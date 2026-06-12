Ancelotti evita favoritismo para o Brasil na estreia: 'Temos que fazer um grande jogo'

A Seleção Brasileira faz neste sábado (13) sua estreia na Copa do Mundo diante de Marrocos. O confronto marca o início da caminhada brasileira em busca do hexacampeonato e também a primeira partida de Carlo Ancelotti como treinador principal de uma seleção em um Mundial.

Na véspera do duelo, o técnico italiano evitou falar em favoritismo e preferiu destacar a qualidade do adversário, quarto colocado na Copa do Mundo de 2022 e uma das principais forças do futebol africano na atualidade.

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"Marrocos é muito bem qualificada. Temos que fazer um grande jogo em todos os aspectos, das transições até a bola parada. No futebol moderno não tem equipe pequena. Marrocos é uma das principais equipes da África, campeão do continente, bem preparada e forte", afirmou.

Além da expectativa pela estreia do Brasil, o confronto também representa um momento especial para Ancelotti. Acostumado aos grandes palcos do futebol europeu, o treinador comandará uma seleção em Copa do Mundo pela primeira vez na carreira.

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"É uma experiência nova, um momento especial. É uma responsabilidade e uma honra representar o país do futebol, a seleção que mais ganhou Copas. Eu quero aproveitar esse momento com alegria. É um momento muito bonito da minha história", disse.

Dentro de campo, uma das principais esperanças brasileiras segue nos pés do atacante Vinícius Júnior. Após disputar a última Copa do Mundo, o atacante chega ao torneio com a força de um protagonista e acredita que a Seleção está preparada para competir pelo título.

"Para ser campeão é preciso estar no nível das grandes equipes. Temos grandes jogadores e estamos evoluindo. Não importa quem chegou na última final ou quem foi campeão da Eurocopa. Estamos aqui para fazer uma grande competição", destacou.

Neymar

Outro tema abordado na coletiva foi o atacante Neymar. Fora da partida de estreia, o camisa 10 segue sendo uma das principais referências do grupo brasileiro, lembrado inclusive lateral-direito Achraf Hakimi, do Marrocos. Ele afirmou que sua seleção quer enfrentar os melhores jogadores do mundo e citou o atacante brasileiro como uma dessas referências.

Já Vinícius Júnior ressaltou a importância da presença de Neymar no elenco durante a competição. "Poder ter ele de volta é muito importante. Ele sempre me deu muitos conselhos e estar com ele é algo especial", concluiu. Apesar das citações, Neymar continua fora, sendo a principal ausência na estreia da Seleção Brasileira.