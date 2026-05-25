Na Curuzu, Paysandu recebe o Floresta e busca vitória para voltar à liderança da Série C Partida ocorre nesta segunda-feira (25), na Curuzu, às 20h O Liberal 25.05.26 11h57 Papão amargou a primeira derrota no campeonato na última rodada (Jorge Luís Totti/Paysandu) Após perder a primeira partida na Série C de 2026 para o Caxias-RS na última rodada, o Paysandu entra em campo nesta segunda-feira (25) para encarar o Floresta-CE. A partida será às 20h, no estádio da Curuzu. O time bicolor caiu para a terceira colocação da tabela e precisa vencer para reassumir a liderança. Mesmo após o baque diante do Caxias, o Bicola retornou para Belém e fez o primeiro jogo da final da Copa Norte contra o Nacional-AM. A equipe de Júnior Rocha, apesar de não ter feito uma grande partida, conseguiu vencer por 1 a 0 para garantir vantagem para o segundo jogo. Assim, o Paysandu vai com tudo para cima do Floresta para se recuperar da derrota na rodada passada e se manter no topo da classificação. Do contrário, o time pode cair até para a quinta posição ao fim da rodada. VEJA MAIS Na briga por vaga no ataque, Juninho dispara: 'É com o Júnior Rocha' Atacante é uma das opções para a vaga deixada por Kleiton Pego, suspenso pela expulsão contra o Caxias. Adversários vencem, Paysandu perde liderança e cai para o 3º lugar da Série C Papão precisa vencer o Floresta na segunda-feira para voltar à liderança. Para o jogo, o treinador Júnior Rocha não poderá contar com o atacante Kleiton Pego, que tem sido um dos jogadores de confiança do técnico bicolor. O atleta foi expulso na partida contra o Caxias e cumpre suspensão. O atacante Juninho pode ser o substituto de Pego na partida. Apesar disso, Matheus Vargas, que voltou de lesão contra o Nacional, além de Caio Mello e Iarley, que cumpriram suspensão, estão disponíveis para o jogo desta segunda-feira (25), que promete ter casa cheia para empurrar o Bicola. Para o Floresta, a vitória também é importante. Na sétima posição, com 12 pontos, o time vem de vitória na Série C sobre o Amazonas-AM por 3 a 2 e quer se manter no G-8 para seguir firme na briga pela classificação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Na Curuzu, Paysandu recebe o Floresta e busca vitória para voltar à liderança da Série C Partida ocorre nesta segunda-feira (25), na Curuzu, às 20h 25.05.26 11h57 PRESSÃO Adversários vencem, Paysandu perde liderança e cai para o 3º lugar da Série C Papão precisa vencer o Floresta na segunda-feira para voltar à liderança. 24.05.26 21h14 Futebol Na briga por vaga no ataque, Juninho dispara: 'É com o Júnior Rocha' Atacante é uma das opções para a vaga deixada por Kleiton Pego, suspenso pela expulsão contra o Caxias. 22.05.26 20h33 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para jogo com o Floresta-CE Confronto será na próxima segunda-feira, 25, às 20h no Estádio Banpará Curuzu pela Série C 21.05.26 21h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Athletico-PR O time azulino teve um jogador expulso e um pênalti anulado, enquanto o Furacão teve dois gols invalidados 25.05.26 10h37 PRESSÃO Adversários vencem, Paysandu perde liderança e cai para o 3º lugar da Série C Papão precisa vencer o Floresta na segunda-feira para voltar à liderança. 24.05.26 21h14 FUTEBOL Por que a Copa do Mundo de 2026 será disputada em 3 países? Até a Copa do Catar, a competição era disputada por 32 seleções. Neste ano, serão mais 16 classificados, totalizando 48 países 25.05.26 8h32 série a Em jogo com expulsão e gols anulados, Remo perde para o Athletico-PR e é vice-lanterna O time azulino até saiu na frente, mas levou a virada e perdeu mais uma partida em casa 24.05.26 18h39