Irmãos paraenses conquistam títulos na Copa Norte de tênis em Belém Felipe e Sofia Silva foram campeões nas disputas de simples e de duplas O Liberal 03.06.26 11h44 Tenistas se destacaram no torneio regional (Divulgação) Os irmãos Felipe e Sofia Silva foram dois dos destaques da Copa Norte - G1 de tênis, realizada na Assembleia Paraense, em Belém, na última semana. Os jovens tenistas conquistaram títulos nas modalidades simples e de duplas. Uma das promessas do tênis paraense, Sofia Silva venceu a categoria até 14 anos tanto no simples quanto nas duplas, nas quais jogou ao lado de Maria Arruda, do Ceará. "Avalio minha participação de forma muito positiva, pois consegui conquistar o título de campeã nas categorias simples e duplas. Foi resultado de muito esforço, dedicação e treinamento", destacou a jovem tenista. VEJA MAIS João Fonseca perde duelo geracional para Mensik e encerra campanha memorável em Roland Garros Desde 2004, quando Guga caiu para o argentino David Nalbandian, também em Roland Garros, um tenista do País não chegava às quartas de final masculinas em simples Serena Williams abandona aposentadoria e volta a jogar aos 44 anos em Londres: 'Animada' Serena é a nona tenista que volta à ativa após concretizar o sonho de ser mãe Demoliner e Stefani vão às quartas nas duplas em Roland Garros; Bia Haddad eliminada Demoliner e Balaji estrearam em Roland com triunfo em três sets diante do alemão Constantin Frantzen e o veterano holandês Robin Haase Já Felipe Silva também sagrou-se campeão no simples e nas duplas da categoria até 16 anos. O paraense dividiu a quadra com o baiano Guilherme Ribeiro. A Copa Norte contou com mais de 50 atletas e é uma das competições infantojuvenis mais importantes do calendário regional. Além dela, a capital paraense também recebeu o Circuito Norte - G2. O torneio começou na última segunda-feira (1º) e segue até a próxima quinta-feira (4). Sofia participou do Circuito Norte, ficou com o segundo lugar e comemorou o desempenho, destacando a motivação para evoluir cada vez mais na modalidade. "Como aprendizado, levo a importância de continuar treinando e evoluindo para os próximos desafios, sempre buscando melhorar meu desempenho e alcançar meus objetivos", completou. Fomento ao esporte Os dois torneios reúnem atletas das categorias 12, 14, 16 e 18 anos e são promovidos pela Federação Paraense de Tênis (FPT), em parceria com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT). O presidente da FPT, Celestino Rocha, destacou que a realização das competições fortalece o tênis na região Norte e amplia as oportunidades para os atletas. “Receber dois torneios nacionais em sequência é muito importante para o desenvolvimento do tênis paraense e da região Norte. Além de incentivar nossos atletas, esses eventos movimentam o esporte e proporcionam uma grande experiência competitiva para todos os participantes”, afirmou o presidente da FPT. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes tênis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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