Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Onde comprar figurinhas e álbum da Copa do Mundo de 2026? Veja opções e preços

Clássica a cada edição do torneio, álbum de figurinhas teve início oficialmente no dia 1º de maio

Gabrielle Borges
fonte

A coleção oficial da Copa do Mundo FIFA de 2026 reúne 980 figurinhas, incluindo 68 cromos especiais (Divulgação/ Panini)

A venda do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 teve início oficialmente no dia 1º de maio e, diante da redução no número de bancas de jornais por todo o país, muitos torcedores e colecionadores têm recorrido a novas alternativas para garantir figurinhas e completar a coleção. Além dos pontos físicos tradicionais, a distribuição agora se amplia para lojas especializadas, plataformas online, aplicativos e até promoções em redes de fast-food, que oferecem pacotes como parte de combos.

A expectativa é de que, mesmo com a mudança nos hábitos de compra, a tradição siga mobilizando fãs de todas as idades em busca de completar mais uma coleção histórica. Veja a seguir como comprar o álbum e começar a completá-lo.

Onde comprar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026?

Para quem quer saber onde comprar figurinhas e o álbum da Copa do Mundo de 2026, os canais oficiais da Panini seguem como a principal referência. A editora, responsável pela coleção, disponibiliza os produtos em seus próprios meios de venda. Além disso, grandes marketplaces, como Amazon e KaBuM!, também oferecem o álbum e os pacotes de figurinhas.

No varejo físico, a distribuição se expandiu. Redes como Carrefour e Atacadão, além de livrarias, passaram a ser alternativas para os colecionadores que ainda preferem a compra presencial. Já nos aplicativos, a praticidade ganhou espaço. Plataformas de entrega como iFood, Daki e Shopper vendem tanto o álbum quanto as figurinhas, com promessa de entrega rápida, muitas vezes no mesmo dia.

Outra novidade é a chegada das lotéricas como ponto de venda. A Caixa Econômica Federal informou que as unidades também passaram a comercializar os itens da Copa, de acordo com a disponibilidade de estoque em cada local.

VEJA MAIS

image Quanto vale o prêmio da Copa do Mundo? Fifa prevê aumento milionário
Entidade estuda ampliar valores para 2026 após receita bilionária no ciclo atual


image Sem Neymar e com Rodrygo: lançamento na Espanha dá spoiler de álbum da Copa
O álbum terá ao todo 980 cromos, já que este será o primeiro Mundial com 48 seleções


image Panini denuncia golpe de site que tenta vender álbum da Copa com até 85% de desconto

Quanto custa o álbum da Copa do Mundo de 2026?

A coleção oficial da Copa do Mundo FIFA de 2026 reúne 980 figurinhas, incluindo 68 cromos especiais. O álbum contempla as 48 seleções participantes e mantém o padrão que já virou tradição entre os colecionadores a cada edição do torneio.

Ao todo, são três versões do álbum, todas com 112 páginas. Sendo os seguintes valores:

  • opção mais simples, em brochura, tem preço sugerido de R$ 24,90.
  • Já a versão com capa dura custa R$ 74,90.
  • A edição especial, com acabamento prateado ou dourado, sai por R$ 79,90.

Para quem prefere começar a coleção de forma mais completa, a Panini lançou um box que inclui o álbum em capa dura e 40 pacotes de figurinhas, vendido por R$ 359,90.

E as figurinhas?

Cada envelope traz sete figurinhas e custa R$ 7. Considerando apenas o preço dos itens, sem trocas ou repetidas, o investimento mínimo para completar o álbum na versão mais básica pode passar de R$ 1.000, chegando a cerca de R$ 1.004,90.

Os 18 jogadores do Brasil presentes no álbum são: Alisson, Bento, Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Danilo e Wesley; Casemiro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Vinícius Jr, Rodrygo, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.

A Copa do Mundo FIFA de 2026 já tem datas definidas: a competição começa no dia 11 de junho e a grande final está marcada para 19 de julho. Esta edição é considerada histórica por marcar a primeira vez que o torneio contará com 48 seleções.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Variedades

Copa do Mundo

álbum da copa

onde comprar álbum da copa

Copa do Mundo de 2026
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda