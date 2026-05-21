Paysandu bate recorde de público na temporada em final da Copa Norte

A torcida do Paysandu deu mais uma demonstração de força na temporada. Na vitória por 1 a 0 sobre o Nacional-AM, pela partida de ida da final da Copa Norte, o clube registrou seu maior público em 2026 no Estádio Mangueirão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

De acordo com o borderô oficial da partida, 33.143 torcedores estiveram presentes no estádio, sendo 29.870 pagantes. A arrecadação ultrapassou R$ 1,3 milhão, com renda total de R$ 1.358.444,50.

A marca superou com folga o antigo recorde do Papão no ano, registrado no confronto contra o Vasco, pela quinta fase da Copa do Brasil, quando pouco mais de 25 mil pessoas acompanharam a partida no Mangueirão.

VEJA MAIS

Dentro de campo, o Paysandu encontrou dificuldades diante do Nacional-AM, que chegou invicto à decisão. Mesmo assim, contou com o apoio vindo das arquibancadas para construir a vitória. O gol do triunfo saiu em um chute de longa distância do zagueiro Castro, garantindo a vantagem bicolor para o jogo decisivo na Arena da Amazônia.

Com o resultado, o time paraense joga pelo empate na próxima quinta-feira para conquistar o título da Copa Norte. Além da taça, o campeão também assegura vaga na final da Copa Verde.

Antes da viagem para Manaus, o Paysandu volta suas atenções para a Série C do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será na segunda-feira, na Curuzu, diante do Floresta.