Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet Hannah Franco 13.05.26 23h16 Álbum da Copa 2026: figurinha de Cristiano Ronaldo vale até R$ 5 mil (Edição O Liberal) A corrida pelas figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 já movimenta colecionadores em todo o mundo. O card do Cristiano Ronaldo, da Seleção Portuguesa, está entre os mais cobiçados, sendo anunciado em sites de venda e colecionismo por valores que podem chegar a R$ 5 mil. O alto valor se refere a uma edição dourada e limitada do cromo, considerada uma das mais raras da coleção. Confira abaixo as versões e os valores. Em anúncios no eBay, a figurinha aparece com preços de até US$ 999, o equivalente a cerca de R$ 4,9 mil na cotação atual. Dependendo da versão, alguns anúncios podem ultrapassar os R$ 10 mil. Figurinha dourada de Cristiano Ronaldo é anunciada por até R$ 5 mil em sites de colecionismo. (Reprodução/Ebay/Edição O Liberal) Edição especial não faz parte do álbum tradicional A figurinha dourada de Cristiano Ronaldo não é encontrada nos envelopes comercializados para o álbum convencional da Panini no Brasil. Ela integra a coleção “Crumple Gold Edition”, lançada especialmente para os mercados dos Estados Unidos e Canadá. Essa versão é considerada uma das mais luxuosas já produzidas pela Panini. Os cromos têm acabamento dourado com textura que lembra papel amassado, além de versões paralelas com bordas coloridas e efeito prateado. VEJA MAIS Onde comprar figurinhas e álbum da Copa do Mundo de 2026? Veja opções e preços Clássica a cada edição do torneio, álbum de figurinhas teve início oficialmente no dia 1º de maio Colecionador projeta febre por álbum da Copa de 2026 entre brasileiros Lançamento da Panini em maio deve impulsionar encontros e trocas em Belém Na OLX, em anúncios de brasileiros, uma versão semelhante aparece em anúncios por R$ 5 mil com taxas. Na OLX, anúncios da figurinha de Cristiano Ronaldo também chamam atenção pelos altos valores. (Reprodução/OLX/Edição O Liberal) Além da edição tradicional comercializada no Brasil, a Panini também lançou outras versões internacionais. A “United Edition”, vendida exclusivamente na Suíça, se destaca pelo fundo verde nas figurinhas e pelos cromos brilhantes com acabamento dourado. Já a “USA Edition”, distribuída apenas nos Estados Unidos e no Canadá, mantém as figurinhas com borda branca e inclui versões paralelas com bordas coloridas, que estão entre as mais raras e valorizadas por colecionadores. Essa versão pode ser encontrada por R$ 10 mil em sites de revenda. Versão prateada e limitada da figurinha de CR7 chega a ser ofertada por até R$ 10 mil na internet. (Reprodução/Ebay/Edição O Liberal) Os cromos especiais de Lionel Messi também figuram entre os mais disputados pelos colecionadores. A raridade e a exclusividade dessas edições ajudam a explicar os altos valores praticados no mercado de revenda. O álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 reúne 48 seleções e conta com 980 cromos, incluindo 68 figurinhas especiais. No Brasil, a coleção está disponível em versões brochura e capa dura. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave copa do mundo 2026 cristiano ronaldo CR7 álbum de figurinhas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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