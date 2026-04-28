Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Fifa anuncia cartão vermelho para jogadores que taparem a boca em atos discriminatórios

Estadão Conteúdo

A punição de Prestianni foi apenas o primeiro passo. O argentino levou gancho de seis jogos pela Uefa por proferir palavras racistas contra Vini Jr., do Real Madrid, na Champions League, tapando a boca para esconder suas ofensas. Nesta terça-feira, a Fifa anunciou que jogadores que repetirem o ato do jogador do Benfica, escondendo a boca e atacando oponentes com discriminação, serão punidos de imediato com cartão vermelho.

Em reunião especial realizada em Vancouver, no Canadá, nesta terça-feira, a International Football Association Board (IFAB) aprovou por unanimidade as duas propostas da Fifa para alteração no regulamento, em medidas de emergência para combater atos discriminatórios que não cabem mais no futebol, tampouco na sociedade.

"A critério da organização da competição, qualquer jogador que cobrir a boca em uma situação de confronto com um adversário poderá ser punido com cartão vermelho", anunciou a Fifa, conformando medida sugerida na Assembleia Geral Anual da IFAB, em fevereiro.

A outra medida é contra jogadores que abandonam o campo em protesto contra uma decisão do árbitro. "A critério da organização da competição, o árbitro poderá punir com cartão vermelho qualquer jogador que abandone o campo em protesto contra uma decisão do árbitro. Esta nova regra também se aplicará a qualquer membro da comissão técnica que incite os jogadores a abandonar o campo", completou a Fifa.

O ocorrido na final da Copa Africana das Nações, quando Senegal deixou o gramado diante de Marrocos, após não aceitar uma penalidade anotada, depois voltou e ganhou na prorrogação, também foi destacado e trará punições. Uma equipe que causar o abandono de uma partida, em princípio, perderá a partida por WO."

As novas recomendações do regulamento da Fifa serão informadas para todas as 48 seleções que estarão na Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México nas próximas semanas, já prevendo uma competição "limpa" no meio do ano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Fifa

racismo

cartão vermelho

novas regras
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial

Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma.

28.04.26 17h02

Mais Esportes

Após alta demanda, Corrida do Sal 2026 abre 2º lote de inscrições nesta quarta-feira (29)

Nova etapa custa R$ 119 e vem após esgotamento rápido do primeiro lote.

28.04.26 16h33

Futebol

Já eliminado da Copa Norte, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Galvez-AC

Partida será realizada em Castanhal, no estádio Modelão.

28.04.26 16h11

FUTEBOL

Vice-presidente detalha construção do CT e diz que diretoria investiu mais de R$1 milhão no NASP

Leão Azul não possui CT e isso prejudica muito o elenco azulino

28.04.26 16h04

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão

Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento

28.04.26 14h03

FUTEBOL

Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma'

Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube

28.04.26 11h18

FUTEBOL

Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte

Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026

27.04.26 20h06

la liga

Goleiro que deu soco em adversário pode perder até 12 jogos; dirigente discorda: 'Devia ser meses'

Na visão do dirigente, esta é a hora de a federação dar uma punição exemplar para coibir a violência no campeonato espanhol

28.04.26 14h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda