o Floresta, a vitória também é importante. Na sétima posição, com 12 pontos, o time vem de vitória na Série C sobre o Amazonas-AM por 3 a 2 e quer se manter no G-8 para seguir firme na briga pela classificação.