Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Athletico-PR Na 18ª colocação com 15 pontos conquistados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. Caio Maia 19.05.26 15h48 Torcida do Remo promete uma grande festa no clássico diante do Paysandu (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo iniciou nesta segunda-feira (18) a venda de ingressos para o confronto diante do Athletico-PR, marcado para o próximo domingo (24), às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De olho em um grande público, a diretoria azulina lançou uma promoção de ingressos duplos para o lado A do estádio. No setor de arquibancadas, o pacote com duas entradas custa R$ 60. Já para as cadeiras, o valor é de R$ 120 pelos dois bilhetes. VEJA MAIS Vôlei: Remo conquista o acesso à elite do Brasileirão Sub-21 Equipe azulina terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes disputado em Praia Grande, no interior de São Paulo. Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. Desmaiou? Goleiro Weverton é derrubado e fica estirado no chão após convocação para a Copa do Mundo As imagens rapidamente viralizaram entre torcedores e perfis esportivos nas redes sociais. Muitos internautas reagiram ao momento inusitado vivido pelo jogador durante a comemoração familiar. Os ingressos também podem ser adquiridos individualmente. Neste caso, os valores são de R$ 70 para arquibancada e R$ 140 para cadeira. Para a torcida visitante, os bilhetes destinados ao lado B da arquibancada estão sendo vendidos a R$ 200. Os torcedores podem comprar as entradas nas Lojas Rei da Amazônia, nas Lojas do Remo e também de forma online, por meio do site oficial de vendas do clube. A expectativa da diretoria remista é repetir o bom público registrado em partidas recentes no Mangueirão, principalmente diante da importância do duelo contra o Athletico-PR na sequência da Série A. Na 18ª colocação com 15 pontos conquistados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. A partida entre Remo e Athletico-PR terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Athletico-PR Na 18ª colocação com 15 pontos conquistados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. 19.05.26 15h48 Futebol Vôlei: Remo conquista o acesso à elite do Brasileirão Sub-21 Equipe azulina terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes disputado em Praia Grande, no interior de São Paulo. 19.05.26 14h46 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27 Futebol Vitor Bueno celebra retorno ao time do Remo e mira duelo contra o Athletico-PR Meia voltou a ser titular após lesão na panturrilha, deu assistência na última rodada e projeta sequência decisiva no Mangueirão 18.05.26 20h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Águia anuncia ídolo do Internacional-RS como técnico para a sequência da temporada Treinador substitui Júlio César Nunes, que saiu do Azulão para assumir o Nacional-AM. 19.05.26 12h44 SERÁ? Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deixa o Nacional-AM Thiago Gomes deixou o Leão amazonense. Um grande conhecido do futebol paraense assumirá o time. 18.05.26 18h55 mudança Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão 18.05.26 22h02