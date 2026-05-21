Paysandu bate recorde de público na temporada em final da Copa Norte Mais de 33 mil torcedores lotaram o Mangueirão na vitória sobre o Nacional-AM e empurraram o Papão para vantagem na decisão O Liberal 21.05.26 15h32 A torcida do Paysandu deu mais uma demonstração de força na temporada. Na vitória por 1 a 0 sobre o Nacional-AM, pela partida de ida da final da Copa Norte, o clube registrou seu maior público em 2026 no Estádio Mangueirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu De acordo com o borderô oficial da partida, 33.143 torcedores estiveram presentes no estádio, sendo 29.870 pagantes. A arrecadação ultrapassou R$ 1,3 milhão, com renda total de R$ 1.358.444,50. A marca superou com folga o antigo recorde do Papão no ano, registrado no confronto contra o Vasco, pela quinta fase da Copa do Brasil, quando pouco mais de 25 mil pessoas acompanharam a partida no Mangueirão. VEJA MAIS Volante do Paysandu, Matheus Vargas celebra retorno aos gramados após lesão: 'Estava muito ansioso' Jogador estava afastado desde julho de 2025 por contra de uma ruptura no LCA Júnior Rocha valoriza vantagem do Paysandu e alerta para força defensiva do Nacional Técnico bicolor admite dificuldades ofensivas na final da Copa Norte, mas ressalta importância da vitória sem sofrer gols no Mangueirão Castro decide, Paysandu vence o Nacional e larga na frente na final da Copa Norte Papão faz 1 a 0 no Mangueirão, abre vantagem na decisão e joga por empate no duelo de volta, dia 28, em Manaus Dentro de campo, o Paysandu encontrou dificuldades diante do Nacional-AM, que chegou invicto à decisão. Mesmo assim, contou com o apoio vindo das arquibancadas para construir a vitória. O gol do triunfo saiu em um chute de longa distância do zagueiro Castro, garantindo a vantagem bicolor para o jogo decisivo na Arena da Amazônia. Com o resultado, o time paraense joga pelo empate na próxima quinta-feira para conquistar o título da Copa Norte. Além da taça, o campeão também assegura vaga na final da Copa Verde. Antes da viagem para Manaus, o Paysandu volta suas atenções para a Série C do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será na segunda-feira, na Curuzu, diante do Floresta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu bate recorde de público na temporada em final da Copa Norte Mais de 33 mil torcedores lotaram o Mangueirão na vitória sobre o Nacional-AM e empurraram o Papão para vantagem na decisão 21.05.26 15h32 futebol Volante do Paysandu, Matheus Vargas celebra retorno aos gramados após lesão: 'Estava muito ansioso' Jogador estava afastado desde julho de 2025 por contra de uma ruptura no LCA 21.05.26 10h13 Futebol Júnior Rocha valoriza vantagem do Paysandu e alerta para força defensiva do Nacional Técnico bicolor admite dificuldades ofensivas na final da Copa Norte, mas ressalta importância da vitória sem sofrer gols no Mangueirão 20.05.26 23h04 Futebol Castro decide, Paysandu vence o Nacional e larga na frente na final da Copa Norte Papão faz 1 a 0 no Mangueirão, abre vantagem na decisão e joga por empate no duelo de volta, dia 28, em Manaus 20.05.26 22h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A 21.05.26 14h38 mais esporte Com convocação 'fofa', Alemanha aposta em retorno de Neuer para a Copa do Mundo; veja lista Seleção usou foto dos jogadores ainda crianças para anunciar os nomes 21.05.26 10h06 Futebol Júnior Rocha valoriza vantagem do Paysandu e alerta para força defensiva do Nacional Técnico bicolor admite dificuldades ofensivas na final da Copa Norte, mas ressalta importância da vitória sem sofrer gols no Mangueirão 20.05.26 23h04 mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40