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Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira!

O Liberal

A programação do futebol desta quarta-feira (20) contará com partidas de competições internacionais e nacionais ao longo da tarde e da noite. Entre os destaques do dia estão a final da UEFA Europa League entre Freiburg e Aston Villa, além de jogos da Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Verde e Copa do Nordeste.

Na Copa Libertadores, Palmeiras, Flamengo e LDU entram em campo às 21h30. Pela Copa Verde, o Paysandu enfrenta o Nacional às 20h.

Confira os principais jogos do dia, com horários e onde assistir:

Saudi Pro League

  • 15h – Al-Khaleej x Al-Ahli — Sportv 2 e Canal GOAT
  • 15h – Al-Najma x Al-Shabab — Bandsports

UEFA Europa League – Final

  • 16h – Freiburg x Aston Villa — CazéTV

Copa Libertadores

  • 19h – Nacional x Universitario — Paramount+
  • 21h30 – Palmeiras x Cerro Porteño — TV Globo, ESPN, Ge TV (Globoplay) e Disney+
  • 21h30 – Flamengo x Estudiantes — TV Globo, Ge TV (Globoplay) e Paramount+
  • 21h30 – LDU x Lanús — Paramount+
  • 23h – Junior Barranquilla x Sporting Cristal — ESPN 2 e Disney+
  • 23h – Cusco x Independiente Medellín — Paramount+

Copa Sul-Americana

  • 19h – Olimpia x Vasco da Gama — Paramount+
  • 19h – Santos x San Lorenzo — ESPN e Disney+
  • 21h – Grêmio x Palestino — Paramount+
  • 21h – Independiente Petrolero x Botafogo — Paramount+
  • 21h30 – River Plate x RB Bragantino — ESPN 4 e Disney+

Copa Sul-Sudeste

  • 19h – Novorizontino x Chapecoense — Sportynet
  • 19h – Volta Redonda x Avaí — X Sports e Disney+

Copa Norte

  • 20h – Paysandu x Nacional — SportyNet+

Copa do Nordeste

  • 21h – Fortaleza x Sport — SBT e SportyNet
  • 21h – Vitória x ABC — Canal do Benja, SBT e SportyNet+

Os horários seguem o padrão de Brasília. A programação pode sofrer alterações de acordo com as emissoras e organizadores das competições.

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