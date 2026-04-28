Fifa anuncia cartão vermelho para jogadores que taparem a boca em atos discriminatórios Estadão Conteúdo 28.04.26 17h06 A punição de Prestianni foi apenas o primeiro passo. O argentino levou gancho de seis jogos pela Uefa por proferir palavras racistas contra Vini Jr., do Real Madrid, na Champions League, tapando a boca para esconder suas ofensas. Nesta terça-feira, a Fifa anunciou que jogadores que repetirem o ato do jogador do Benfica, escondendo a boca e atacando oponentes com discriminação, serão punidos de imediato com cartão vermelho. Em reunião especial realizada em Vancouver, no Canadá, nesta terça-feira, a International Football Association Board (IFAB) aprovou por unanimidade as duas propostas da Fifa para alteração no regulamento, em medidas de emergência para combater atos discriminatórios que não cabem mais no futebol, tampouco na sociedade. "A critério da organização da competição, qualquer jogador que cobrir a boca em uma situação de confronto com um adversário poderá ser punido com cartão vermelho", anunciou a Fifa, conformando medida sugerida na Assembleia Geral Anual da IFAB, em fevereiro. A outra medida é contra jogadores que abandonam o campo em protesto contra uma decisão do árbitro. "A critério da organização da competição, o árbitro poderá punir com cartão vermelho qualquer jogador que abandone o campo em protesto contra uma decisão do árbitro. Esta nova regra também se aplicará a qualquer membro da comissão técnica que incite os jogadores a abandonar o campo", completou a Fifa. O ocorrido na final da Copa Africana das Nações, quando Senegal deixou o gramado diante de Marrocos, após não aceitar uma penalidade anotada, depois voltou e ganhou na prorrogação, também foi destacado e trará punições. Uma equipe que causar o abandono de uma partida, em princípio, perderá a partida por WO." As novas recomendações do regulamento da Fifa serão informadas para todas as 48 seleções que estarão na Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México nas próximas semanas, já prevendo uma competição "limpa" no meio do ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fifa racismo cartão vermelho novas regras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma. 28.04.26 17h02 Mais Esportes Após alta demanda, Corrida do Sal 2026 abre 2º lote de inscrições nesta quarta-feira (29) Nova etapa custa R$ 119 e vem após esgotamento rápido do primeiro lote. 28.04.26 16h33 Futebol Já eliminado da Copa Norte, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Galvez-AC Partida será realizada em Castanhal, no estádio Modelão. 28.04.26 16h11 FUTEBOL Vice-presidente detalha construção do CT e diz que diretoria investiu mais de R$1 milhão no NASP Leão Azul não possui CT e isso prejudica muito o elenco azulino 28.04.26 16h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento 28.04.26 14h03 FUTEBOL Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma' Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube 28.04.26 11h18 FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 la liga Goleiro que deu soco em adversário pode perder até 12 jogos; dirigente discorda: 'Devia ser meses' Na visão do dirigente, esta é a hora de a federação dar uma punição exemplar para coibir a violência no campeonato espanhol 28.04.26 14h41