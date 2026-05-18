Mayk valoriza vitória do Remo e celebra passo rumo à saída do Z4

A vitória do Remo por 3 a 2 sobre a Chapecoense, na Arena Condá, foi comemorada pelo elenco azulino como um passo importante na luta contra a zona de rebaixamento da Série A. Após o resultado fora de casa, o Leão deixou a 19ª colocação e subiu para o 18º lugar na tabela.

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Um dos destaques da partida, o lateral-esquerdo Mayk valorizou a reação da equipe e destacou a força do grupo para buscar a recuperação no campeonato.

“Uma grande virada, que mostra a força e a vontade desse grupo. Viemos aqui, fora de casa, e conseguimos um grande resultado, fundamental na nossa luta por dias melhores na competição. Sabemos que o caminho no Brasileirão é longo, e hoje foi uma prova de que estamos muito firmes”, afirmou.

Com os três pontos conquistados em Chapecó, o Remo agora tem a possibilidade de deixar o Z4 na próxima rodada. Para isso, precisa vencer o Athletico-PR, no domingo, no Mangueirão, além de torcer por tropeços dos adversários diretos.

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Mayk ressaltou que o triunfo deixou o time em uma situação mais favorável, mas lembrou que a equipe ainda precisa seguir evoluindo ao longo da competição.

“Os três pontos que conquistamos aqui, na Arena Condá, valeram demais para nos colocar numa situação mais favorável na tabela. Temos consciência que ainda estamos em uma posição abaixo do que queremos, mas a cada rodada temos lutado em busca de evoluir e escalar posições na tabela”, disse.

O lateral também destacou que o elenco encara a recuperação no Brasileiro como uma caminhada construída rodada após rodada, sempre com foco na permanência na elite nacional.

“Escalamos uma hoje e, agora, já conseguimos olhar pra cima e buscar o próximo objetivo. Vamos assim, degrau por degrau, com trabalho e consistência, pra alcançar nosso objetivo maior no ano que é a permanência na Série A”, completou.