Como a Seleção Brasileira vai jogar contra Marrocos? Veja escolhas de Ancelotti para estreia na Copa

Bola parada. Esse foi um dos pontos centrais do treino desta quinta-feira (11) da Seleção Brasileira no CT do Red Bull New York, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O técnico Carlo Ancelotti usou a atividade do dia para fazer ajustes de posicionamento defensivo e ofensivo.

A penúltima atividade da Seleção antes da estreia na Copa do Mundo de 2026, marcada para o sábado (13), às 19h (de Brasília) contra o Marrocos no Metlife Stadium, em Nova Jersey, teve ainda indícios da equipe que deve iniciar o jogo.

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Como vinha acontecendo nos últimos dias, Carlo Ancelotti optou por manter o "Flamengo" nas laterais do Brasil. Danilo e Alex Sandro foram os escolhidos para ocupar as vagas — no caso do primeiro, o espaço deixado por Wesley, cortado por lesão.

Nos raros momentos em que testou uma mudança na lateral esquerda, Ancelotti teve Douglas Santos revezando com Alex Sandro no time titular.

Time quase definido

Já no setor de ataque, o treinador italiano ainda segue em fase de testes. Lucas Paquetá e Matheus Cunha estão sendo os mais utilizados na briga por uma vaga entre o setor de meio e ataque.

Em determinados momentos da atividade, Ancelotti optou por ter os dois formando o quarteto de ataque com Vini Júnior e Raphinha. Quando mudou, Igor Thiago ocupou a vaga de Paquetá ao lado de Matheus Cunha.

A título de comparação, a Seleção Brasileira iniciou o amistoso contra o Egito, no sábado, o último antes da estreia na Copa, com Lucas Paquetá e Igor Thiago no quarteto de ataque. Agora, o meia do Flamengo briga por uma vaga no time de cima com o centroavante do Brentford, da Inglaterra.

De forma prática, em meio aos testes, Ancelotti vem usando como base a seguinte escalação:

Alisson;

Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alex Sandro;

Casemiro e Bruno Guimarães;

Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Vini Júnior e Raphinha.

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