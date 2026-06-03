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Irmãos paraenses conquistam títulos na Copa Norte de tênis em Belém

Felipe e Sofia Silva foram campeões nas disputas de simples e de duplas

O Liberal
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Tenistas se destacaram no torneio regional (Divulgação)

Os irmãos Felipe e Sofia Silva foram dois dos destaques da Copa Norte - G1 de tênis, realizada na Assembleia Paraense, em Belém, na última semana. Os jovens tenistas conquistaram títulos nas modalidades simples e de duplas.

Uma das promessas do tênis paraense, Sofia Silva venceu a categoria até 14 anos tanto no simples quanto nas duplas, nas quais jogou ao lado de Maria Arruda, do Ceará.

"Avalio minha participação de forma muito positiva, pois consegui conquistar o título de campeã nas categorias simples e duplas. Foi resultado de muito esforço, dedicação e treinamento", destacou a jovem tenista.

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Já Felipe Silva também sagrou-se campeão no simples e nas duplas da categoria até 16 anos. O paraense dividiu a quadra com o baiano Guilherme Ribeiro.

A Copa Norte contou com mais de 50 atletas e é uma das competições infantojuvenis mais importantes do calendário regional. Além dela, a capital paraense também recebeu o Circuito Norte - G2. O torneio começou na última segunda-feira (1º) e segue até a próxima quinta-feira (4).

Sofia participou do Circuito Norte, ficou com o segundo lugar e comemorou o desempenho, destacando a motivação para evoluir cada vez mais na modalidade.

"Como aprendizado, levo a importância de continuar treinando e evoluindo para os próximos desafios, sempre buscando melhorar meu desempenho e alcançar meus objetivos", completou.

Fomento ao esporte

Os dois torneios reúnem atletas das categorias 12, 14, 16 e 18 anos e são promovidos pela Federação Paraense de Tênis (FPT), em parceria com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

O presidente da FPT, Celestino Rocha, destacou que a realização das competições fortalece o tênis na região Norte e amplia as oportunidades para os atletas.

“Receber dois torneios nacionais em sequência é muito importante para o desenvolvimento do tênis paraense e da região Norte. Além de incentivar nossos atletas, esses eventos movimentam o esporte e proporcionam uma grande experiência competitiva para todos os participantes”, afirmou o presidente da FPT.

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