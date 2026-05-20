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Ginástica rítmica movimenta Belém com etapa do Campeonato Paraense neste sábado (23)

Competição será no Parque da Cidade, com programação a partir das 9h

O Liberal
fonte

Assim como a artística, a ginástica rítmica é uma modalidade olímpica (Cristino Martins / O Liberal)

A capital paraense terá um fim de semana marcado pela emoção e beleza da ginástica rítmica. No próximo sábado (23), será realizada a 1ª Etapa do Campeonato Paraense & Torneio Estadual de Ginástica Rítmica. A competição deve reunir atletas de todo o estado em apresentações que prometem encantar o público no Parque da Cidade, em Belém. Conforme a programação, o evento começa às 9h.

A disputa deve reunir familiares das atletas, torcedores e admiradores da modalidade, que terão a oportunidade de acompanhar de perto as principais ginastas do estado.

O evento é considerado um dos principais do calendário estadual da modalidade, servindo de incentivo ao desenvolvimento do esporte local.

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Assim como a artística, a ginástica rítmica é uma modalidade olímpica na qual o Brasil tem se destacado nos últimos anos. O esporte combina dança com elementos de balé e acrobacias corporais, embalados por um ritmo musical. As séries são marcadas por muita técnica, criatividade e beleza. Ao todo, as disputa contam com são cinco aparelhos obrigatórios: corda, arco, bola, fita e maças.

Além da competição, o torneio também será um momento de celebração do esporte e da formação de novos talentos.

Serviço

1ª Etapa do Campeonato Paraense & Torneio Estadual de Ginástica Rítmica
Data: 23/05 (sábado)
Hora: 9h
Local: Parque da Cidade - Belém-PA

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