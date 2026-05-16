Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão

Invicto há seis lutas, o paraense Melquizael Melk Costa faz, neste sábado (16), a primeira luta principal no UFC da carreira. Em Las Vegas, o lutador vai enfrentar o estadunidense Arnold Allen no main event da noite. Em entrevista exclusiva para o Núcleo de Esportes de O Liberal, o atleta, natural de Porto de Moz, interior do estado, falou sobre a emoção de mais um passo importante dentro da organização.

"Eu estou muito feliz, muito agradecido a Deus por esse momento. Só de lembrar que eu estou representando o meu estado, a minha cidade, Porto de Moz, o Pará [é incrível]. Então, é só alegria", declarou o lutador.

Melk tem 29 anos, 26 vitórias e sete derrotas na carreira. O atleta, conhecido como Dálmata, vem de uma sequência impressionante de seis triunfos consecutivos, todos na categoria do peso-pena (até 66 kg). Atualmente, ele é o 12ª colocado no ranking da divisão e vai encarar o sétimo da lista, Allen, que tem três derrotas nas últimas quatro lutas.

"Era um nome que eu já esperava. Ele é um grande atleta, um grande lutador. Acredito que as derrotas que ele teve recentemente não querem dizer nada, porque ele é um cara muito versátil. Então, é uma luta que a gente espera sempre uma guerra", analisou o paraense.

Allen está no UFC desde 2015, manteve-se invicto na organização até 2023, quando parou em Max Holloway. Depois disso, perdeu mais dois combates, recuperou-se diante de Giga Chikadze e voltou a ser derrotado no evento, desta vez, para o brasileiro Jean Silva.

Apesar do retrospecto recente negativo, o lutador tem muita experiência. Aliado a isso, esta será a primeira luta de cinco rounds de Melk, o que exigiu uma preparação mais intensa.

"Ele já tem mais preparo em questão de vivência de rounds. É minha primeira vez que vou lutar cinco rounds, mas a gente fez um camp bem completo, focado, fazendo muita simulação de luta, 100% em cinco rounds. Então, estou muito pronto, mais pronto que nunca", ressaltou Melk.

Paraense vive bom momento no UFC (Reprodução / UFC)

Ainda na entrevista, o paraense deixou claro que não sente pressão. Segundo ele, quando entra no octógono, é para se divertir, e essa confiança foi construída ao longo dos anos, com os treinos.

"O nosso treino é muito duro, muito desgastante. Toda quinta-feira tem sparring na academia, é luta de verdade, quebrar na porrada e, no outro dia, tem que dar de novo, então, você treinar, treinar e chega na luta fica fácil", revelou o paraense.

Do Pará para o Mundo

Melk cresceu no interior do Pará, onde também deu os primeiros passos na carreira. Lidou com o preconceito por ser um atleta com vitiligo e hoje leva o nome de Porto de Moz para o mundo. Em sua penúltima luta, Costa se emocionou ao ouvir Bruce Buffer anunciar seu nome como lutador da cidade natal.

"Desde moleque eu assistia muita luta com meus amigos e toda vez que ia lutar alguém na minha cidade, a gente sempre se reunia, a cidade toda, para assistir, e às vezes, quando o cara ia falar o lugar do lutador, em vez de falar que o lutador era de Porto de Moz, falava que era de Belém. Por isso eu sempre briguei: no dia que eu chegar no evento grande eu vou levar o nome da cidade", relatou.

Futuro

O principal objetivo do lutador, claro, é chegar até o cinturão. Melk acredita que, com uma vitória sobre Allen, ele se credencie para disputar o título da categoria. O atual campeão é o australiano Alexander Volkanovski.

A aposta do paraense é que a próxima disputa seja entre o australiano e Movsar Evloev. Se Volkanovski, que tem 37 anos, vencer, ele pode se aposentar e o título ficará vago, o que abriria espaço para a chance dele.

"Depois dessa luta, o Volkanovski vai ganhar do Evloev e possivelmente vai se aposentar. Eu vou estar emendado de sete vitórias consecutivas. Mesmo um pouco abaixo no ranking, os caras que estão na minha frente já perderam para o Volkanovski [e já tiveram suas chances], então, não tem outra lógica [se não eu]", projetou.

O UFC Fight Night Allen x Costa ocorre neste sábado (16), a partir das 18h, com o card preliminar. As lutas principais estão previstas para começar às 21h.