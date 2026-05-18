Vitor Bueno celebra retorno ao time do Remo e mira duelo contra o Athletico-PR

Recuperado de uma lesão na panturrilha, o meia Vitor Bueno voltou a ganhar espaço no Remo e já retomou a condição de titular da equipe azulina. No retorno ao time principal, o jogador participou da vitória sobre a Chapecoense, fora de casa, e ainda contribuiu com uma assistência.

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Após um período afastado dos gramados desde março, o meia comemorou a recuperação física e a possibilidade de voltar a atuar sem limitações.

“Fico muito feliz em poder voltar a disputar uma partida como titular, esse período afastado por lesão não foi fácil, mas graças a Deus consegui voltar a jogar sem nenhum tipo de incômodo”, afirmou.

Mesmo satisfeito com o desempenho no retorno, Vitor Bueno reconheceu que ainda busca recuperar o melhor ritmo de jogo após o tempo parado. “Ainda preciso readquirir ritmo de jogo, o que é natural para tantos dias parado, mas me senti muito bem dentro de campo. Claro que a assistência me deixa muito contente, mas o mais importante foi conquistar a vitória e somar mais três pontos na tabela”, destacou.

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Agora, o foco do Remo está no confronto diante do Athletico-PR, domingo, no Mangueirão, pela 17ª rodada da Série A. A equipe azulina tenta deixar a zona de rebaixamento antes da pausa para a Copa do Mundo.

Além da importância do duelo para a tabela, a partida terá um significado especial para Vitor Bueno, que irá reencontrar o ex-clube.

“Temos agora pela frente duas partidas dentro da nossa casa antes da pausa para a Copa do Mundo e precisamos do apoio do nosso torcedor para buscar os pontos que precisamos. Será um jogo especial, poder rever os amigos que fiz no Athletico, mas hoje defendo as cores do Remo e não vou medir esforços para conquistarmos essa vitória”, finalizou.