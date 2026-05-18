Grupo Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira para a Copa AO VIVO Portal, YouTube e redes sociais acompanham em tempo real a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 O Liberal 18.05.26 12h35 Carlo Ancelotti (Foto: @rafaelribeirorio I CBF) Após meses de expectativa, o técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira (18) a lista dos 26 jogadores convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O anúncio marca o início oficial da preparação do Brasil para o Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá a partir de 11 de junho. O Grupo Liberal acompanha todos os detalhes da convocação com uma cobertura especial multiplataforma ao longo do dia. A programação inclui transmissão ao vivo no YouTube, minuto a minuto no portal e bastidores nas redes sociais de O Liberal. A partir das 16h, o programa Liberal+ transmite ao vivo no canal de O Liberal no YouTube a lista de convocados e a repercussão da convocação da seleção brasileira. Diretamente do Rio de Janeiro, o Abner Luiz mostra os bastidores do evento e traz informações do local onde Carlo Ancelotti fará o anúncio oficial da lista. Equipe de O Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira Na bancada do Liberal+, Paulo Fernando, o “Badboy”, participa da cobertura ao lado de Felipe Campos e Rodolfo Souza. Os comentaristas Max Sousa e Luizinho Moura também analisam os nomes escolhidos por Ancelotti para defender o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Além da transmissão ao vivo, o portal Oliberal.com acompanha a convocação em tempo real, com atualização minuto a minuto, análises e repercussão da lista divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No Instagram de O Liberal, o público poderá acompanhar curiosidades, bastidores e conteúdos exclusivos sobre o evento da seleção brasileira, além de poder comentar sobre a lista. Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 será no dia 13 de junho, às 19h, contra Marrocos. Antes do embarque para os Estados Unidos, o grupo inicia a preparação na Granja Comary no dia 27 de maio. O último amistoso em solo brasileiro será no dia 31 de maio, diante do Panamá, no Maracanã. Já o último teste antes da estreia ocorre em 6 de junho, contra o Egito, em Boston. A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave seleção brasileira de futebol copa do mundo lista de convocados seleção brasileira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 mais esportes Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate 20.05.26 10h32 Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27 mais esportes Ginástica rítmica movimenta Belém com etapa do Campeonato Paraense neste sábado (23) Competição será no Parque da Cidade, com programação a partir das 9h 20.05.26 9h57