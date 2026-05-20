Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! O Liberal 20.05.26 9h55 A programação do futebol desta quarta-feira (20) contará com partidas de competições internacionais e nacionais ao longo da tarde e da noite. Entre os destaques do dia estão a final da UEFA Europa League entre Freiburg e Aston Villa, além de jogos da Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Verde e Copa do Nordeste. Na Copa Libertadores, Palmeiras, Flamengo e LDU entram em campo às 21h30. Pela Copa Verde, o Paysandu enfrenta o Nacional às 20h. Confira os principais jogos do dia, com horários e onde assistir: Saudi Pro League 15h – Al-Khaleej x Al-Ahli — Sportv 2 e Canal GOAT 15h – Al-Najma x Al-Shabab — Bandsports UEFA Europa League – Final 16h – Freiburg x Aston Villa — CazéTV Copa Libertadores 19h – Nacional x Universitario — Paramount+ 21h30 – Palmeiras x Cerro Porteño — TV Globo, ESPN, Ge TV (Globoplay) e Disney+ 21h30 – Flamengo x Estudiantes — TV Globo, Ge TV (Globoplay) e Paramount+ 21h30 – LDU x Lanús — Paramount+ 23h – Junior Barranquilla x Sporting Cristal — ESPN 2 e Disney+ 23h – Cusco x Independiente Medellín — Paramount+ Copa Sul-Americana 19h – Olimpia x Vasco da Gama — Paramount+ 19h – Santos x San Lorenzo — ESPN e Disney+ 21h – Grêmio x Palestino — Paramount+ 21h – Independiente Petrolero x Botafogo — Paramount+ 21h30 – River Plate x RB Bragantino — ESPN 4 e Disney+ Copa Sul-Sudeste 19h – Novorizontino x Chapecoense — Sportynet 19h – Volta Redonda x Avaí — X Sports e Disney+ Copa Norte 20h – Paysandu x Nacional — SportyNet+ Copa do Nordeste 21h – Fortaleza x Sport — SBT e SportyNet 21h – Vitória x ABC — Canal do Benja, SBT e SportyNet+ Os horários seguem o padrão de Brasília. A programação pode sofrer alterações de acordo com as emissoras e organizadores das competições. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje FUTEBOL AO VIVO Quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 Futebol Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Athletico-PR Na 18ª colocação com 15 pontos conquistados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. 19.05.26 15h48 MMA Sport Club Marabá recebe em junho o FKS Fight Night com quatro disputas de cinturão em uma única noite 19.05.26 15h02 Futebol Vôlei: Remo conquista o acesso à elite do Brasileirão Sub-21 Equipe azulina terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes disputado em Praia Grande, no interior de São Paulo. 19.05.26 14h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 Futebol Presidente do Paysandu cobra punição à arbitragem e sugere que clubes paguem por VAR na Série C Márcio Tuma reclama de três possíveis pênaltis contra o Caxias e sugere que clubes arquem com os custos da tecnologia 19.05.26 17h40 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27 Cruzeiro resiste após expulsão de Gerson e segura empate com o Boca Juniors em La Bombonera 20.05.26 0h02