Mayk valoriza vitória do Remo e celebra passo rumo à saída do Z4 Lateral destacou força do grupo após triunfo sobre a Chapecoense e afirmou que equipe azulina sobe 'degrau por degrau' na Série A O Liberal 18.05.26 19h40 Mayk, lateral-esquerdo do Remo. (Raul Martins/Remo) A vitória do Remo por 3 a 2 sobre a Chapecoense, na Arena Condá, foi comemorada pelo elenco azulino como um passo importante na luta contra a zona de rebaixamento da Série A. Após o resultado fora de casa, o Leão deixou a 19ª colocação e subiu para o 18º lugar na tabela. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Um dos destaques da partida, o lateral-esquerdo Mayk valorizou a reação da equipe e destacou a força do grupo para buscar a recuperação no campeonato. “Uma grande virada, que mostra a força e a vontade desse grupo. Viemos aqui, fora de casa, e conseguimos um grande resultado, fundamental na nossa luta por dias melhores na competição. Sabemos que o caminho no Brasileirão é longo, e hoje foi uma prova de que estamos muito firmes”, afirmou. Com os três pontos conquistados em Chapecó, o Remo agora tem a possibilidade de deixar o Z4 na próxima rodada. Para isso, precisa vencer o Athletico-PR, no domingo, no Mangueirão, além de torcer por tropeços dos adversários diretos. VEJA MAIS Ex-Remo é surpresa entre os convocados da Seleção para a Copa de 2026 Weverton foi anunciado por Carlo Ancelotti e disputará sua segunda Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. Léo Condé destaca reação do Remo após vitória fora de casa sobre a Chapecoense Leão chega a quatro jogos sem perder, sobe para a 18ª posição e mantém sequência positiva após classificação histórica sobre o Bahia na Copa do Brasil Mayk ressaltou que o triunfo deixou o time em uma situação mais favorável, mas lembrou que a equipe ainda precisa seguir evoluindo ao longo da competição. “Os três pontos que conquistamos aqui, na Arena Condá, valeram demais para nos colocar numa situação mais favorável na tabela. Temos consciência que ainda estamos em uma posição abaixo do que queremos, mas a cada rodada temos lutado em busca de evoluir e escalar posições na tabela”, disse. O lateral também destacou que o elenco encara a recuperação no Brasileiro como uma caminhada construída rodada após rodada, sempre com foco na permanência na elite nacional. “Escalamos uma hoje e, agora, já conseguimos olhar pra cima e buscar o próximo objetivo. Vamos assim, degrau por degrau, com trabalho e consistência, pra alcançar nosso objetivo maior no ano que é a permanência na Série A”, completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Vitor Bueno celebra retorno ao time do Remo e mira duelo contra o Athletico-PR Meia voltou a ser titular após lesão na panturrilha, deu assistência na última rodada e projeta sequência decisiva no Mangueirão 18.05.26 20h11 Futebol Mayk valoriza vitória do Remo e celebra passo rumo à saída do Z4 Lateral destacou força do grupo após triunfo sobre a Chapecoense e afirmou que equipe azulina sobe 'degrau por degrau' na Série A 18.05.26 19h40 CONVOCADO Ex-Remo é surpresa entre os convocados da Seleção para a Copa de 2026 Weverton foi anunciado por Carlo Ancelotti e disputará sua segunda Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira 18.05.26 19h00 Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026 Lista ideal mistura experiência, intensidade, juventude e jogadores considerados decisivos para o estilo de Carlo Ancelotti. 18.05.26 14h06 Futebol Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2026 Ao todo, Carlo Ancelotti convoca 26 atletas que irão para a Copa do Mundo para tentar trazer o hexa para o Brasil 18.05.26 17h12 Futebol Grupo Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira para a Copa AO VIVO Portal, YouTube e redes sociais acompanham em tempo real a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 18.05.26 12h35