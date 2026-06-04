VÍDEO: Casemiro dá carrinho em Endrick durante treino da Seleção e lance repercute

Faltando poucos dias para a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026, um lance envolvendo dois jogadores do Real Madrid chamou atenção durante o segundo dia de treinamentos da Seleção Brasileira nos Estados Unidos. Na atividade realizada na última quarta-feira (3), em Nova Jersey, o volante Casemiro acertou um carrinho mais forte em Endrick durante uma disputa de bola e acabou gerando debate entre torcedores nas redes sociais.

A jogada aconteceu enquanto o técnico italiano Carlo Ancelotti comandava os trabalhos de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Ao tentar desarmar o jovem atacante, Casemiro errou o tempo da dividida e atingiu o companheiro por trás. Logo após o lance, o volante ajudou Endrick a se levantar e pediu desculpas.

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Apesar da entrada mais dura, Endrick não demonstrou incômodo e seguiu normalmente na atividade. Ainda assim, vídeos do momento circularam rapidamente pelas redes sociais e dividiram opiniões entre os internautas.

Parte dos torcedores considerou a jogada excessiva para um treinamento e demonstrou preocupação com o risco de lesão às vésperas dos compromissos da Seleção. Outros defenderam Casemiro, argumentando que disputas mais intensas fazem parte da preparação de alto nível e ajudam a elevar a competitividade do grupo.

Confira o momento:

O episódio também reacendeu discussões envolvendo declarações recentes do volante sobre Endrick. Antes da convocação, Casemiro afirmou que o atacante ainda não era um dos principais nomes da equipe e que não deveria carregar a responsabilidade de decidir partidas sozinho.

"Se ele for para a Copa do Mundo, porque ainda não é um dos principais jogadores do grupo, temos que ser realistas quanto a isso. Mas a gente não pode colocar pressão nele como se fosse resolver ou decidir os jogos", declarou o volante na ocasião.

A fala acabou sendo interpretada de maneiras diferentes por torcedores. Enquanto alguns entenderam como uma tentativa de proteger o jovem atleta da pressão, outros enxergaram a declaração como uma crítica ao atacante.