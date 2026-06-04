Seleção Brasileira é a que mais marcou em Copas; confira algumas curiosidades Costa do Marfim lidera o ranking na média de idade e Áustria tem o jogador mais alto. Junior Cunha | Especial para O Liberal 04.06.26 8h00 Vini Júnior é uma das esperanças de gols da Seleção na Copa de 2026. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Daqui a uma semana a bola rola no Estádio Azteca, no México, para a Copa do Mundo de 2026. E o primeiro confronto do torneio será justamente entre os mexicanos contra a África do Sul, às 16h, pelo Grupo A. No mesmo dia 11, às 23h, a Coreia do Sul encara a República Tcheca, fechando o primeiro dia de competição. Nesta edição da Copa do Mundo, algumas curiosidades estão em jogo, como por exemplo a liderança no ranking de gols do torneio mundial. Este posto é liderado pela Seleção Brasileira, a única com cinco conquistas na competição. Ao longo dos anos, o Brasil marcou 237 gols em Copa. Em segundo lugar aparece a Alemanha, somando 232 gols. O top-5 tem ainda a atual campeã Argentina (152 gols), França (136 gols) e a Itália, que não disputa o torneio desde 2014, com 128 gols. Você sabia? A lista de curiosidades - ou nem tanto! - da Copa do Mundo de 2026 traz ainda o goleiro Craig Gordon, da Escócia, como o atleta mais velho no torneio deste ano. Aos 43 anos e 162 dias, ele será adversário do Brasil na primeira fase. As duas seleções vão duelar no dia 24 de junho, às 19h, em Miami, pela última rodada do Grupo C. Na outra ponta do ranking de idade, o meia-atacante Gilberto Mora, do México, vai disputar a Copa do Mundo com apenas 17 anos e 240 dias. Ele é tratado como uma jóia do futebol mexicano e atua no Club Tijuna. Ainda no quesito idade, a Costa do Marfim é a seleção com a menor média de idade do Mundial. Os africanos chegam com média de 25,8 anos para disputar uma das vagas no Grupo E, que tem ainda Alemanha, Curaçao e Equador, adversário da estreia no dia 14 de junho na Filadélfia. Aos 19 anos, Yan Diamandé, atacante do RB Leipzig, é uma das joias da Costa do Marfim para esta Copa. (Foto: Fifa) Já o Panamá, que no último domingo foi goleado pelo Brasil em amistoso no Maracanã, é a seleção com a maior média de idade, ultrapassando a casa dos 30 anos (30,4). Os panamenhos estão no Grupo L ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana, adversário da estreia no dia 17 em Toronto, no Canadá. O Panamá terá ainda o jogador mais baixo desta edição da Copa do Mundo. Aos 30 anos, o meia-atacante César Yanis é o atleta de menor estatura do mundial, com 1,60 metros. Por outro lado, o mais alto é o goleiro austríaco Florian Wiegele, que ostenta 2,05 metros. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esporte copa do mundo curiosidades COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Marllon, do Remo, é um dos dois únicos atletas de linha a jogar todos os minutos da Série A Segundo levantamento feito pelo Sofascore, o atleta esteve em todos os 1.620 minutos das 18 rodadas disputadas até o momento. 04.06.26 17h31 Futebol Durante as férias, jogadores do Remo farão treinos remotos antes de reapresentação Clube elaborou um planejamento para manter a condição física dos atletas na intertemporada. 04.06.26 15h17 Carlos Ferreira Copa Verde: Papão tem causa extra na decisão 04.06.26 14h39 futebol Lesionado, Neymar não viaja com a Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito Atacante permanecerá em Nova Jersey para intensificar o tratamento da lesão na panturrilha esquerda 04.06.26 12h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. Juninho, do Papão, descontou para os paraenses. 04.06.26 21h59 COMPLICOU Apenas no 'Cuiabaço', um time conseguiu ser campeão após perder por mais de 1 gol na primeira final Já era? Papão terá missão quase impossível, afinal apenas o Cuiabá, em 2015, conseguiu virar uma final da Copa Verde após perder por mais de 2 gols de diferença no primeiro jogo da decisão 04.06.26 21h59 Futebol Ex-jogadores do Remo revelam bastidores do 'Cuiabaço' em 2015: 'hotel cheio de bebida antes do jogo' O lateral Levy e o volante Dadá relembram a final da Copa Verde de 2015, na qual o Remo venceu o jogo de ida por 4 a 1 e perdeu fora por 5 a 1 01.08.23 14h39 Futebol Juninho mantém esperança em virada do Paysandu em Belém: 'Esse time é capaz' Atacante marcou o gol que deu sobrevida aos bicolores para o segundo jogo da final da Copa Verde 04.06.26 22h29