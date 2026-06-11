Copa do Mundo 2026 terá três cerimônias de abertura; confira detalhes e onde assistir

A Copa do Mundo de 2026 terá início oficialmente nesta quinta-feira (11) e promete marcar a história do futebol com uma série de novidades. Além do aumento no número de seleções participantes e do novo formato de disputa, o primeiro realizado simultaneamente em três países: Estados Unidos, México e Canadá.

Outra inovação desta edição será a realização de três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede. A proposta da Fifa é destacar a participação conjunta das nações anfitriãs e ampliar as celebrações em torno do maior evento esportivo do planeta.

Cerimônia de abertura no México

A primeira cerimônia oficial está programada para ocorrer no Estádio Azteca, na Cidade do México. O evento terá início às 14h30 (horário de Brasília), cerca de uma hora e meia antes da partida de abertura da Copa do Mundo, entre México e África do Sul.

O tradicional estádio mexicano, que já sediou momentos históricos do futebol mundial, será o palco da celebração que dará início às festividades da competição e marcará o começo de uma edição inédita do torneio.

Entre os artistas confirmados para a cerimônia de abertura no México estão Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla. A programação também contará com apresentações de Shakira e Burna Boy, intérpretes da música oficial da Copa do Mundo de 2026.

No Brasil, a cerimônia será transmitida ao vivo pela TV Globo e pelo ge, com início da cobertura previsto para as 14h20.

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Cerimônia de abertura no Canadá

O segundo evento de abertura será realizado no Canadá, um dia após a partida inaugural do Mundial. A celebração ocorrerá no BMO Field, em Toronto, cerca de uma hora e meia antes da estreia da seleção canadense contra a Bósnia e Herzegovina, marcada para as 16h (horário de Brasília).

A festa contará com apresentações de artistas canadenses e internacionais, entre eles Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.

Cerimônia de abertura nos Estados Unidos

A terceira e última cerimônia de abertura acontecerá nos Estados Unidos, reforçando o caráter inédito da Copa do Mundo de 2026. O evento será realizado no SoFi Stadium, em Los Angeles, e está programado para começar uma hora e meia antes da estreia da seleção norte-americana diante do Paraguai, às 22h (horário de Brasília).

A programação musical terá nomes de destaque do cenário internacional, como Katy Perry, Future, Lisa, Rema e Tyla. O Brasil também estará representado no espetáculo com a participação da cantora Anitta, uma das atrações mais aguardadas da noite.

Com três cerimônias em diferentes países e uma programação repleta de artistas de renome mundial, a Copa do Mundo de 2026 busca ampliar a experiência dos torcedores e celebrar a diversidade cultural dos países anfitriões desde os primeiros dias da competição.



(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)