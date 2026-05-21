Paysandu inicia a venda de ingressos para jogo com o Floresta-CE

O Paysandu iniciou a venda de ingressos para o jogo com o Floresta pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, 25, os bicolores vão defender a liderança do torneio contra a equipe cearense às 20h no Estádio Banpará Curuzu.

Desta vez, o clube não fez promoção na venda de ingressos. Assim, as entradas de arquibancada estão no valor de R$ 50. Já o setor de cadeira do estádio está saindo por R$ 100.

As vendas acontecem de forma online, pela plataforma criada pelo clube, e presencialmente nas Lojas Lobo, espalhadas pelos shoppings da Região Metropolitana de Belém, sede social do clube e Estádio Banpará Curuzu.

Na tabela da Série C do Brasileirão, Paysandu e Floresta estão colados no G8. Enquanto os bicolores lideram o torneio com 14 pontos, os cearenses estão na sexta colocação com 12 pontos.

Na última rodada, o Paysandu perdeu para o Caxias fora de casa e o Floresta venceu o então líder Amazonas no Ceará.