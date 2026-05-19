Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Athletico-PR

O Remo iniciou nesta segunda-feira (18) a venda de ingressos para o confronto diante do Athletico-PR, marcado para o próximo domingo (24), às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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De olho em um grande público, a diretoria azulina lançou uma promoção de ingressos duplos para o lado A do estádio. No setor de arquibancadas, o pacote com duas entradas custa R$ 60. Já para as cadeiras, o valor é de R$ 120 pelos dois bilhetes.

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Os ingressos também podem ser adquiridos individualmente. Neste caso, os valores são de R$ 70 para arquibancada e R$ 140 para cadeira. Para a torcida visitante, os bilhetes destinados ao lado B da arquibancada estão sendo vendidos a R$ 200.

Os torcedores podem comprar as entradas nas Lojas Rei da Amazônia, nas Lojas do Remo e também de forma online, por meio do site oficial de vendas do clube.

A expectativa da diretoria remista é repetir o bom público registrado em partidas recentes no Mangueirão, principalmente diante da importância do duelo contra o Athletico-PR na sequência da Série A. Na 18ª colocação com 15 pontos conquistados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória.

A partida entre Remo e Athletico-PR terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+.