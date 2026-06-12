Endrick escuta Nilson Chaves? Entenda o meme que viralizou durante a Copa do Mundo

Nos últimos dias, uma imagem atribuída ao atacante Endrick, da Seleção Brasileira, chamou a atenção nas redes sociais, especialmente entre os paraenses. O suposto print mostra uma lista com os artistas mais escutados pelo jogador e coloca o cantor paraense Nilson Chaves entre os favoritos do craque.

Mas será que Endrick realmente escuta sucessos como "Sabor Açaí" e "Olho de Boto"? Embora não seja possível afirmar quais artistas fazem parte da playlist pessoal do atacante, tudo não passa de uma brincadeira criada por torcedores na internet.

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A imagem viral faz parte de uma tendência que surgiu às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Usuários começaram a criar montagens simulando perfis do Last.fm, plataforma que registra e exibe os artistas e músicas mais ouvidos pelos usuários em serviços de streaming como Spotify, Apple Music e YouTube.

A proposta da brincadeira era imaginar quais seriam os artistas favoritos dos jogadores convocados para a Seleção Brasileira. No caso de Endrick, os internautas montaram uma lista fictícia que incluía nomes como Nilson Chaves, Milton Nascimento, Lô Borges e a banda britânica The Beatles.

A presença do cantor paraense entre os supostos artistas mais ouvidos do atacante rapidamente repercutiu nas redes sociais. "Nilson Chaves no top 4 é cultura ampla demais! Sirvam um açaí com peixe pra ele", brincou um usuário. "Nilson Chaves? Virei mais fã ainda", comentou outro.

Muitas pessoas acabaram acreditando que a lista era verdadeira, já que a imagem imitava com fidelidade a aparência do Last.fm. No entanto, não existe qualquer confirmação de que Endrick possua perfil na plataforma ou que tenha divulgado suas preferências musicais.

Aos 19 anos, Endrick é uma das apostas da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, o atacante chega ao torneio cercado de expectativas após boas atuações e gols nos amistosos preparatórios.