Que horas é o jogo do Brasil amanhã? Seleção estreia contra o Marrocos na Copa do Mundo 2026 Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado (13), pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026; confira onde assistir e as prováveis escalações Hannah Franco 12.06.26 20h02 Que horas começa Brasil x Marrocos amanhã? Veja horário e provável escalação (ANDRÉ DURÃO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO) A espera acabou para os torcedores brasileiros. A Seleção Brasileira faz sua estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), diante do Marrocos, em partida válida pela primeira rodada do Grupo C. O confronto será disputado às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil inicia a caminhada em busca do sexto título mundial. O grupo também conta com Haiti e Escócia, que se enfrentam no mesmo dia. VEJA MAIS Ancelotti evita favoritismo para o Brasil na estreia: 'Temos que fazer um grande jogo' Antes da estreia na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti e Vinícius Júnior concederam entrevista coletiva nesta sexta-feira (12), no MetLife Stadium, palco do duelo entre Brasil e Marrocos Veja fotos do treino da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa 2026 Fotógrafo Tarso Sarraf acompanha todos os detalhes da Seleção direto de Nova Jersey Onde assistir Brasil x Marrocos? Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela TV Globo, SBT, Sportv, NSports E CazéTV, com transmissão disponível sem custo adicional para assinantes do Disney+. Quem deve jogar pelo Brasil? Na véspera da partida, Carlo Ancelotti comandou o último treinamento da equipe, mas evitou confirmar oficialmente a escalação. Apesar disso, a tendência é que a Seleção entre em campo com mudanças na defesa e no ataque. A provável formação brasileira tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinicius Júnior e Matheus Cunha. Marrocos aposta em destaque do PSG Sem dois jogadores que foram cortados por lesão, o técnico Mohamed Ouahbi deve apostar na liderança de Achraf Hakimi, lateral do PSG e principal nome da seleção marroquina. A provável escalação do Marrocos é: Bounou; Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad e Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi e Ounahi; Brahim Díaz, Talbi e Saibari. Ficha técnica Brasil x Marrocos Data: sábado, 13 de junho de 2026 Horário: 19h (de Brasília) Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA) Competição: Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo C Transmissão: CazéTV e Disney+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brasil x Marrocos Copa do Mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Campeão com o Remo, atacante marca 16 gols na temporada e é destaque na Indonésia Maxwell encerrou sua passagem pelo Persija como artilheiro da equipe 12.06.26 12h14 Carlos Ferreira Paixão e namoro inabaláveis 12.06.26 10h48 FUTEBOL Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul 12.06.26 10h46 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul 12.06.26 10h46 FUTEBOL Campeão com o Remo, atacante marca 16 gols na temporada e é destaque na Indonésia Maxwell encerrou sua passagem pelo Persija como artilheiro da equipe 12.06.26 12h14 TEM BOM GOSTO! Endrick escuta Nilson Chaves? Entenda o meme que viralizou durante a Copa do Mundo Print atribuído ao atacante da Seleção Brasileira mostra o cantor paraense entre os artistas mais ouvidos 12.06.26 0h09 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47