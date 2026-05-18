Grupo Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira para a Copa AO VIVO

Após meses de expectativa, o técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira (18) a lista dos 26 jogadores convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O anúncio marca o início oficial da preparação do Brasil para o Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá a partir de 11 de junho.

O Grupo Liberal acompanha todos os detalhes da convocação com uma cobertura especial multiplataforma ao longo do dia. A programação inclui transmissão ao vivo no YouTube, minuto a minuto no portal e bastidores nas redes sociais de O Liberal.

A partir das 16h, o programa Liberal+ transmite ao vivo no canal de O Liberal no YouTube a lista de convocados e a repercussão da convocação da seleção brasileira. Diretamente do Rio de Janeiro, o Abner Luiz mostra os bastidores do evento e traz informações do local onde Carlo Ancelotti fará o anúncio oficial da lista.

Equipe de O Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira

Na bancada do Liberal+, Paulo Fernando, o “Badboy”, participa da cobertura ao lado de Felipe Campos e Rodolfo Souza. Os comentaristas Max Sousa e Luizinho Moura também analisam os nomes escolhidos por Ancelotti para defender o Brasil na Copa do Mundo de 2026.

Além da transmissão ao vivo, o portal Oliberal.com acompanha a convocação em tempo real, com atualização minuto a minuto, análises e repercussão da lista divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No Instagram de O Liberal, o público poderá acompanhar curiosidades, bastidores e conteúdos exclusivos sobre o evento da seleção brasileira, além de poder comentar sobre a lista.

Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 será no dia 13 de junho, às 19h, contra Marrocos. Antes do embarque para os Estados Unidos, o grupo inicia a preparação na Granja Comary no dia 27 de maio.

O último amistoso em solo brasileiro será no dia 31 de maio, diante do Panamá, no Maracanã. Já o último teste antes da estreia ocorre em 6 de junho, contra o Egito, em Boston.

A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.