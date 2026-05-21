Coincidência? Última Copa do Norte do Paysandu teve amazonense e placar magro na final Em 2002, conquista do torneio regional abriu caminho para um dos momentos mais vitoriosos da história bicolor. Junior Cunha | Especial para O Liberal 21.05.26 18h22 Marcão e Luís Fernando: goleiro e lateral esquerdo foram alguns dos destaques do Paysandu na campanha da tríplice coroa em 2002. (Foto: John Wesley/Paysandu) A vitória por 1 a 0 em cima do Nacional do Amazonas nessa quarta-feira, 20, deixou o Paysandu mais perto de conquistar o bicampeonato da Copa Norte. O torneio, que retornou ao calendário brasileiro neste ano como fase inicial da Copa Verde, não era disputado há mais de 20 anos e tem a equipe bicolor como a última campeã. E, coincidência ou não, a decisão aconteceu justamente entre o Papão e uma equipe do futebol amazonense, o São Raimundo e com um placar modesto no primeiro jogo. Em 2002, na última edição do torneio regional, a Copa Norte era disputada não apenas por clubes da região. Havia uma abrangência para equipes da região nordeste, mais especificamente do Maranhão e Piauí. Naquela edição, Remo e Paysandu foram os representantes do Pará. Ambos caíram no Grupo B ao lado dos amapaenses Independente e São José. Na primeira fase, a lógica entrou em ação: Remo e Paysandu não tiveram dificuldades para avançar de fase. Com 12 pontos, os bicolores ficaram na liderança da chave enquanto os azulinos somaram 11 pontos na segunda colocação. O fator "desempate" foi a derrota do Leão para o Independente na terceira rodada. O clássico Re-Pa ficou empatado em 1 a 1. Só um avançou Na sequência do torneio, Remo e Paysandu voltaram a cair na mesma chave. No Grupo F da segunda fase, os bicolores voltaram a levar a melhor em cima do maior rival: 12 pontos, liderança da chave e ida à final. O Leão somou 10 pontos e ficou na segunda colocação. Decisão Em campo, o Paysandu contava com um dos maiores elencos da história do clube, tendo nomes como os defensores Gino, Sérgio e Luís Fernandes, os meias Sandro, Rogerinho Gameleira, Lecheva e Jóbson e os atacantes Zé Augusto e Vandick. Todos sob o comando de Givanildo Oliveira. O primeiro confronto foi de mando amazonense. No Vivaldão, o Paysandu foi o básico e venceu o São Raimundo por 1 a 0, gol marcado por Zé Augusto aos 12 minutos do primeiro tempo. Já no dia 28 de abril de 2002, no Estádio da Curuzu, os bicolores receberam os amazonenses para o segundo e decisivo jogo da final da Copa Norte. Logo aos 20 minutos do primeiro tempo o Papão ampliou a vantagem construída em Manaus. De pênalti, Lecheva abriu o placar na Curuzu. Na etapa final, a conta foi fechada por Sandro, aos 13 minutos, e de novo Lecheva, aos 30. Paysandu 3 a 0 - 4 a 0 no agregado - e campeão da Copa Norte e garantindo vaga na Copa dos Campeões. Aquele título foi o primeiro conquistado pelos bicolores em 2002. Dois meses depois, a equipe iria levantar mais uma taça de Campeonato Paraense ao vencer as duas partidas da final contra a Tuna. Em julho, a "cereja do bolo" do Paysandu seria a conquista da Copa dos Campeões em cima do Cruzeiro, torneio que garantiu ao clube a inédita participação na Conmebol Libertadores de 2003. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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