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Que horas é o jogo do Brasil amanhã? Seleção estreia contra o Marrocos na Copa do Mundo 2026

Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado (13), pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026; confira onde assistir e as prováveis escalações

Hannah Franco
fonte

Que horas começa Brasil x Marrocos amanhã? Veja horário e provável escalação (ANDRÉ DURÃO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO)

A espera acabou para os torcedores brasileiros. A Seleção Brasileira faz sua estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), diante do Marrocos, em partida válida pela primeira rodada do Grupo C. O confronto será disputado às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil inicia a caminhada em busca do sexto título mundial. O grupo também conta com Haiti e Escócia, que se enfrentam no mesmo dia.

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Onde assistir Brasil x Marrocos?

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela TV Globo, SBT, Sportv, NSports E CazéTV, com transmissão disponível sem custo adicional para assinantes do Disney+.

Quem deve jogar pelo Brasil?

Na véspera da partida, Carlo Ancelotti comandou o último treinamento da equipe, mas evitou confirmar oficialmente a escalação. Apesar disso, a tendência é que a Seleção entre em campo com mudanças na defesa e no ataque.

A provável formação brasileira tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinicius Júnior e Matheus Cunha.

Marrocos aposta em destaque do PSG

Sem dois jogadores que foram cortados por lesão, o técnico Mohamed Ouahbi deve apostar na liderança de Achraf Hakimi, lateral do PSG e principal nome da seleção marroquina.

A provável escalação do Marrocos é: Bounou; Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad e Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi e Ounahi; Brahim Díaz, Talbi e Saibari.

Ficha técnica

Brasil x Marrocos
Data: sábado, 13 de junho de 2026
Horário: 19h (de Brasília)
Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)
Competição: Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo C
Transmissão: CazéTV e Disney+.

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Palavras-chave

Brasil x Marrocos

Copa do Mundo de 2026
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