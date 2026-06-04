VÍDEO: Casemiro dá carrinho em Endrick durante treino da Seleção e lance repercute Lance ocorreu durante atividade da Seleção Brasileira em Nova Jersey e gerou debate entre torcedores sobre a intensidade das divididas nos treinamentos. Hannah Franco 04.06.26 15h18 Entrada mais forte de Casemiro em Endrick viralizou e dividiu opiniões entre internautas durante preparação para a Copa de 2026. (Reprodução/X) Faltando poucos dias para a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026, um lance envolvendo dois jogadores do Real Madrid chamou atenção durante o segundo dia de treinamentos da Seleção Brasileira nos Estados Unidos. Na atividade realizada na última quarta-feira (3), em Nova Jersey, o volante Casemiro acertou um carrinho mais forte em Endrick durante uma disputa de bola e acabou gerando debate entre torcedores nas redes sociais. A jogada aconteceu enquanto o técnico italiano Carlo Ancelotti comandava os trabalhos de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Ao tentar desarmar o jovem atacante, Casemiro errou o tempo da dividida e atingiu o companheiro por trás. Logo após o lance, o volante ajudou Endrick a se levantar e pediu desculpas. VEJA MAIS Endrick crê que ida ao Lyon foi primordial para convocação: 'Me deram tudo que precisava' Sem espaço no Real Madrid, Endrick decidiu buscar minutos em campo no Lyon e conseguiu convencer Carlo Ancelotti de que poderia ir ao Mundial deste ano. Endrick comemora convocação de Ancelotti: 'Primeira Copa com a maior seleção do mundo' Com bom futebol e gols, o atleta convenceu Carlo Ancelotti a levá-lo e celebrou o chamado desta segunda-feira (18) Apesar da entrada mais dura, Endrick não demonstrou incômodo e seguiu normalmente na atividade. Ainda assim, vídeos do momento circularam rapidamente pelas redes sociais e dividiram opiniões entre os internautas. Parte dos torcedores considerou a jogada excessiva para um treinamento e demonstrou preocupação com o risco de lesão às vésperas dos compromissos da Seleção. Outros defenderam Casemiro, argumentando que disputas mais intensas fazem parte da preparação de alto nível e ajudam a elevar a competitividade do grupo. Confira o momento: O episódio também reacendeu discussões envolvendo declarações recentes do volante sobre Endrick. Antes da convocação, Casemiro afirmou que o atacante ainda não era um dos principais nomes da equipe e que não deveria carregar a responsabilidade de decidir partidas sozinho. "Se ele for para a Copa do Mundo, porque ainda não é um dos principais jogadores do grupo, temos que ser realistas quanto a isso. Mas a gente não pode colocar pressão nele como se fosse resolver ou decidir os jogos", declarou o volante na ocasião. A fala acabou sendo interpretada de maneiras diferentes por torcedores. Enquanto alguns entenderam como uma tentativa de proteger o jovem atleta da pressão, outros enxergaram a declaração como uma crítica ao atacante. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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