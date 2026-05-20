Ginástica rítmica movimenta Belém com etapa do Campeonato Paraense neste sábado (23) Competição será no Parque da Cidade, com programação a partir das 9h O Liberal 20.05.26 9h57 Assim como a artística, a ginástica rítmica é uma modalidade olímpica (Cristino Martins / O Liberal) A capital paraense terá um fim de semana marcado pela emoção e beleza da ginástica rítmica. No próximo sábado (23), será realizada a 1ª Etapa do Campeonato Paraense & Torneio Estadual de Ginástica Rítmica. A competição deve reunir atletas de todo o estado em apresentações que prometem encantar o público no Parque da Cidade, em Belém. Conforme a programação, o evento começa às 9h. A disputa deve reunir familiares das atletas, torcedores e admiradores da modalidade, que terão a oportunidade de acompanhar de perto as principais ginastas do estado. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O evento é considerado um dos principais do calendário estadual da modalidade, servindo de incentivo ao desenvolvimento do esporte local. VEJA MAIS Diego Hypolito fala sobre formação de atletas em instituto: 'trampolim para a vida' O projeto idealizado pelo ex-atleta recebe incentivo da Vale para introduzir jovens na modalidade. Paraense conquista medalha de bronze no Troféu Brasil de ginástica artística Andreza Lima, de 18 anos, dividiu o pódio com a medalhista olímpica Flávia Saraiva e Thais Fidelis VÍDEO: Seleção de ginástica rítmica leva toadas do Boi Caprichoso e hit de Joelma para campeonato O registro da apresentação foi compartilhado nas redes sociais e viralizou Assim como a artística, a ginástica rítmica é uma modalidade olímpica na qual o Brasil tem se destacado nos últimos anos. O esporte combina dança com elementos de balé e acrobacias corporais, embalados por um ritmo musical. As séries são marcadas por muita técnica, criatividade e beleza. Ao todo, as disputa contam com são cinco aparelhos obrigatórios: corda, arco, bola, fita e maças. Além da competição, o torneio também será um momento de celebração do esporte e da formação de novos talentos. Serviço 1ª Etapa do Campeonato Paraense & Torneio Estadual de Ginástica Rítmica Data: 23/05 (sábado) Hora: 9h Local: Parque da Cidade - Belém-PA Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES mais esportes Ginástica rítmica movimenta Belém com etapa do Campeonato Paraense neste sábado (23) Competição será no Parque da Cidade, com programação a partir das 9h 20.05.26 9h57 MMA Sport Club Marabá recebe em junho o FKS Fight Night com quatro disputas de cinturão em uma única noite 19.05.26 15h02 Corrida do Sal Pesquisa aponta 'boom' na procura pela pratica da corrida de rua nos últimos anos Em meio a rotina, grupos de Belém vivem a expectativa pela disputa da 17ª edição da Corrida do Sal em julho. 17.05.26 8h00 mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 Futebol Presidente do Paysandu cobra punição à arbitragem e sugere que clubes paguem por VAR na Série C Márcio Tuma reclama de três possíveis pênaltis contra o Caxias e sugere que clubes arquem com os custos da tecnologia 19.05.26 17h40 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55