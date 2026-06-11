Como a Seleção Brasileira vai jogar contra Marrocos? Veja escolhas de Ancelotti para estreia na Copa Treinador italiano foca em ajustes de posicionamento antes de confronto com o Marrocos pelo Mundial Junior Cunha | Especial para O Liberal 11.06.26 15h56 Marquinhos, Alex Sandro e Igor Thiago: o primeiro é titular, o segundo deve ser titular e o terceiro briga por vaga no ataque. (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal) Bola parada. Esse foi um dos pontos centrais do treino desta quinta-feira (11) da Seleção Brasileira no CT do Red Bull New York, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O técnico Carlo Ancelotti usou a atividade do dia para fazer ajustes de posicionamento defensivo e ofensivo. A penúltima atividade da Seleção antes da estreia na Copa do Mundo de 2026, marcada para o sábado (13), às 19h (de Brasília) contra o Marrocos no Metlife Stadium, em Nova Jersey, teve ainda indícios da equipe que deve iniciar o jogo. treino seleção Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Como vinha acontecendo nos últimos dias, Carlo Ancelotti optou por manter o "Flamengo" nas laterais do Brasil. Danilo e Alex Sandro foram os escolhidos para ocupar as vagas — no caso do primeiro, o espaço deixado por Wesley, cortado por lesão. Nos raros momentos em que testou uma mudança na lateral esquerda, Ancelotti teve Douglas Santos revezando com Alex Sandro no time titular. Time quase definido Já no setor de ataque, o treinador italiano ainda segue em fase de testes. Lucas Paquetá e Matheus Cunha estão sendo os mais utilizados na briga por uma vaga entre o setor de meio e ataque. Em determinados momentos da atividade, Ancelotti optou por ter os dois formando o quarteto de ataque com Vini Júnior e Raphinha. Quando mudou, Igor Thiago ocupou a vaga de Paquetá ao lado de Matheus Cunha. A título de comparação, a Seleção Brasileira iniciou o amistoso contra o Egito, no sábado, o último antes da estreia na Copa, com Lucas Paquetá e Igor Thiago no quarteto de ataque. Agora, o meia do Flamengo briga por uma vaga no time de cima com o centroavante do Brentford, da Inglaterra. De forma prática, em meio aos testes, Ancelotti vem usando como base a seguinte escalação: Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Vini Júnior e Raphinha. A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esporte Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 Futebol Públicos e rendas de Leão e Papão na temporada 11.06.26 10h54 FUTEBOL Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte' Marcinho utilizou sua redes sociais para prestar solidariedade ao torcedor símbolo do Paysandu 11.06.26 10h26 COPA 2026 Copa do Mundo 2026 terá três cerimônias de abertura; confira detalhes e onde assistir A proposta da Fifa é destacar a participação conjunta das nações anfitriãs e ampliar as celebrações em torno do maior evento esportivo do planeta. 11.06.26 9h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quem é Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu que foi atropelado em Belém Figura carismática das arquibancadas, ele se transformou nos últimos meses em um dos rostos mais conhecidos da torcida do Papão. 11.06.26 11h41 Futebol Paysandu manifesta apoio a Pam Pam após atropelamento em Belém Por meio de nota divulgada nas redes sociais, o clube prestou solidariedade aos familiares e amigos do torcedor e desejou sua recuperação. 11.06.26 12h04 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 FUTEBOL Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte' Marcinho utilizou sua redes sociais para prestar solidariedade ao torcedor símbolo do Paysandu 11.06.26 10h26