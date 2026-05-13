Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil

A corrida pelas figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 já movimenta colecionadores em todo o mundo. O card do Cristiano Ronaldo, da Seleção Portuguesa, está entre os mais cobiçados, sendo anunciado em sites de venda e colecionismo por valores que podem chegar a R$ 5 mil.

O alto valor se refere a uma edição dourada e limitada do cromo, considerada uma das mais raras da coleção. Confira abaixo as versões e os valores.

Em anúncios no eBay, a figurinha aparece com preços de até US$ 999, o equivalente a cerca de R$ 4,9 mil na cotação atual. Dependendo da versão, alguns anúncios podem ultrapassar os R$ 10 mil.

Figurinha dourada de Cristiano Ronaldo é anunciada por até R$ 5 mil em sites de colecionismo. (Reprodução/Ebay/Edição O Liberal)

Edição especial não faz parte do álbum tradicional

A figurinha dourada de Cristiano Ronaldo não é encontrada nos envelopes comercializados para o álbum convencional da Panini no Brasil. Ela integra a coleção “Crumple Gold Edition”, lançada especialmente para os mercados dos Estados Unidos e Canadá.

Essa versão é considerada uma das mais luxuosas já produzidas pela Panini. Os cromos têm acabamento dourado com textura que lembra papel amassado, além de versões paralelas com bordas coloridas e efeito prateado.

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Na OLX, em anúncios de brasileiros, uma versão semelhante aparece em anúncios por R$ 5 mil com taxas.

Na OLX, anúncios da figurinha de Cristiano Ronaldo também chamam atenção pelos altos valores. (Reprodução/OLX/Edição O Liberal)

Além da edição tradicional comercializada no Brasil, a Panini também lançou outras versões internacionais. A “United Edition”, vendida exclusivamente na Suíça, se destaca pelo fundo verde nas figurinhas e pelos cromos brilhantes com acabamento dourado.

Já a “USA Edition”, distribuída apenas nos Estados Unidos e no Canadá, mantém as figurinhas com borda branca e inclui versões paralelas com bordas coloridas, que estão entre as mais raras e valorizadas por colecionadores.

Essa versão pode ser encontrada por R$ 10 mil em sites de revenda.

Versão prateada e limitada da figurinha de CR7 chega a ser ofertada por até R$ 10 mil na internet. (Reprodução/Ebay/Edição O Liberal)

Os cromos especiais de Lionel Messi também figuram entre os mais disputados pelos colecionadores. A raridade e a exclusividade dessas edições ajudam a explicar os altos valores praticados no mercado de revenda.

O álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 reúne 48 seleções e conta com 980 cromos, incluindo 68 figurinhas especiais. No Brasil, a coleção está disponível em versões brochura e capa dura.