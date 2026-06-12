Dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026 é feriado? Entenda o que acontece durante o Mundial

Na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, reacendeu uma dúvida comum entre trabalhadores, estudantes e empresas: os dias de jogos da Seleção Brasileira serão feriados?

A resposta é simples: não existe, até o momento, nenhuma determinação nacional que transforme os jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026 em feriados.

No entanto, isso não significa que os brasileiros precisarão necessariamente trabalhar normalmente durante todas as partidas da equipe comandada por Carlo Ancelotti. Historicamente, governos e empresas costumam adotar medidas especiais durante o Mundial.

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Jogos do Brasil na Copa não são feriados por lei

A legislação brasileira não prevê automaticamente feriados em dias de jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo.

Para que isso acontecesse, seria necessária a criação de uma lei específica em âmbito federal, estadual ou municipal. Até o momento, não há nenhuma norma nesse sentido para a Copa do Mundo de 2026.

Assim, os dias de partidas do Brasil continuam sendo considerados dias úteis para a maioria dos trabalhadores da iniciativa privada.

O que costuma acontecer durante a Copa do Mundo?

Embora não sejam feriados, é comum que órgãos públicos e empresas flexibilizem os horários de funcionamento durante os jogos da Seleção.

Nas últimas Copas do Mundo, o Governo Federal publicou portarias estabelecendo horários especiais para servidores públicos federais nos dias em que o Brasil entrava em campo.

Estados e municípios também costumam adotar medidas semelhantes, permitindo a liberação antecipada de servidores ou ajustes na jornada de trabalho.

Já na iniciativa privada, a decisão normalmente fica a cargo de cada empresa, que pode liberar funcionários para acompanhar as partidas, instalar telões ou reorganizar os horários de expediente.

Como foi na Copa do Mundo de 2022?

Durante a Copa do Mundo do Catar, em 2022, não houve feriados nacionais em dias de jogos da Seleção Brasileira.

O Governo Federal autorizou horários especiais para servidores públicos, enquanto empresas privadas adotaram diferentes estratégias para conciliar o expediente com as transmissões das partidas.

Em muitos casos, trabalhadores foram liberados mais cedo ou compensaram as horas posteriormente.

E na Copa do Mundo de 2026?

A tendência é que o cenário seja semelhante ao observado nas últimas edições do torneio. Governos federal, estaduais e municipais poderão divulgar regras específicas para o funcionamento dos órgãos públicos durante os jogos do Brasil. Empresas privadas também deverão definir suas próprias políticas para os dias de partida da Seleção.

Por isso, quem pretende acompanhar o Brasil na Copa do Mundo de 2026 deve ficar atento às orientações divulgadas por empregadores e autoridades locais.

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