Endrick escuta Nilson Chaves? Entenda o meme que viralizou durante a Copa do Mundo Print atribuído ao atacante da Seleção Brasileira mostra o cantor paraense entre os artistas mais ouvidos Hannah Franco 12.06.26 0h09 Endrick escuta Nilson Chaves? Entenda o meme que viralizou durante a Copa do Mundo (Rafael Ribeiro/CBF e Reprodução/X) Nos últimos dias, uma imagem atribuída ao atacante Endrick, da Seleção Brasileira, chamou a atenção nas redes sociais, especialmente entre os paraenses. O suposto print mostra uma lista com os artistas mais escutados pelo jogador e coloca o cantor paraense Nilson Chaves entre os favoritos do craque. Mas será que Endrick realmente escuta sucessos como "Sabor Açaí" e "Olho de Boto"? Embora não seja possível afirmar quais artistas fazem parte da playlist pessoal do atacante, tudo não passa de uma brincadeira criada por torcedores na internet. VEJA MAIS VÍDEO: Casemiro dá carrinho em Endrick durante treino da Seleção e lance repercute Lance ocorreu durante atividade da Seleção Brasileira em Nova Jersey e gerou debate entre torcedores sobre a intensidade das divididas nos treinamentos. Técnico do Lyon elogia evolução de Endrick e diz que convocação para Copa era ‘inevitável’ Para Paulo Fonseca, convocação do jogador para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 era algo esperado A imagem viral faz parte de uma tendência que surgiu às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Usuários começaram a criar montagens simulando perfis do Last.fm, plataforma que registra e exibe os artistas e músicas mais ouvidos pelos usuários em serviços de streaming como Spotify, Apple Music e YouTube. A proposta da brincadeira era imaginar quais seriam os artistas favoritos dos jogadores convocados para a Seleção Brasileira. No caso de Endrick, os internautas montaram uma lista fictícia que incluía nomes como Nilson Chaves, Milton Nascimento, Lô Borges e a banda britânica The Beatles. A presença do cantor paraense entre os supostos artistas mais ouvidos do atacante rapidamente repercutiu nas redes sociais. "Nilson Chaves no top 4 é cultura ampla demais! Sirvam um açaí com peixe pra ele", brincou um usuário. "Nilson Chaves? Virei mais fã ainda", comentou outro. Muitas pessoas acabaram acreditando que a lista era verdadeira, já que a imagem imitava com fidelidade a aparência do Last.fm. No entanto, não existe qualquer confirmação de que Endrick possua perfil na plataforma ou que tenha divulgado suas preferências musicais. Aos 19 anos, Endrick é uma das apostas da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, o atacante chega ao torneio cercado de expectativas após boas atuações e gols nos amistosos preparatórios. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave endrick nilson chaves Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 Futebol Públicos e rendas de Leão e Papão na temporada 11.06.26 10h54 FUTEBOL Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte' Marcinho utilizou sua redes sociais para prestar solidariedade ao torcedor símbolo do Paysandu 11.06.26 10h26 COPA 2026 Copa do Mundo 2026 terá três cerimônias de abertura; confira detalhes e onde assistir A proposta da Fifa é destacar a participação conjunta das nações anfitriãs e ampliar as celebrações em torno do maior evento esportivo do planeta. 11.06.26 9h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES TEM BOM GOSTO! Endrick escuta Nilson Chaves? Entenda o meme que viralizou durante a Copa do Mundo Print atribuído ao atacante da Seleção Brasileira mostra o cantor paraense entre os artistas mais ouvidos 12.06.26 0h09 COPA Copa do Mundo: a disputa entre futebol e basquete nos Estados Unidos A quilômetros de distância, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o clima de Copa do Mundo ainda é bastante diferente 11.06.26 23h41 Futebol Patrimônio do Remo ultrapassa R$ 280 milhões e coloca clube entre os maiores da Série A Crescimento financeiro impulsionado pelos acessos faz Leão Azul alcançar a oitava posição em ranking nacional 11.06.26 19h45 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47