Pesquisa aponta 'boom' na procura pela pratica da corrida de rua nos últimos anos

O perfil dos corredores de rua vem mudando ao longo dos últimos anos. Em 2025, mais de 50% dos inscritos nas competições no Brasil foram do público feminino. Os dados foram divulgados pela Ticket Sports no relatório "Perfil do atleta brasileiro". De acordo com a pesquisa, no último ano as mulheres representaram 52,4% dos participantes das provas de corridas. FAÇA SUA INSCRIÇÃO AQUI!

O número reflete o novo modelo de consumo do esporte de rua, que vem ganhando cada vez mais adeptos.

"A corrida de rua vai além de um esporte para mim. É uma paixão. Se tornou o meu estilo de vida". O relato de Gabrielle Corrêa, atendente e digital influencer de 26 anos, traduz o que a modalidade se tornou no novo recorte nacional.

Praticante de corrida há quase dois anos, Gabrielle integra o Grupo Orange Runners, que está em preparação para participar da 17ª edição da Corrida do Sal, marcada para o dia 25 de julho em Salinas, encerrando o verão paraense.

Restando cerca de três meses para o evento, ela destaca que os treinos seguem intensos para conseguir alcançar algumas metas na prova. Segundo Gabrielle, o dia a preparação é no ritmo do que será entregue na competição.

"O meu segredo é que estou sempre em ritmo de preparação de prova, independente de estar inscrita ou não. Eu sempre tomo o cuidado e dou atenção para minha alimentação, descanso, treinos regulares porque todo esse conjunto influencia no resultado da prova. Quando vem se aproximando uma prova, eu direciono ainda mais os meus esforços para aquele dia e determinada distância", contou.

A pratica da corrida de rua mudou a vida da atendente e digital influencer Gabrielle Corrêa. (Foto: Arquivo pessoal)

Aliar esporte e saúde foi um dos motivos que levou Gabrielle a ingressar na corrida de rua. Ela lembra que, há alguns anos, convivia com um quadro de obesidade grau três, o que limitava os movimentos de caminhadas em determinadas distâncias por conta das dores e inchaços.

"A corrida de rua teve um impacto muito significativo na minha vida. Eu sai de uma obesidade grau três. Há alguns anos, eu não podia nem caminhar determinadas distâncias sem sentir dores no pé e inchaço. Hoje posso correr e ter uma vida saudável. Além de ter influenciado na minha autoestima, disciplina. Hoje a corrida faz parte de quem eu sou".

Consumo maior entre os jovens

Ao lado de Gabrielle, cerca de 20 integrantes da Orange Runners estão em preparaçao para participar da edição que marca o retorno da Corrida do Sal ao calendário esportivo do Norte do Brasil. A orla da praia do Maçarico será o cenário das provas de 5 e 7km.

Organizador do grupo, Jorge Lima celebrou a volta da competição ao cenário estadual. Para ele, a Corrida do Sal é uma referência do esporte local e que vem mobilizando diversas assessorias - como são chamados alguns dos grupos de corrida de rua - por todo o Pará.

"A Corrida do Sal, em Salinas, se tornou uma grande referência para o esporte no Pará. Sempre foi muito aguardada. Esta próxima edição em julho abre uma nova expectativa e perspectiva porque vem agregar valor ao movimento que vem acontecendo no mundo inteiro, que é a busca pela saúde, bem-estar, qualidade de vida. Os atletas estão na expectativa. Salinas é referência no turismo na Amazônia. Com certeza os grupos estão se formando para participar da prova", destacou o corredor que "nas horas vagas" é administrador e agente de viagens.

Mais que um estilo de vida, a corrida de rua exige dedicação de quem a pratica. É consenso entre Jorge e Gabrielle este poder de transformação da modalidade, que a cada ano apresenta um crescimento significativo no número de adeptos.

"Na semana de uma corrida fico mais atenta ao descanso. Procuro dormir melhor, me alimentar bem, estar bem hidratada, principalmente na véspera da corrida. Além de reduzir os volumes dos treinos. É importante na data da corrida chegar bem descansada, hidratada e alimentada para entregar tudo o que foi treinado", conta Gabriella sobre a rotina de preparação.

Jorge Lima ressaltou a força que a Corrida do Sal tem para a modalidade no Pará. (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Segundo levantamento da Ticket Sports, entre 2023 e 2024, a entrada do público jovem ao cenário das corridas de rua teve um aumento expressivo, chegando a alcançar 21,1% dos inscritos nas competição. Já em 2025, o relatório apontou um novo aumento no índice de jovens na modalidade, batendo a casa de 21,4% dos inscritos. Neste fluxo, a 17ª edição da Corrida do Sal foi pensada para atender o novo consumo do esporte de rua. Segundo Anatólio Thiers, organizador do evento, este é um dos motivos que fazem as inscrições acabarem semanas antes do dia do evento.

"Hoje, depois da pandemia, acredito que o povo descobriu o evento, de fazer esporte ao ar livre. Você vê que a corrida não é só um esporte. É uma maneira de interagir, socializar. Você vê vários grupos de amigos correndo. Antigamente eram mil pessoas, hoje são três mil. As inscrições acabam rápido. Atribuo a isso o crescimento das corridas", contou.

Disputa interna é atrativo

Dentro do grupo Orange Runners, cerca de 20 atletas devem participar da Corrida do Sal. Segundo Jorge Lima, organizador da equipe, os eventos em Salinas são tradicionais por premiarem as maiores assessorias esportivas, o que faz com que tenha um aumento na procura pelas inscrições.

"Os grupos que participam em média são de 20 a 150 atletas. Tem eventos que premiam as maiores assessorias inscritas. Eventos que acontecem em Salinas tem a tradição de premiar as maiores assessorias esportivas, que inscrevem os maiores números de atletas. A expectativa é grande", ressaltou.

"Os atletas focados, que buscam o pódio na expectativa de melhorar as performances, diminuir o tempo sem preparam sim. Principalmente por conta do relevo, que em Salinas tem muita ladeira. Temos que nos preparar para enfrentar estes desafios. Uma delas é a subida da pracinha, na orla do Maçarico. Sempre temos essa disposição de definir a prova neste local, que é uma referência no roteiro das provas em Salinas", completou.

A Corrida do Sal tem a realização do Grupo Liberal, com uma cobertura especial que envolve todos os veículos de comunicação, com vários profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio do Atacadão - Lugar de Comprar Barato e GAV Resorts.