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Paysandu inicia a venda de ingressos para jogo com o Floresta-CE

Confronto será na próxima segunda-feira, 25, às 20h no Estádio Banpará Curuzu pela Série C

Junior Cunha | Especial para O Liberal
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Duelo vale a liderança da Série C. (Jorge Luiz / Paysandu)

O Paysandu iniciou a venda de ingressos para o jogo com o Floresta pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, 25, os bicolores vão defender a liderança do torneio contra a equipe cearense às 20h no Estádio Banpará Curuzu. 

Desta vez, o clube não fez promoção na venda de ingressos. Assim, as entradas de arquibancada estão no valor de R$ 50. Já o setor de cadeira do estádio está saindo por R$ 100. 

As vendas acontecem de forma online, pela plataforma criada pelo clube, e presencialmente nas Lojas Lobo, espalhadas pelos shoppings da Região Metropolitana de Belém, sede social do clube e Estádio Banpará Curuzu. 

Na tabela da Série C do Brasileirão, Paysandu e Floresta estão colados no G8. Enquanto os bicolores lideram o torneio com 14 pontos, os cearenses estão na sexta colocação com 12 pontos. 

Na última rodada, o Paysandu perdeu para o Caxias fora de casa e o Floresta venceu o então líder Amazonas no Ceará. 

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