Paysandu inicia a venda de ingressos para jogo com o Floresta-CE Confronto será na próxima segunda-feira, 25, às 20h no Estádio Banpará Curuzu pela Série C Junior Cunha | Especial para O Liberal 21.05.26 21h18 Duelo vale a liderança da Série C. (Jorge Luiz / Paysandu) O Paysandu iniciou a venda de ingressos para o jogo com o Floresta pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, 25, os bicolores vão defender a liderança do torneio contra a equipe cearense às 20h no Estádio Banpará Curuzu. Desta vez, o clube não fez promoção na venda de ingressos. Assim, as entradas de arquibancada estão no valor de R$ 50. Já o setor de cadeira do estádio está saindo por R$ 100. As vendas acontecem de forma online, pela plataforma criada pelo clube, e presencialmente nas Lojas Lobo, espalhadas pelos shoppings da Região Metropolitana de Belém, sede social do clube e Estádio Banpará Curuzu. Na tabela da Série C do Brasileirão, Paysandu e Floresta estão colados no G8. Enquanto os bicolores lideram o torneio com 14 pontos, os cearenses estão na sexta colocação com 12 pontos. Na última rodada, o Paysandu perdeu para o Caxias fora de casa e o Floresta venceu o então líder Amazonas no Ceará. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para jogo com o Floresta-CE Confronto será na próxima segunda-feira, 25, às 20h no Estádio Banpará Curuzu pela Série C 21.05.26 21h18 Futebol Com contrato até o final de maio, Matheus Vargas detalha renovação: 'Gostaria de ficar' Volante está em negociação para ampliar o vínculo com o Paysandu até o final da temporada. 21.05.26 19h10 Futebol Coincidência? Última Copa do Norte do Paysandu teve amazonense e placar magro na final Em 2002, conquista do torneio regional abriu caminho para um dos momentos mais vitoriosos da história bicolor. 21.05.26 18h22 Futebol Paysandu bate recorde de público na temporada em final da Copa Norte Mais de 33 mil torcedores lotaram o Mangueirão na vitória sobre o Nacional-AM e empurraram o Papão para vantagem na decisão 21.05.26 15h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A 21.05.26 14h38 Futebol Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal Atacante Julimar, natural de Nova Ipixuna, pode reforçar o Furacão no Mangueirão; clube paranaense mantém parceria de captação com o Japiim 21.05.26 15h14 Futebol CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). 20.05.26 18h54 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02