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Ídolo do Vasco, Geovani morre aos 62 anos no Espírito Santo

Conhecido como "Pequeno Príncipe", o ex-meia sofreu uma parada cardíaca na madrugada desta segunda-feira (18). Ele conquistou o Brasileirão de 1989 e cinco Cariocas pelo Cruzmaltino.

Redação O Liberal

O futebol brasileiro está em luto. Morreu na madrugada desta segunda-feira (18), aos 62 anos, o ex-jogador Geovani Silva, um dos maiores ídolos da história do Vasco da Gama. O ex-atleta sofreu uma parada cardíaca em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele chegou a ser socorrido e levado a um hospital da região, mas não resistiu. O "Pequeno Príncipe", como era carinhosamente conhecido, deixa três filhos.

A confirmação da morte foi feita pela própria família do ex-jogador por meio de uma nota oficial publicada nas redes sociais de Geovani. No comunicado, os familiares expressaram o abalo com a perda repentina.

"Na madrugada de hoje, ele passou mal de forma repentina e foi socorrido imediatamente ao hospital mais próximo. Apesar de todos os esforços da equipe médica e das tentativas de reanimação, infelizmente ele não resistiu. Estamos todos muito abalados e tristes com essa partida tão inesperada", diz um trecho da nota.

Velório e sepultamento

De acordo com as primeiras informações divulgadas pela família, está previsto um culto de despedida na manhã desta terça-feira (19). Na sequência, o corpo do ex-jogador será sepultado no cemitério Parque da Paz, localizado em Vila Velha (ES).

Trajetória de sucesso no Vasco e Seleção

Capixaba, Geovani deu seus primeiros passos no futebol nas categorias de base da Desportiva Ferroviária (ES). No entanto, ganhou projeção nacional e internacional ao se transferir ainda jovem para o Vasco da Gama, clube onde jogou por quase uma década em sua primeira passagem.

Dotado de técnica refinada, o meia fez parte de uma das gerações mais vitoriosas do Gigante da Colina, jogando ao lado de craques como Romário e Roberto Dinamite. Ao todo, vestiu a camisa cruzmaltina em mais de 400 partidas, sendo peça fundamental nas seguintes conquistas:

  • Campeonato Brasileiro: 1989

  • Campeonato Carioca: 1982, 1987, 1988, 1992 e 1993

Pela Seleção Brasileira, Geovani também deixou o seu nome na história ao integrar o elenco que conquistou o título da Copa América de 1989, encerrando um jejum de 40 anos do Brasil no torneio.

Carreira no exterior e retorno às origens

O sucesso no futebol brasileiro rendeu a Geovani uma transferência para a Europa, onde defendeu o Bologna, da Itália, e o Karlsruher, da Alemanha. Em 1991, o meia retornou ao Vasco para a sua segunda passagem.

Na reta final da carreira, o jogador também vestiu as camisas do Tigres (México), XV de Jaú (SP), Botafogo (PB) e Rio Branco (ES). Geovani encerrou oficialmente sua trajetória nos gramados defendendo a Desportiva Ferroviária, fechando o ciclo no mesmo clube onde tudo começou.

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