Quanto vale o prêmio da Copa do Mundo? Fifa prevê aumento milionário

A FIFA avalia aumentar a premiação da Copa do Mundo de 2026, que será disputada por 48 seleções. A proposta deve ser discutida durante o 76º Congresso da entidade, realizado em Vancouver, nesta terça-feira (28).

Segundo informações divulgadas pela Reuters, o possível reajuste é motivado pela arrecadação recorde no ciclo entre 2023 e 2026, estimada em US$ 11 bilhões (cerca de R$ 54,7 bilhões). A ideia é redistribuir parte desse valor entre as seleções classificadas.

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Qual é o valor atual da premiação da Copa do Mundo?

Mesmo antes de qualquer aumento, os valores pagos já são considerados elevados. Atualmente, a FIFA destina cerca de US$ 655 milhões em premiações diretas às seleções, um crescimento de 50% em relação à edição de 2022, no Catar.

O campeão do torneio pode receber até US$ 50 milhões (cerca de R$ 249 milhões), enquanto todas as equipes garantem uma cota mínima apenas pela participação.

Quanto cada posição recebe na Copa do Mundo?

Os valores atuais da premiação são distribuídos conforme o desempenho das seleções:

Campeão: US$ 50 milhões (R$ 249 milhões)

US$ 50 milhões (R$ 249 milhões) Vice-campeão: US$ 33 milhões (R$ 164 milhões)

US$ 33 milhões (R$ 164 milhões) 3º lugar: US$ 29 milhões (R$ 144 milhões)

US$ 29 milhões (R$ 144 milhões) 4º lugar: US$ 27 milhões (R$ 134 milhões)

US$ 27 milhões (R$ 134 milhões) 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões (R$ 94 milhões)

US$ 19 milhões (R$ 94 milhões) 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões (R$ 74 milhões)

US$ 15 milhões (R$ 74 milhões) 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões (R$ 54 milhões)

US$ 11 milhões (R$ 54 milhões) 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões (R$ 44 milhões)

Além dessas cifras, cada delegação também recebe recursos extras para cobrir despesas operacionais durante o torneio.

Premiação da Copa do Mundo 2026 pode aumentar?

A FIFA confirmou que negocia com federações de diversos países um reajuste nos valores. A intenção é ampliar os repasses financeiros diante do crescimento das receitas.

Caso a proposta seja aprovada, a edição de 2026 deve se consolidar como a mais lucrativa da história do futebol mundial, tanto em arrecadação quanto em premiação distribuída às seleções.

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