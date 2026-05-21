Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci

Multicampeão de judô, Geraldo Sucuri tem uma vida dedicada ao esporte. Chegou a participar de seletivas com a seleção brasileira da modalidade para as Olimpíadas de Tokyo 2020 e Paris 2024 e agora decidiu passar o seu conhecimento para outras pessoas com o projeto social Judô sem Fronteiras, resgatando e transformando vidas por meio do esporte.

"Lá no início da minha trajetória, eu não tive essa oportunidade de treinar de graça em um projeto social, então pensei: por que não fazer um para trabalhar com crianças, jovens e adultos e quem sabe não descobrir novos talentos e, acima de tudo, transformar vidas?", destacou o judoca.

O projeto funciona em uma igreja, em Icoaraci, distrito de Belém, há pouco mais de dois anos. São cerca de 85 alunos fixos, entre crianças, adolescentes e adultos. A iniciativa é mantida por voluntários, como a instrutora Danielle Costa, que dá aulas para alunos de 3 a 9 anos. Para custear materiais e alimentação, não há patrocínio fixo. Geraldo disse que são feitas rifas e que tira recursos do próprio bolso.

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Apesar das dificuldades para manter a iniciativa, o projeto já está gerando novos atletas. Na seletiva estadual para os Jogos Escolares Brasileiros, que ocorreu no último sábado (16), duas alunas, Maria Alyce Ferreira da Costa e Gabryela dos Santos Pinheiro, conseguiram se classificar.

Mais de 85 alunos são ativos no projeto (Divulgação)

"Entramos com 27 atletas, finalizando a competição com 33 medalhas entre ouro, prata e bronze. Tivemos um destaque, onde conseguimos classificar duas atletas para os Jogos Escolares Brasileiros, que serão no Distrito Federal, em setembro", comentou Sucuri.

judô sem fronteiras Maria Alyce se classificou para etapa nacional dos Jogos Escolares Gabryela Pinheiro também se classificou para etapa nacional dos Jogos Escolares

O resultado, segundo o judoca, é motivo de felicidade para ele e para todos que fazem parte da iniciativa, já que o grande objetivo é promover transformação na vida das pessoas.

"Através dessa iniciativa, a gente está tentando abraçar o máximo de crianças e jovens, tirando-os das ruas, transformando e resgatando vidas através do esporte. Se a gente não fizer grandes atletas, fazemos grandes cidadãos", finalizou.