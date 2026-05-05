Onde comprar figurinhas e álbum da Copa do Mundo de 2026? Veja opções e preços

A venda do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 teve início oficialmente no dia 1º de maio e, diante da redução no número de bancas de jornais por todo o país, muitos torcedores e colecionadores têm recorrido a novas alternativas para garantir figurinhas e completar a coleção. Além dos pontos físicos tradicionais, a distribuição agora se amplia para lojas especializadas, plataformas online, aplicativos e até promoções em redes de fast-food, que oferecem pacotes como parte de combos.

A expectativa é de que, mesmo com a mudança nos hábitos de compra, a tradição siga mobilizando fãs de todas as idades em busca de completar mais uma coleção histórica. Veja a seguir como comprar o álbum e começar a completá-lo.

Onde comprar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026?

Para quem quer saber onde comprar figurinhas e o álbum da Copa do Mundo de 2026, os canais oficiais da Panini seguem como a principal referência. A editora, responsável pela coleção, disponibiliza os produtos em seus próprios meios de venda. Além disso, grandes marketplaces, como Amazon e KaBuM!, também oferecem o álbum e os pacotes de figurinhas.

No varejo físico, a distribuição se expandiu. Redes como Carrefour e Atacadão, além de livrarias, passaram a ser alternativas para os colecionadores que ainda preferem a compra presencial. Já nos aplicativos, a praticidade ganhou espaço. Plataformas de entrega como iFood, Daki e Shopper vendem tanto o álbum quanto as figurinhas, com promessa de entrega rápida, muitas vezes no mesmo dia.

Outra novidade é a chegada das lotéricas como ponto de venda. A Caixa Econômica Federal informou que as unidades também passaram a comercializar os itens da Copa, de acordo com a disponibilidade de estoque em cada local.

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Quanto custa o álbum da Copa do Mundo de 2026?

A coleção oficial da Copa do Mundo FIFA de 2026 reúne 980 figurinhas, incluindo 68 cromos especiais. O álbum contempla as 48 seleções participantes e mantém o padrão que já virou tradição entre os colecionadores a cada edição do torneio.

Ao todo, são três versões do álbum, todas com 112 páginas. Sendo os seguintes valores:

A opção mais simples , em brochura, tem preço sugerido de R$ 24,90.

, em brochura, tem preço sugerido de Já a versão com capa dura custa R$ 74,90.

custa A edição especial, com acabamento prateado ou dourado, sai por R$ 79,90.

Para quem prefere começar a coleção de forma mais completa, a Panini lançou um box que inclui o álbum em capa dura e 40 pacotes de figurinhas, vendido por R$ 359,90.

E as figurinhas?

Cada envelope traz sete figurinhas e custa R$ 7. Considerando apenas o preço dos itens, sem trocas ou repetidas, o investimento mínimo para completar o álbum na versão mais básica pode passar de R$ 1.000, chegando a cerca de R$ 1.004,90.

Os 18 jogadores do Brasil presentes no álbum são: Alisson, Bento, Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Danilo e Wesley; Casemiro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Vinícius Jr, Rodrygo, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.

A Copa do Mundo FIFA de 2026 já tem datas definidas: a competição começa no dia 11 de junho e a grande final está marcada para 19 de julho. Esta edição é considerada histórica por marcar a primeira vez que o torneio contará com 48 seleções.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)