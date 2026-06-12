Ancelotti evita favoritismo para o Brasil na estreia: 'Temos que fazer um grande jogo' Antes da estreia na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti e Vinícius Júnior concederam entrevista coletiva nesta sexta-feira (12), no MetLife Stadium, palco do duelo entre Brasil e Marrocos Felipe Campos / Especial para O Liberal 12.06.26 19h32 O técnico italiano preferiu destacar o adversário, quarto lugar na Copa de 2022. (Tarso Sarraf / O Liberal) A Seleção Brasileira faz neste sábado (13) sua estreia na Copa do Mundo diante de Marrocos. O confronto marca o início da caminhada brasileira em busca do hexacampeonato e também a primeira partida de Carlo Ancelotti como treinador principal de uma seleção em um Mundial. Na véspera do duelo, o técnico italiano evitou falar em favoritismo e preferiu destacar a qualidade do adversário, quarto colocado na Copa do Mundo de 2022 e uma das principais forças do futebol africano na atualidade. Treino Brasil Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal "Marrocos é muito bem qualificada. Temos que fazer um grande jogo em todos os aspectos, das transições até a bola parada. No futebol moderno não tem equipe pequena. Marrocos é uma das principais equipes da África, campeão do continente, bem preparada e forte", afirmou. Além da expectativa pela estreia do Brasil, o confronto também representa um momento especial para Ancelotti. Acostumado aos grandes palcos do futebol europeu, o treinador comandará uma seleção em Copa do Mundo pela primeira vez na carreira. VEJA MAIS Como a Seleção Brasileira vai jogar contra Marrocos? Veja escolhas de Ancelotti para estreia na Copa Treinador italiano foca em ajustes de posicionamento antes de confronto com o Marrocos pelo Mundial Veja fotos do treino da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa 2026 Fotógrafo Tarso Sarraf acompanha todos os detalhes da Seleção direto de Nova Jersey Dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026 é feriado? Entenda o que acontece durante o Mundial Muitos brasileiros já se planejam para acompanhar a Seleção Brasileira. Mas, afinal, os dias de jogos do Brasil serão feriados? Veja o que diz a legislação e como funcionou em copas anteriores "É uma experiência nova, um momento especial. É uma responsabilidade e uma honra representar o país do futebol, a seleção que mais ganhou Copas. Eu quero aproveitar esse momento com alegria. É um momento muito bonito da minha história", disse. Dentro de campo, uma das principais esperanças brasileiras segue nos pés do atacante Vinícius Júnior. Após disputar a última Copa do Mundo, o atacante chega ao torneio com a força de um protagonista e acredita que a Seleção está preparada para competir pelo título. "Para ser campeão é preciso estar no nível das grandes equipes. Temos grandes jogadores e estamos evoluindo. Não importa quem chegou na última final ou quem foi campeão da Eurocopa. Estamos aqui para fazer uma grande competição", destacou. Neymar Outro tema abordado na coletiva foi o atacante Neymar. Fora da partida de estreia, o camisa 10 segue sendo uma das principais referências do grupo brasileiro, lembrado inclusive lateral-direito Achraf Hakimi, do Marrocos. Ele afirmou que sua seleção quer enfrentar os melhores jogadores do mundo e citou o atacante brasileiro como uma dessas referências. Já Vinícius Júnior ressaltou a importância da presença de Neymar no elenco durante a competição. "Poder ter ele de volta é muito importante. Ele sempre me deu muitos conselhos e estar com ele é algo especial", concluiu. Apesar das citações, Neymar continua fora, sendo a principal ausência na estreia da Seleção Brasileira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa do mundo 2026 seleção brasileria brasil x marrocos futebol internacional jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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