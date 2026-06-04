Seleção Brasileira é a que mais marcou em Copas; confira algumas curiosidades

Daqui a uma semana a bola rola no Estádio Azteca, no México, para a Copa do Mundo de 2026. E o primeiro confronto do torneio será justamente entre os mexicanos contra a África do Sul, às 16h, pelo Grupo A. No mesmo dia 11, às 23h, a Coreia do Sul encara a República Tcheca, fechando o primeiro dia de competição.

Nesta edição da Copa do Mundo, algumas curiosidades estão em jogo, como por exemplo a liderança no ranking de gols do torneio mundial. Este posto é liderado pela Seleção Brasileira, a única com cinco conquistas na competição.

Ao longo dos anos, o Brasil marcou 237 gols em Copa. Em segundo lugar aparece a Alemanha, somando 232 gols. O top-5 tem ainda a atual campeã Argentina (152 gols), França (136 gols) e a Itália, que não disputa o torneio desde 2014, com 128 gols.

Você sabia?

A lista de curiosidades - ou nem tanto! - da Copa do Mundo de 2026 traz ainda o goleiro Craig Gordon, da Escócia, como o atleta mais velho no torneio deste ano. Aos 43 anos e 162 dias, ele será adversário do Brasil na primeira fase. As duas seleções vão duelar no dia 24 de junho, às 19h, em Miami, pela última rodada do Grupo C.

Na outra ponta do ranking de idade, o meia-atacante Gilberto Mora, do México, vai disputar a Copa do Mundo com apenas 17 anos e 240 dias. Ele é tratado como uma jóia do futebol mexicano e atua no Club Tijuna.

Ainda no quesito idade, a Costa do Marfim é a seleção com a menor média de idade do Mundial. Os africanos chegam com média de 25,8 anos para disputar uma das vagas no Grupo E, que tem ainda Alemanha, Curaçao e Equador, adversário da estreia no dia 14 de junho na Filadélfia.

Aos 19 anos, Yan Diamandé, atacante do RB Leipzig, é uma das joias da Costa do Marfim para esta Copa. (Foto: Fifa)

Já o Panamá, que no último domingo foi goleado pelo Brasil em amistoso no Maracanã, é a seleção com a maior média de idade, ultrapassando a casa dos 30 anos (30,4). Os panamenhos estão no Grupo L ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana, adversário da estreia no dia 17 em Toronto, no Canadá.

O Panamá terá ainda o jogador mais baixo desta edição da Copa do Mundo. Aos 30 anos, o meia-atacante César Yanis é o atleta de menor estatura do mundial, com 1,60 metros. Por outro lado, o mais alto é o goleiro austríaco Florian Wiegele, que ostenta 2,05 metros.